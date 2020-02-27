Освобождение экс-главы «Свея» Рашида Аитова откладывается — его этапировали в колонию

Фото: "Реальное время"/Дмитрий Резнов

Сегодня Приволжский райсуд Казани планировал рассмотреть ходатайство осужденного ВИП-застройщика Рашида Аитова о его освобождении от наказания по приговору в связи с болезнью. Как стало известно «Реальному времени», процесс не состоится.



В минувший четверг, 20 февраля, Аитова этапировали из казанской больницы для осужденных при исправительной колонии №2 к месту отбытия наказания — в колонию общего режима №3, что находится в Пестречинском районе Татарстана. В связи с этим ходатайство осужденного больше не подсудно Приволжскому райсуду и будет направлено в Пестрецы.

Напомним, в декабре 2018-го бывшего директора компаний «Свей» и «Маг-Строй» признали виновным в хищении средств 120 дольщиков и приговорили к 11 годам колонии общего режима. В декабре 2019-го Верховный суд РТ поправил приговор, освободив имущество родни Аитова из-под ареста и сократив срок его наказания до 10 лет.

Осужденный надеется выйти уже в этом году — медики ФСИН выявили у него букет болезней, входящих в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в исправительных учреждениях.

Впрочем, схожее комиссионное заключение недавно забраковал Вахитовский суд Казани, отказав в освобождении по болезни экс-проректору КНИТУ-КХТИ Ильдару Абдуллину.