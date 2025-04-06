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Савелий Коростелев стал победителем общего зачета Кубка России по лыжным гонкам

13:55, 06.04.2025
Савелий Коростелев стал победителем общего зачета Кубка России по лыжным гонкам
Фото: предоставлено пресс-службой лыжной федерации Татарстана

Двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев, представляющий Татарстан, победил в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам 2024/25. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок республики.

В итоговом расположении он набрал 1 095 очков. Второе место занял Сергей Ардашев с 1 065 очками, а тройку лидеров замкнул легендарный трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который завершил соревнование с 974 очками.

Итоговое положение мужчин выглядит следующим образом:

  1. Савелий Коростелёв — 1 095 очков;
  2. Сергей Ардашев — 1 065 очков;
  3. Александр Большунов — 974 очка;
  4. Илья Семиков — 732 очка;
  5. Александр Терентьев — 656 очков.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также 22-летняя Дарья Непряева из Татарстана и чемпионка мира среди юниоров, заняла 1-е место в общем зачете среди женщин. Она набрала 1 046 очков, опередив Екатерину Смирнову, которая финишировала со 897 очками. Замкнула тройку лидеров Елизавета Маслакова с 775 очками.

Итоговое положение женщин в Кубке России:

  • Дарья Непряева — 1046 очков;
  • Екатерина Смирнова — 897 очков;
  • Елизавета Маслакова — 775 очков.
Анастасия Фартыгина

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