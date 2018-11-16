Воровали по-братски. «Прятали мелкие почтовые посылки и кидали скупщикам через забор»

Как «Почта России» трудоустроила и «задержала» банду воров

В казанский суд на арест ждут группу почтальонов, обвиняемых в воровстве дорогих посылок с мобильными телефонами. В их числе — три брата Зарифова. Оперативники МВД Татарстана задержали их на «горячем» в ночь на 15 ноября на территории магистрального сортировочного центра ФГУП «Почта России». Предварительно ущерб от серии хищений оценен в 1,5 млн рублей. «Почта России» настаивает — разоблачить «оборотней» удалось силами службы безопасности при помощи МВД, однако в полиции заявляют: вся операция — результат оперативной разработки. Подробности в материале «Реального времени».

На посылках работал осужденный за кражу



Местом преступления стала территория почтового сортировочного центра у казанского железнодорожного вокзала с единым адресом: Привокзальная, 1. Вдали от пассажирского перрона за заборами разгружают почтовые вагоны с посылками и письмами для Татарстана и окрестных регионов и формируют новые — на отправку по всей стране.

По версии МВД Татарстана, именно процесс погрузки-разгрузки использовали ушлые сотрудники «Почты России». Выбирали мелкие пакеты, пупырчатые на ощупь, — именно в таких перевозят дорогостоящую технику, и прятали их в одежду и отдельный мешок. Как утверждает один из источников «Реального времени» в правоохранительных органах, в заборе вокруг охраняемой территории была дыра — на участке, не просматриваемом с камер. Именно через нее перебрасывали краденое. В самой «Почте России» придерживаются иной версии о механизме хищений — перебрасывали товар через забор.

В полиции говорят — задержано семеро. «Почта России» сообщает лишь о шестерых, отмечая — только четверо являются сотрудниками ФГУП. Источники «Реального времени» утверждают — работников службы безопасности среди новой группы воров нет, задержали грузчиков и сортировщиков почты. Среди них — братья Рафиль, Ильдар и Руслан Зарифовы. Старшему — 37 лет, младшему — 18, а средний уже имеет судимость за кражу. Именно ему приписывают роль организатора в воровской группе.

Еще двух задержанных братьев, Дамира и Булата Хакимовых, силовики считают причастными к скупке краденого товара.

На те же грабли?

При обысках по месту жительства фигурантов и на их складе по адресу Восстания, 100 (район «Технополиса») найдены более 400 единиц электроники — мобильных телефонов, портативных зарядных устройств, наушников, чехлов и других аксессуаров. Адресаты этого товара, в том числе покупатели зарубежных интернет-магазинов, разбросаны по всей стране. Также у подозреваемых изъяли более 700 тысяч рублей наличными. Предварительно похищенное оценили в 1,5 млн рублей.

В пресс-службе МВД Татарстана отдельно подчеркивают — никакого содействия в разработке группы сотрудники службы безопасности ФГУП не оказывали. Более того, это уже вторая группа воров на посылках, задержанная в республике с начала этого года. Первую поймали в феврале в Зеленодольском районе на массовых кражах из недавно открытого межрегионального логистического почтового центра. В той, первой группе были трое ранее судимых — в том числе за воровство и вскрытие банкоматов. Что не помешало их трудоустройству в «Почту России». Один состоял на учете у наркологов, имел за плечами судимости за нанесение телесных повреждений, мошенничество, кражу, грабеж и при этом надеялся устроиться к родственнику — в службу безопасности! Взяли грузчиком.

Казалось бы, на федеральном предприятии должны были сделать выводы и пересмотреть кадровую политику. Но, похоже, зарплата грузчиков и сортировщиков такова, что выбирать не приходится.

Информационная битва вокруг задержания

Параллельно с официальным релизом МВД пресс-служба ФГУП опубликовала свой под заголовком «Почта России» задержала банду, воровавшую мобильные телефоны из посылок». Из этого сообщения следует — именно служба безопасности почты совместно с ФСБ и МВД в результате оперативной разработки «задержала с поличным банду, совершавшую кражу международных почтовых отправлений в одном из сортировочных центров».

Ниже — комментарий заместителя гендиректора по корпоративной безопасности ФГУП Леонида Грачкова о том, как служба безопасности предприятия продолжает реализацию комплексной программы «по пресечению противоправных действий среди сотрудников». «Установлен строгий контроль за всеми этапами пересылки… Наша основная задача — искоренить саму возможность совершения преступлений на почтовых объектах», — добавляет он.

По данным пресс-службы ФГУП, именно благодаря записям с камер наблюдения и анализу удалось раскрыть группу. На что сотрудникам службы безопасности предприятия понадобилось два месяца. Релиз «Почты России» перепечатало Минсвязи Татарстана, однако позже удалило эту страничку.

Между тем в ФСБ участие именно в этой операции не подтверждают. А в МВД говорят — этим занимались только оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Семь из девяти «логистов» признали вину частично

Тем временем расследование дела первой группы воров-рецидивистов уже на финишной прямой. Напомним, 14 февраля 2018 года на дороге из казанского аэропорта оперативники МВД при поддержке работников собственной безопасности «Татарстан почтасы» остановили грузовик с посылками. В нем и в укромном месте в самом логопарке в селе Столбище Лаишевского района среди обычной почты были спрятаны пять баулов с 389 ранее похищенными из бандеролей смартфонами. После чего под арест отправили пять из восьми фигурантов.

За время следствия количество обвиняемых выросло до девяти человек, а вот установленный ущерб по делу после оценки, напротив, сократился до 1 млн 445 тысяч рублей. Напомним, к ответственности привлекают экс-начальника смены почтовых посылок Казанского логистического центра Ефременко, грузчика Шульгу, водителя погрузчика Низамутдинова, оператора сортировочного цеха Гордеева и других.

Семь из девяти привлеченных к ответственности вину признают частично — согласны с участием в кражах, отрицают организованную группу.

По данным Минсвязи Татарстана, в республике отмечается снижение жалоб на пропажу почтовых отправлений. С января по конец сентября поступило, в том числе через сервис «Народный контроль», только 40 жалоб, за тот же период 2017 года было 70 обращений, поделилась с «Реальным временем» пресс-секретарь ведомства Анна Яковлева. Со ссылкой на специалистов она отметила — спад жалующихся связан с тем, что работа в Казанском логистическом почтовом центре наладилась, теперь быстрее обрабатывают отправления и меньше теряют.

Яковлева отмечает: 69 жалоб касались работы ФГУП «Почта России» и только одна деятельности ООО «Федеральная почтовая служба». Утерянными в Татарстане в 2018 году, по данным Минсвязи, признали четыре посылки.