В Казанском цирке родились четыре тигренка
«Декретный отпуск» у счастливой мамы продлится около недели, а потом она снова начнет работать
В Казанском цирке произошло очень редкое событие: тигрица Магда родила четырех котят. В последний раз в нашем цирке детеныш у крупных животных рождался 15 лет назад: в день 60-летия Великой Победы пони произвела на свет жеребенка, которого, по понятным причинам, назвали Салютом. Накануне прошла открытая репетиция с участием отца тигрят, Мартина, а корреспондент «Реального времени» пообщался с директором цирка и с дрессировщиком — хозяином аттракциона Big Cat Show, в прайд которого входит счастливое семейство.
«Родив тигрят, Магда может обрести другие взгляды на жизнь и на работу»
По закону, родившиеся котята принадлежат аттракциону Big Cat Show. Любомир Гаврылив, дрессировщик этого шоу, говорит, что рождение хищников в цирках — не самый частый случай. Например, в его карьере потомство Магды и ее «мужа» Мартина — первый прецедент за 25 лет работы в цирке:
— Мы провели первый такой эксперимент сейчас. У наших кошек ведь есть работа — они артисты. А родив тигрят, Магда может обрести другие взгляды на жизнь, на дрессировщика и на работу. Семья ей может стать важнее. Или, например, отцу-доминанту захочется поцеловать самочку во время работы. Но это же нельзя, тут зрители. Это не всегда приветствуется и практикуется, но такие эксперименты имеют место. И наши коллеги-дрессировщики тоже их периодически проводят. Но мы стараемся этим делом не увлекаться. К тому же, если они будут размножаться, то нужно же будет найти им хорошие руки, мы ведь несем ответственность за каждого котенка. Вдруг его кто-нибудь купит, чтоб сделать чучело.
Впрочем, и рождение других крупных животных в цирках — вещь не самая частая. Например, в Казанском цирке последний такой случай был зафиксирован целых 15 лет назад: 9 мая, в день 60-летия Победы, родился жеребенок пони. Рамиль Гарифуллин, директор цирка, рассказывает, что его назвали соответственно — Салют. Так что котята тигра — это действительно редкий и радостный инфоповод.
И Рамиль Гарифуллин, и Любомир Гаврылив утверждают, что у родившихся тигрят есть все шансы тоже стать артистами, как и их родители. По их словам, способность к цирковой карьере зависит от того, насколько у животного ровный темперамент. В зоопарк они отправятся, только если им «не повезет с характером».
Любомир Гаврылив сомневается в том, что оставит весь родившийся выводок в своем шоу:
— Родители тигрят — животные с хорошими качествами для дрессировки. Мы надеемся, что они дали соответствующее потомство, и планируем, что предложим тигрят кому-нибудь из коллег-дрессировщиков, чтоб они стали артистами.
«Нужно просто к девочке запустить мальчика, чтобы они повеселились»
Гаврылив рассказывает, что тигры живут семьями, вместе гуляют, но ночуют каждый в своей клетке:
— Потому что бывает, что они начинают выяснять отношения, и важно, чтоб они не нанесли друг другу увечья. У нас есть большой вольер, они в нем днем гуляют. Здесь мы поставили два вольера 3 на 3. А в шапито можем поставить 18-метровый большой вольер. И туда можно спокойно и двоих, и троих, и даже четверых зверей посадить, они там днем общаются. В период гона у зверей нам нужно просто к девочке запустить мальчика, чтоб они повеселились. Так у нас Магда и забеременела.
По словам директора цирка, никто не предпринимал направленных усилий по «свадьбе» зверей, так что факта намеренного сводничества точно не было:
— Все самопроизвольно происходит. У тигров, львов и других кошек формируются определенные взаимоотношения внутри манежа. Это зависит от того, кто сильнее, кто крупнее, у кого какой характер. Тигрица выбирает из тех вариантов, которые ей доступны, самый подходящий для нее. Как правило, она выбирает альфа-самца. Все как у людей, в общем.
Как рассказали «Реальному времени», сама тигрица родом из Казанского зооботсада, и так получилось, что она вернулась домой рожать.
