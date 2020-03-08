«А ты знаешь, что Косово находится в Белоруссии? Поехали!»

Уехавшая на ПМЖ в Европу челнинка — о Брестской крепости и главном правиле в отношениях с мужем

Фото: предоставлено Айгуль Михневич

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад покинула Россию, выйдя замуж за известного белорусского предпринимателя, сооснователя компании-разработчика компьютерной игры World of Tanks, а ныне кипрского политика Ивана Михневича. В очередной авторской колонке, написанной для «Реального времени», она рассказывает о главном правиле своей семьи, Бресте и белорусском «Косово».

Секрет семейного счастья? Не мешать друг другу жить



Еще в детстве одна из сестер моей матери показала пример счастливой семейной жизни. Эта пара для меня стала эталоном в некотором смысле. Она учительница, он инженер. Интеллигентные люди. В их семье всегда царили взаимная любовь и уважение.

Однажды я спросила тетю:

— В чем секрет вашего семейного счастья?

— Мы не мешаем друг другу жить, — ответила она.

Я запомнила эту фразу на всю жизнь.

Видела, с каким тихим обожанием муж к тете относился.

Она писала учебники для начальных классов. Это была большая тяжелая работа. Я наблюдала за тем, как он помогал ей, поддерживал, когда сдавали нервы, радовался ее успеху после окончания работы.

Она, в свою очередь, с большой любовью и уважением относилась к нему. Воспитывала его осиротевших племянников как родных, еще не имея собственных детей. Когда он задерживался на работе, не устраивала ревнивых истерик. По крайней мере, я этого не видела никогда.

«Мы не мешаем друг другу жить». Для меня эта фраза стала своеобразным девизом в отношениях с мужем.

Первые пару лет нашей совместной жизни он работал по 12 часов в сутки, отдавая все силы и энергию компании, которая в итоге стала знаменитой на весь мир благодаря культовой игре «World of Tanks».

Он ездил в командировки в разные страны. Я волновалась за него, но никогда не жаловалась на недостаток внимания с его стороны.

Я старалась не мешать ему жить и заниматься любимым делом. Я и сама всегда была чем-то занята. Много читала, знакомилась с людьми, посещала «Синтон». Кроме того, я училась заочно в Елабужском педуниверситете, куда ездила на сессию раз в полгода.

И вот тут мне хочется сказать огромное спасибо руководству этого учебного заведения, которое пошло мне навстречу и позволило вместо четырех раз приезжать только два раза в год на сессию.

Я видела мужа в выходные, которые мы всегда проводим вместе. Это одно из наших семейных правил.

Слезы катятся по щекам, когда смотришь на стены, испещренные следами пуль и снарядов

Беларусь — большая красивая страна с богатейшей историей. Здесь сохранилось очень много исторических памятников, которые сейчас активно восстанавливают.

Границы страны менялись в зависимости от исторических событий. Когда-то часть ее принадлежала литовцам, полякам, потом Российской империи и Советскому Союзу.

Я уже писала про Хатынь.

Расскажу про Брест, который находится почти в четырех часах езды от Минска.

Помню первое впечатление, которое произвела на меня крепость. Большая площадь перед огромным входом в виде пятиконечной звезды. Вот тут сразу чувствуешь, насколько мал человек и как огромен его подвиг перед народом, который он защищал. Внутри руины, остатки крепостных стен, чудом сохранившиеся отдельные здания. Огромные бетонные памятники нашим героям и бронзовые поменьше. Слезы катятся по щекам, когда смотришь на стены, испещренные следами пуль и снарядов. Внутрь, под крепостные стены, не пускают. Но можно посмотреть на коридоры через решетки.

Территория очень ухоженная, чистая. Очень много зелени, цветов. У главных памятников всегда лежат свежие цветы, которые приносят посетители.

Я была в этой крепости несколько раз. Отлично сохранили этот монумент для потомков. Чтобы помнили. Мы должны помнить об этом! И наши дети должны знать. Сейчас предпринимается множество попыток переписать историю. Пока стоит Брестская крепость, пока «жива» Хатынь, мы будем помнить вечно. Белорусы в этом плане большие молодцы. Я уже писала, что во время Великой Отечественной войны погибла четверть населения республики. Они хорошо знают цену Великой Победы.

Кстати, там же, за Брестской крепостью, на границе с Польшей, находится уникальный археологический музей «Берестье». Он похож на «Археологический музей дерева» в Свияжске.

«Википедия» дает нам следующую информацию о нем:

«Расположен на мысе, образуемом рекой Западный Буг и левым рукавом реки Мухавец, на территории Волынского укрепления Брестской крепости. Музей был открыт 2 марта 1982 года на месте археологических раскопок, проводившихся с 1968 года под руководством доктора исторических наук П.Ф. Лысенко. В экспозиции и фондах музея хранятся в общей сложности 43 тыс. экспонатов.

