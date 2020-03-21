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Видеоопрос: «Сколько и каких продуктов и товаров вы купили на этой неделе?»

07:00, 21.03.2020 1
Видеоопрос: «Сколько и каких продуктов и товаров вы купили на этой неделе?»
Фото: Антон Журавлев

На этой неделе в магазинах Казани вырос спрос на некоторые продукты и товары первой необходимости. Как результат, мониторинг торговых точек выявил частичное отсутствие на полках пшеничной муки, сахарного песка, гречки и риса, а также дезинфицирующих средств. При этом ретейлеры сообщают, что у сетей нет проблем с запасами товаров, а в МВД по РТ заявили, что в случае повышения магазинами цен на продукты правоохранители наведаются к ним с проверками.

«Сколько и каких продуктов и товаров вы купили на этой неделе?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:03
    Страна и весь мир выбился из обычного ритма жизни , в этом сильно помогают СМИ и то что народ паникует это естественно .
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