В Казанском цирке родились четыре тигренка

«Декретный отпуск» у счастливой мамы продлится около недели, а потом она снова начнет работать

Фото: Илья Репин

В Казанском цирке произошло очень редкое событие: тигрица Магда родила четырех котят. В последний раз в нашем цирке детеныш у крупных животных рождался 15 лет назад: в день 60-летия Великой Победы пони произвела на свет жеребенка, которого, по понятным причинам, назвали Салютом. Накануне прошла открытая репетиция с участием отца тигрят, Мартина, а корреспондент «Реального времени» пообщался с директором цирка и с дрессировщиком — хозяином аттракциона Big Cat Show, в прайд которого входит счастливое семейство.

«Родив тигрят, Магда может обрести другие взгляды на жизнь и на работу»

По закону, родившиеся котята принадлежат аттракциону Big Cat Show. Любомир Гаврылив, дрессировщик этого шоу, говорит, что рождение хищников в цирках — не самый частый случай. Например, в его карьере потомство Магды и ее «мужа» Мартина — первый прецедент за 25 лет работы в цирке:



— Мы провели первый такой эксперимент сейчас. У наших кошек ведь есть работа — они артисты. А родив тигрят, Магда может обрести другие взгляды на жизнь, на дрессировщика и на работу. Семья ей может стать важнее. Или, например, отцу-доминанту захочется поцеловать самочку во время работы. Но это же нельзя, тут зрители. Это не всегда приветствуется и практикуется, но такие эксперименты имеют место. И наши коллеги-дрессировщики тоже их периодически проводят. Но мы стараемся этим делом не увлекаться. К тому же, если они будут размножаться, то нужно же будет найти им хорошие руки, мы ведь несем ответственность за каждого котенка. Вдруг его кто-нибудь купит, чтоб сделать чучело.



Впрочем, и рождение других крупных животных в цирках — вещь не самая частая. Например, в Казанском цирке последний такой случай был зафиксирован целых 15 лет назад: 9 мая, в день 60-летия Победы, родился жеребенок пони. Рамиль Гарифуллин, директор цирка, рассказывает, что его назвали соответственно — Салют. Так что котята тигра — это действительно редкий и радостный инфоповод.

И Рамиль Гарифуллин, и Любомир Гаврылив утверждают, что у родившихся тигрят есть все шансы тоже стать артистами, как и их родители. По их словам, способность к цирковой карьере зависит от того, насколько у животного ровный темперамент. В зоопарк они отправятся, только если им «не повезет с характером».

У родившихся тигрят есть все шансы тоже стать артистами, как и их родители

Любомир Гаврылив сомневается в том, что оставит весь родившийся выводок в своем шоу:



— Родители тигрят — животные с хорошими качествами для дрессировки. Мы надеемся, что они дали соответствующее потомство, и планируем, что предложим тигрят кому-нибудь из коллег-дрессировщиков, чтоб они стали артистами.

«Нужно просто к девочке запустить мальчика, чтобы они повеселились»

Гаврылив рассказывает, что тигры живут семьями, вместе гуляют, но ночуют каждый в своей клетке:



— Потому что бывает, что они начинают выяснять отношения, и важно, чтоб они не нанесли друг другу увечья. У нас есть большой вольер, они в нем днем гуляют. Здесь мы поставили два вольера 3 на 3. А в шапито можем поставить 18-метровый большой вольер. И туда можно спокойно и двоих, и троих, и даже четверых зверей посадить, они там днем общаются. В период гона у зверей нам нужно просто к девочке запустить мальчика, чтоб они повеселились. Так у нас Магда и забеременела.

По словам директора цирка, никто не предпринимал направленных усилий по «свадьбе» зверей, так что факта намеренного сводничества точно не было:

— Все самопроизвольно происходит. У тигров, львов и других кошек формируются определенные взаимоотношения внутри манежа. Это зависит от того, кто сильнее, кто крупнее, у кого какой характер. Тигрица выбирает из тех вариантов, которые ей доступны, самый подходящий для нее. Как правило, она выбирает альфа-самца. Все как у людей, в общем.



Как рассказали «Реальному времени», сама тигрица родом из Казанского зооботсада, и так получилось, что она вернулась домой рожать.

«Тигрята в цирке не рождаются благодаря целебным пыткам»

Рамиль Гарифуллин рассказывает, что сам факт размножения больших кошек в условиях цирка говорит о том, что за ними хорошо ухаживают и создают все условия для счастливой жизни:

— В аттракционе используются гуманные методы дрессуры, без насилия. Животных не мучают. Ведь тигрята в цирке не рождаются благодаря «целебным пыткам». Если это происходит, значит, что-то для этих животных делается очень правильно. У них моцион есть, они активно двигаются и правильно питаются. Кстати, благодаря моциону хищники в мировой практике в цирке рождаются чаще, чем в зоопарке. В зоопарке тигр сидит в клетке, а здесь на репетициях и на прогулках они бегают и прыгают, сохраняют тонус.

