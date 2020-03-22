«Мы будем сражаться с коронавирусом вместе»

Эпидемия глазами журналиста из Индии

На сегодняшнее воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди назначил экспериментальный комендантский час по всей стране. С семи утра до девяти вечера все жители не должны покидать свои дома, закрыты все магазины, общественный транспорт практически остановлен. О том, как живут в «коронавирусные» времена на субконтиненте, — в материале постоянного автора «Реального времени» Наталии Антроповой.

Мы с мужем переехали на постоянное место жительства в южную Индию полтора месяца назад, в начале февраля, поселившись в городе Салем, штат Тамил-Наду. Здесь проживает около 1 млн человек. Тогда мир еще не был охвачен паникой из-за коронавируса. Правда, в Индии уже болели два человека, и со 2 февраля была запрещена выдача онлайн-виз для китайских граждан и иностранцев, проживающих в Китае. Но все равно в аэропортах, как всегда, было довольно много китайцев, пусть даже и в масках, а в самолетах кормили.



Сейчас мы понимаем, что успели вовремя: у нас было около месяца, чтобы спокойно найти жилье, обустроиться и закупить все необходимые вещи в торговых центрах, на входе в которые у нас иногда измеряли температуру. Уже с 13 марта Индия отменила все въездные визы. Пока до 15 апреля. Наши друзья, давно живущие в Индии, выехали в соседний Таиланд, чтобы продлить визы, и должны были возвратиться 14 марта. Узнав о запрете, они вынуждены были быстро менять билеты и терять огромные суммы, чтобы успеть вернуться в Бенгалию.

Мы живем в тихом пригороде Салема и раз-два в неделю выбираемся в город за покупками. 16 марта был как раз такой день. Первой плохой новостью стало падение рубля по отношению к доллару, и теперь (чего не случалось, наверное, никогда) рубль стоит дешевле, чем рупия. Сначала мы поехали в гипермаркет крупнейшей индийской сети Reliance, где продают самые дешевые овощи и рис, но он оказался закрыт вместе с четырехэтажным торговым комплексом, в котором расположен. У дверей в другой гигантский гипермаркет под названием Pothys, который принадлежит самым богатым индийцам в мире, нас развернул охранник в маске и направил мыть руки с мылом к установленным на улице раковинам. Но и в этом торговом центре работали только отделы с одеждой и техникой, продуктовый магазин был закрыт.

Фото iz.ru

С понедельника в Индии до конца марта закрыли не только все крупные магазины, но и школы, университеты, колледжи, театры, общественные парки и другие места большого скопления людей. Закрыт для посещений даже Тадж-махал

Это показалось нам очень странным, потому что по всему миру магазины с товарами первой необходимости как раз-таки работают в усиленном режиме. Как мы выяснили позднее, с понедельника в Индии до конца марта закрыли не только все крупные магазины, но и школы, университеты, колледжи, театры, общественные парки и другие места большого скопления людей. Закрыт для посещений даже Тадж-махал. Страшно представить, насколько вырастут цены, когда магазины откроются и предпринимателям нужно будет компенсировать убытки. Пока же горожане вынуждены закупаться в маленьких лавочках, и цены там в несколько раз выше, чем в гипермаркетах.

Однако уменьшить контакт людей друг с другом властям в Индии вряд ли удастся. Здесь слишком высокая плотность населения (по последним данным, в стране проживает 1,34 млрд человек), люди привыкли общаться и много времени проводить вместе. В битком набитых узких автобусах три ряда поручней под потолком. Люди толпятся вдоль дорог возле вагончиков с уличной едой. Никто не дезинфицирует руки, пьют тростниковый сок, который выжимает прямо у вас на глазах из стеблей тростника торговец без перчаток и маски. Пьют свежевыжатые соки из фруктов, покрытых дорожной пылью, едят голыми руками из газетных кульков хрустящие кусочки теста, обжаренные во фритюре.

В Индии действительно много трущоб, где люди живут далеко за рамками санитарных норм. Причем бедняки обитают не в каких-то отдельных кварталах, их лачуги и кварталы можно встретить рядом со вполне респектабельными зданиями, это страна контрастов, здесь все вперемешку. Поэтому изолироваться вряд ли получится. В Индии огромные проблемы с мусором и канализацией, стоки и свалки опять же не за пределами города. Например, гуляя по Салему, можно видеть придорожные канавы, где гниет мусор, и ощущать их зловонный запах.

Индия, согласно статистике, находится на последнем месте в мире по количеству больничных коек на тысячу жителей. Поэтому изначально на медицинскую помощь большинство людей рассчитывать не могут. Остается только надеяться на то, что догадки ученых подтвердятся, и вирус действительно не сможет жить при температуре выше 27 градусов. Сейчас в южной Индии температура днем уже достигает отметки в 38—40 градусов, а в апреле и мае бывает под 50 градусов.

