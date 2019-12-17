Фоторепортаж: как тушили горящий склад мебельной фабрики в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера ночью в Казани произошел крупный пожар на мебельном складе на улице Короленко. Площадь возгорания составила 5 200 квадратных метров. Опубликован подробный фоторепортаж с места событий.

Как рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Константин Чанышев, пожарные столкнулись с тем, что здание не оборудовано нормативным противопожарным обеспечением. Ближайший источник воды находится на расстоянии 600 метров за проезжей частью.

Несмотря на сложность, спасатели смогли справиться с огнем к 1.03. К ликвидации привлекались от МЧС России 90 человек и 21 единица техники.

«Реальное время» оперативно сообщило о происшествии и опубликовало видео с места.