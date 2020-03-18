В Казани признали нехватку товаров первой необходимости в некоторых магазинах

Мониторинг магазинов Казани показал, что в отдельных магазинах действительно отсутствуют некоторые товары первой необходимости. Об этом сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов на совещании с участием руководителей филиалов крупных торговых сетей.

В результате объезда торговых точек выявлено частичное отсутствие на полках пшеничной муки, сахарного песка, гречки и риса, а также дезинфицирующих средств.

«Представлен неполный ассортимент подсолнечного масла, рыбных и мясных консервов. В течение следующего дня, как правило, запасы восполняются. Но пустые полки есть, поэтому просим в случае повышения спроса на отдельные виды товаров обеспечить увеличение поставок. Нам нужно постоянно проводить эту работу во избежание ажиотажа», — отметил Фазылянов.

При этом ретейлеры сообщили, что у сетей нет проблем с запасами товаров. На распределительном складе «Казань» на сегодняшний день запасено 300 тонн продуктов, он регулярно пополняется новыми товарами, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Так, глава Северо-Западного филиала торговой сети «Магнит» Роман Кондраков отметил, что на фоне повышения спроса компания увеличила количество поставок в торговые сети.

В завершение совещания глава исполкома Казани Денис Калинкин призвал руководителей магазинов своевременно восполнять запасы всех необходимых товаров.



Ранее сегодня вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов, а также сформировать запасы. По ее словам, прямо сейчас в РФ нет дефицита продовольствия, даже тех категорий товара, вокруг которых «необоснованно вызван ажиотаж».