Фото wikipedia.org

Уменьшить контакт людей друг с другом властям в Индии вряд ли удастся. Здесь слишком высокая плотность населения (по последним данным, в стране проживает 1,34 млрд человек), люди привыкли общаться и много времени проводить вместе

А на сегодняшнее воскресенье в Индии объявлен экспериментальный комендантский час. В промежуток между семью часами утра и девятью вечера все население Индии должно не покидать своих жилищ. Не работают магазины, общественный транспорт, неделю не будут ходить поезда. Премьер-министр Нарендра Моди говорит, что этот эксперимент должен показать, в какой мере страна способна мобилизоваться тогда, когда пандемия примет опасный характер. Не представляю, как будут отслеживать этот домашний режим. Полицейские здесь, по-моему, давно махнули рукой на то, чтобы справиться с беспределом на дорогах, который присущ всем городам: ни мотоциклисты, ни автомобилисты, ни рикшавалы не соблюдают никаких правил.

Эпидемия совпала с традиционными весенними паломническими и туристическими поездками в Индию. В феврале — марте каждый год тысячи людей со всего мира, в том числе россияне, приезжают в Индию на праздник Гаура-пурнима и посещают много городов и святых мест. Некоторые наши друзья из Татарстана и других регионов оказались запертыми на карантин в гостиницах на Говардхане на две недели. Это им еще повезло, потому что иностранцам сейчас массово отменяют брони в гостиницах, и им просто негде жить. Другие приехали во Вриндаван, но не смогли никуда особенно попасть, потому что самые популярные храмы закрыли для посещения. Они рассказывают нам, что к иностранцам в Индии стали относиться с опасением, как к источнику вируса.

Началось это все с города Пури, места притяжения тысяч туристов. Там еще до того, как коронавирус начал распространяться в Индии, с подозрением на него были помещены в госпиталь двое белых туристов. И СМИ по всей стране растрезвонили об этом. Тесты наличие вируса не подтвердили, но было уже поздно. В Пури и других туристических центрах были отданы негласные указания не селить иностранцев в гостиницы, отменять брони, а кто сделает это, попадет на крупный штраф. Индийцы шарахаются от белых и надевают маски или прикрывают рот тканью. Штат Аруначал-Прадеш в Индии даже ввел запрет на въезд всем иностранным гражданам из-за опасений коронавируса. Мы в своем городе особенного отношения к иностранцам пока не замечаем.

При этом с сегодняшнего же дня, 22 марта, Индия закрывает воздушное пространство на семь дней (возможно, и дольше). У туристов есть риск не выехать из Индии в течение длительного времени. Российское консульство принимало заявки для экстренной авиа-отправки до 22 марта, но я знаю, что далеко не все туристы успели улететь.

Фото focus.ua

Пока болезнь в Индии распространяется довольно медленно, но это только если судить по официальным сводкам. 258 заболевших и четыре летальных исхода, в нашем штате болеет несколько человек

Наши друзья здесь, в Салеме, на днях сказали нам, что нужно на всякий случай закупить продукты на месяц-два вперед. Тревожит не столько коронавирус, сколько последствия паники людей и действия тех, кто может воспользоваться этой ситуацией в своих экономических и политических интересах. У них и у нас нет холодильников, поэтому мы закупили только мешки риса, дала (горох), сахара и долго хранящиеся тыквы. Туалетная бумага и гречка в Индии спросом не пользуются: гречку здесь не едят, а в уборных есть туалетный душ. Комендантский час или карантин в плане изоляции для нас не страшен, пока нет перебоев с электричеством и интернетом. Мы и так из-за жары практически весь день проводим дома, работаем удаленно, а погулять можно выйти и на плоскую крышу под вечер, когда закатное солнце догорает за пальмовой рощей.

Пока болезнь в Индии распространяется довольно медленно, но это только если судить по официальным сводкам. 258 заболевших и четыре летальных исхода, в нашем штате болеет несколько человек. Как и в России, тысячи людей вместе с родственниками находятся на карантине в течение двух недель после возвращения из-за границы.

И если итальянцы, чтобы справиться со стрессом, поют песни на балконах и из окон, то здесь в Сети появились ролики, где индийские полицейские танцуют в масках и учат мыть руки. СМИ недавно опубликовали письмо 98-летней Картьяини Аммы, жительницы штата Керала, где на данный момент больше всего зараженных. Она благодарит людей, которые после возвращения из других стран сидят на карантине: «Ваша любовь заставляет меня плакать... Мы будем сражаться с коронавирусом вместе. Еще раз спасибо, мои дети».

