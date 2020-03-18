МВД РТ будет проверять магазины, если они повысят цены на продукты

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Начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин заявил, что если магазины будут повышать цены на продукты, заведение будет проверять МВД Татарстана.

«Если такие факты будут наблюдаться, то мы обратим внимание и будем проводить проверку», — передает слова Сафиуллина «Татар-Информ».

В последние дни люди в ажиотаже скупают макароны, тушенку и гречку. Официальные органы призывают граждан не поддаваться панике, не верить непроверенной информации, доверять официальным источникам и быть бдительными: в период сложной ситуации важно сохранять трезвый взгляд на вещи.



Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана сообщил, что в республике достаточно продуктов питания. Запаса продуктов хватит как минимум на два месяца. Также ретейлеры и сельхозпроизводители пообещали не повышать цены на продовольствие.