Рамиль Гарифуллин рассказывает, что сам факт размножения больших кошек в условиях цирка говорит о том, что за ними хорошо ухаживают и создают все условия для счастливой жизни

Рацион у тигра, по словам директора цирка, сложный. Ест он 6 дней в неделю: 6 килограммов мяса в день. Раз в неделю у них бывает разгрузочный день, когда большая кошка только пьет воду или молоко. Делается это не из целей экономии, а соответственно особенностям биологии этого вида. А еще тигры едят творог, кефир, другие молочные продукты. Любомир Гаврылив рассказал нашему корреспонденту:

— По всем канонам, звери, которые живут на свободе, проживают 12—15 лет. А в неволе при хорошем уходе — до 23 лет. Ведь их тут хорошо кормят — и не только мясом и молочными продуктами. Каждое кормление включает и витаминные комплексы, и пророщенную пшеницу, и морскую капусту, и морковку с подсолнечным маслом, и яйца. Мы за ними ухаживаем, как за своими родными детьми.

Корреспондент «Реального времени» заметил, что во время открытой репетиции на манеже дрессировщик кинул кусочек мяса, а тигр его проигнорировал. Можем сделать вывод, что животные действительно от недокорма не страдают.

Семидневный «декрет», а потом — работать



Сейчас тигрица с котятами живет в клетке отдельно, отца к ним подпускать пока не надо, во избежание эксцессов. Недели через две-три тигрят осмотрят и определят их пол.

— Пока этого делать не надо — если на шкурке малыша будет чужой запах, то тигрица его учует, и все может плохо кончиться, — объяснил такую задержку Рамиль Гарифуллин. — А пока от них пахнет только мамой. Она начнет работать дней через семь-десять, чтобы быть в движении. Если она будет долго лежать, будет мало молока, а четверых детей надо хорошо кормить!

Как рассказал Гарифуллин, необходимости в привлечении сторонних ветеринаров пока нет:

— С животными прекрасно обходятся их дрессировщики. Они обеспечивают своим зверям все необходимое, и даже больше. А у обычного ветврача ведь наблюдается достаточно широкий спектр животных, ему надо быть специалистом по всем областям — от кошачьих до ластоногих. Дрессировщик своих хищных кошек знает лучше, чем ветврач.

Любомир и Ростислав Гаврылив — отец и сын. Ростислав — директор аттракциона, а Любомир — дрессировщик

Опасная работа дрессировщика

Любомир и Ростислав Гаврылив — отец и сын. Ростислав — директор аттракциона, а Любомир — дрессировщик. Он рассказывает, что в цирке работает уже 25 лет — с 1995 года. Начиналось все с того, что он подрядился в шапито водителем, а потом ему предложили поработать с большими кошками. И уже через 3 года в его трудовой книжке красовалась запись «дрессировщик».

Разумеется, за 25 лет работы не обошлось и без опасных случаев. Например, как-то раз в 2002 году Любомир в прямом смысле отобрал у троих львов их обед: они вознамерились закусить другим дрессировщиком — Вадимом Камбеговым.

— Во время представления на него набросились три льва. Вообще, их там было еще пятеро, и они уже были готовы помочь троим напавшим. Я увидел катастрофу, которая приближается — и забежал в клетку с криками «Ура». Внезапное вторжение в клетку их немного деморализовало. А тут и другие ребята подоспели, мы отобрали Вадима у хищников. Причем эта акция по нападению у них была определенно спланированная. Это видно было по записи, они очень технично действовали: один бросился сразу в ноги, второй за локоть схватил, а третий прыгнул на спину и завалил дрессировщика на пол. Львы — прайдеры, они живут и работают только сообща. Они цари зверей, потому что всегда продумывают свои шаги вперед. А в тот момент у них был период гона, у них шла дележка территории, и дрессировщика они воспринимали как конкурента, который хочет стать главарем стаи. Непонятно, что сработало, но на этой почве они решили каким-то образом его съесть. Им это не удалось, но порвали они ему колено, ухо, шею — на все это им хватило 10—11 секунд. Потом этих львов было опасно вводить в большую работу: они уже попробовали кровь и почувствовали, что у них есть своя власть. Пришлось их отдать в зоопарк.



1 / 33 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин