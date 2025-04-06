Савелий Коростелев стал победителем общего зачета Кубка России по лыжным гонкам

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев, представляющий Татарстан, победил в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам 2024/25. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок республики.

В итоговом расположении он набрал 1 095 очков. Второе место занял Сергей Ардашев с 1 065 очками, а тройку лидеров замкнул легендарный трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который завершил соревнование с 974 очками.

Итоговое положение мужчин выглядит следующим образом:

Савелий Коростелёв — 1 095 очков; Сергей Ардашев — 1 065 очков; Александр Большунов — 974 очка; Илья Семиков — 732 очка; Александр Терентьев — 656 очков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также 22-летняя Дарья Непряева из Татарстана и чемпионка мира среди юниоров, заняла 1-е место в общем зачете среди женщин. Она набрала 1 046 очков, опередив Екатерину Смирнову, которая финишировала со 897 очками. Замкнула тройку лидеров Елизавета Маслакова с 775 очками.

Итоговое положение женщин в Кубке России:

Дарья Непряева — 1046 очков;

Екатерина Смирнова — 897 очков;

Елизавета Маслакова — 775 очков.

Анастасия Фартыгина