В основе музея — вскрытые остатки детинца древнего Бреста, постройки ремесленного посада XIII века. На территории «Берестья» на глубине 4 м археологами раскопаны улицы, вымощенные деревом, остатки построек различного назначения, находящиеся на площади 1118 кв. метров. В экспозиции представлены 28 жилых и хозяйственных бревенчатых строений — одноэтажных срубов из бревен хвойных деревьев (в том числе два из них сохранились на 12 венцов). Деревянные постройки и детали мостовых были законсервированы специально разработанными синтетическими веществами.

Вокруг вскрытого древнего посада размещена экспозиция, посвященная жизненному укладу славян, населявших в древности эти места, представлены археологические находки, сделанные в ходе раскопок: изделия из металлов, стекла, дерева, глины, кости, ткани, многочисленные украшения, посуда, детали ткацких станков. Вся экспозиция находится в крытом павильоне площадью 2400 кв. метров современной архитектуры, выстроенном из бетона, стекла и алюминия. Ежегодно музей посещают около 60 тыс. человек».

Если вы будете в Бресте, в этот музей стоит зайти, так как находится он сразу за крепостью, нужно только немного прогуляться. Природа там удивительно красивая.

Белорусское «Косово»

Однажды Иван сказал:

— А ты знаешь, что Косово находится в Белоруссии?

— Что? Ты шутишь!

— Я говорю совершенно серьезно. Поехали!

Косово… Что-то припоминаю… Вооруженный конфликт между албанцами и сербами. Страшные события 90-х.

Но при чем тут Беларусь?

Да, в Беларуси действительно есть место под похожим названием — Коссово (по-белорусски — Косава). Там находятся руины дворца, о котором ходят страшные легенды.

Одна из них гласит, что в нем когда-то была живьем замурована некая княжна.

Когда мы туда ездили, видели только стены. В сумерках они смотрелись жутковато. Открываю фотографии в интернете и с радостью вижу, что дворец восстанавливают. Получается очень красиво.

Вот что пишут о белорусском Коссово в Википедии:

«Первые поселения на территории Коссово возникли в X—XI столетиях. Сохранилось городище X—XII веков, которое исследовали Юрий Кухаренко, Леонид Побаль, Петр Лысенко и Павел Рапапорт.

В письменных источниках впервые упоминается в 1494 году в грамоте великого князя Александра, который подарил его маршалку Яну Хрептовичу.

В 1510 году великий князь Жигимонд Старый выдал грамоту на проведение в городе торгов и ярмарок. В это время Коссово стал центром района, но согласно административно-территориальной реформе 1565—1566 годов вошел в состав Новгородского воеводства.

В 1795 году в результате третьего раздела Речи Посполитой Коссово оказалось в составе Российской империи. В 1825—1855 годах тут размещалась суконная мануфактура. К 1845 году в Коссово существовала фабрика по производству ковров и другая промышленность, в которой насчитывалось около 2000 работников. В 1865 году открылось народное училище. В 1867-м начала работать мельница. В 1868 году построена новая церковь Святого Антония. В 1878-м — Троицкий костел. 15—16 октября тут произошли волнения новобранцев, всего около 900 человек, были несколько погибших в перестрелке с полицией.

С 1915 по 1918 год город находился под немецкой оккупацией. Тогда же в пригороде была проведена узкоколейная железная дорога. В межвоенный период согласно рижскому мирному договору 1921 года оказался в составе II Речи Посполитой. В 1922 году открылся госпиталь, а в 1923 году — лесопильный завод «Трактор». С 1930 годов действовала электростанция мощностью 100 кВт. С 1939 года вошел в состав БССР.

С 25 июня 1941-го по 12 июля 1944-го был под немецкой оккупацией. В 1942 году в Коссово существовало гетто. С 20 сентября 1947 года входит в состав Ивацевичского района».

Еще один большой дворцовый комплекс находится в Ружанах.

Мы заезжали туда с друзьями по пути в Брест.

Огромная площадь. За ней дворец. Над въездом сохранился деревянный герб семьи, которой он когда-то принадлежал. Сейчас там тоже идет реставрация.

Нас поразили масштабы этого сооружения. Фантазия разыгралась… Ах, как там могло быть красиво в лучшие времена!

Я очень надеюсь, что когда-нибудь это все будет восстановлено во всем былом великолепии.

Вот что говорит Википедия:

«Самой известной достопримечательностью Ружан является бывшая резиденция рода Сапег. Начало ее строительства относится к XVI веку, а в последующие два столетия она неоднократно перестраивалась.

Дворец в Ружанах играл значительную роль в истории не только Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, но и соседних государств. Его дважды посещали короли, в нем принимались послы, и именно в нем готовились ставленники на московский престол. В свое время в погребах дворца хранилась государственная казна Великого княжества Литовского и арсенал».

В следующей статье я продолжу рассказ о достопримечательностях Беларуси.