«Тигрята в цирке не рождаются благодаря целебным пыткам»
Рамиль Гарифуллин рассказывает, что сам факт размножения больших кошек в условиях цирка говорит о том, что за ними хорошо ухаживают и создают все условия для счастливой жизни:
— В аттракционе используются гуманные методы дрессуры, без насилия. Животных не мучают. Ведь тигрята в цирке не рождаются благодаря «целебным пыткам». Если это происходит, значит, что-то для этих животных делается очень правильно. У них моцион есть, они активно двигаются и правильно питаются. Кстати, благодаря моциону хищники в мировой практике в цирке рождаются чаще, чем в зоопарке. В зоопарке тигр сидит в клетке, а здесь на репетициях и на прогулках они бегают и прыгают, сохраняют тонус.
Рацион у тигра, по словам директора цирка, сложный. Ест он 6 дней в неделю: 6 килограммов мяса в день. Раз в неделю у них бывает разгрузочный день, когда большая кошка только пьет воду или молоко. Делается это не из целей экономии, а соответственно особенностям биологии этого вида. А еще тигры едят творог, кефир, другие молочные продукты. Любомир Гаврылив рассказал нашему корреспонденту:
— По всем канонам, звери, которые живут на свободе, проживают 12—15 лет. А в неволе при хорошем уходе — до 23 лет. Ведь их тут хорошо кормят — и не только мясом и молочными продуктами. Каждое кормление включает и витаминные комплексы, и пророщенную пшеницу, и морскую капусту, и морковку с подсолнечным маслом, и яйца. Мы за ними ухаживаем, как за своими родными детьми.
Корреспондент «Реального времени» заметил, что во время открытой репетиции на манеже дрессировщик кинул кусочек мяса, а тигр его проигнорировал. Можем сделать вывод, что животные действительно от недокорма не страдают.
Семидневный «декрет», а потом — работать
Сейчас тигрица с котятами живет в клетке отдельно, отца к ним подпускать пока не надо, во избежание эксцессов. Недели через две-три тигрят осмотрят и определят их пол.
— Пока этого делать не надо — если на шкурке малыша будет чужой запах, то тигрица его учует, и все может плохо кончиться, — объяснил такую задержку Рамиль Гарифуллин. — А пока от них пахнет только мамой. Она начнет работать дней через семь-десять, чтобы быть в движении. Если она будет долго лежать, будет мало молока, а четверых детей надо хорошо кормить!
Как рассказал Гарифуллин, необходимости в привлечении сторонних ветеринаров пока нет:
— С животными прекрасно обходятся их дрессировщики. Они обеспечивают своим зверям все необходимое, и даже больше. А у обычного ветврача ведь наблюдается достаточно широкий спектр животных, ему надо быть специалистом по всем областям — от кошачьих до ластоногих. Дрессировщик своих хищных кошек знает лучше, чем ветврач.
Опасная работа дрессировщика
Любомир и Ростислав Гаврылив — отец и сын. Ростислав — директор аттракциона, а Любомир — дрессировщик. Он рассказывает, что в цирке работает уже 25 лет — с 1995 года. Начиналось все с того, что он подрядился в шапито водителем, а потом ему предложили поработать с большими кошками. И уже через 3 года в его трудовой книжке красовалась запись «дрессировщик».
Разумеется, за 25 лет работы не обошлось и без опасных случаев. Например, как-то раз в 2002 году Любомир в прямом смысле отобрал у троих львов их обед: они вознамерились закусить другим дрессировщиком — Вадимом Камбеговым.
— Во время представления на него набросились три льва. Вообще, их там было еще пятеро, и они уже были готовы помочь троим напавшим. Я увидел катастрофу, которая приближается — и забежал в клетку с криками «Ура». Внезапное вторжение в клетку их немного деморализовало. А тут и другие ребята подоспели, мы отобрали Вадима у хищников. Причем эта акция по нападению у них была определенно спланированная. Это видно было по записи, они очень технично действовали: один бросился сразу в ноги, второй за локоть схватил, а третий прыгнул на спину и завалил дрессировщика на пол. Львы — прайдеры, они живут и работают только сообща. Они цари зверей, потому что всегда продумывают свои шаги вперед. А в тот момент у них был период гона, у них шла дележка территории, и дрессировщика они воспринимали как конкурента, который хочет стать главарем стаи. Непонятно, что сработало, но на этой почве они решили каким-то образом его съесть. Им это не удалось, но порвали они ему колено, ухо, шею — на все это им хватило 10—11 секунд. Потом этих львов было опасно вводить в большую работу: они уже попробовали кровь и почувствовали, что у них есть своя власть. Пришлось их отдать в зоопарк.
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