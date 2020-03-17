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Не только красота, но и успех. Как в Казани прошел первый конкурс «Миссис Татарстан»

10:00, 17.03.2020
Не только красота, но и успех. Как в Казани прошел первый конкурс «Миссис Татарстан»

Накануне в казанском ГТРК «Корстон» завершился проводившийся впервые в республике конкурс «Миссис Татарстан». Организаторы определили задачу конкурса как презентацию красивых и успешных женщин Татарстана, имеющих достижения в разных сферах жизни: семья, дети, профессия, творчество, спорт, бизнес, политика и другое. На финальном шоу побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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