Видеоопрос: «Сколько и каких продуктов и товаров вы купили на этой неделе?»

На этой неделе в магазинах Казани вырос спрос на некоторые продукты и товары первой необходимости. Как результат, мониторинг торговых точек выявил частичное отсутствие на полках пшеничной муки, сахарного песка, гречки и риса, а также дезинфицирующих средств. При этом ретейлеры сообщают, что у сетей нет проблем с запасами товаров, а в МВД по РТ заявили, что в случае повышения магазинами цен на продукты правоохранители наведаются к ним с проверками.

