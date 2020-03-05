Запас масок в Татарстане есть, но в аптеках их нет

Запрет Михаила Мишустина на вывоз из России медицинских изделий запоздал как минимум на месяц

Фото: Максим Платонов

Введенный российским правительством запрет на вывоз из страны медицинских масок явно запоздал. Во всяком случае, в Казани купить эти изделия стало невозможно — их остатки пропали не только в аптеках, но и в торговых сетях, а нового завоза не ожидается. Тем не менее в Росздравнадзоре «Реальное время» заверили, что в республике имеется 10-дневный запас масок, но назвать адреса, где их можно приобрести, затруднились. Как противостоять коронавирусу и что нужно делать, чтобы быть готовым к пандемиям, — в комментариях производителей медизделий и врачей.

Маски-шоу от фармацевтов



В аптеках Казани пропали медицинские маски — ни в одной из тех, что обзвонили и обошли корреспонденты «Реального времени», этих изделий не нашлось. Искать бессмысленно, подтвердили нам и в единой справочной лекарств — этих товаров нет уже несколько дней:

— Послать вас некуда, потому что куда бы мы не направили, в любую аптеку, все опять возвращаются к нам — нигде масок уже нет. Мы уже устали отвечать на вопросы о масках, ажиотаж ужасный. Вот по сайту в аптеках «Вита» числятся маски, а начинаешь им звонить — ничего уже нет, — сообщила оператор справочной лекарств 003.

Ресурс указывает с десяток крупных производителей медицинских масок, но российских среди них не так много. А некоторые, как «УралПромМед», уже перестали их производить. Тем не менее представители отрасли объясняют, что, несмотря на возросшие в разы заказы, перегрузить свои производства не могут.

— Смотрите, у всех производств в России заказы не меняются в зависимости от того вырос спрос или нет. Производственные мощности планируются на год вперед. Торговые компании или больницы хотят у нас закупать — мы это запланировали, так живут все производители. Поэтому ну да, появился спрос дополнительный, но ничего сделать невозможно, все мощности заняты, только запасами обходиться, — пояснил Павел Спичаков, один из основателей компании «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России с охватом рынка в 30%.

В ситуации, когда коронавирус уже на пороге, открывать новые производства по выпуску масок в стране не нужно, убежден эксперт: «Никто их сейчас не откроет и оборудование не поставит. На уровне правительства сейчас обсуждают предложение, и это единственный вариант решения проблемы — формировать запасы».

— Производители масок сейчас вам не помогут. Вот летом мы работаем в убыток — никто не хочет маски покупать, а можно было бы направить эти производственные мощности на формирование запасов. И я с таким предложением уже выступал. Такие эпидемии, как сейчас, бывают раз в пять лет. Под них никто не будет строить завод и ждать — выстрелит или нет, оборудование не может столько простаивать. А наши стандартные эпидемии — ОРВИ, грипп — наши производители полностью покрывают. Если мы говорим о потребностях только внутреннего рынка и нашем привычном эпидемиологическом пороге, наших производств вполне достаточно. Если говорить о пандемии, которой не было никогда и вдруг появится, то, конечно, нужны запасы, — подчеркнул Спичаков.

«Есть запас на 10 дней»

А по данным Росздравнадзора, в Татарстане на сегодня имеется солидный запас медицинских масок. Руководитель территориального отделения ведомства Любовь Шайхутдинова сообщила нашему изданию:

— По результатам мониторинга, на 4 марта 2020 года аптечные учреждения республики имеют запас медицинских масок в среднем на десять дней. Запас медицинских масок в крупных оптовых медицинских организациях составляет в среднем 24 дня.

Представители ведомства противоречие между результатами официального мониторинга и фактическим ассортиментом аптек не объясняют. И повлиять на ситуацию в рамках действующего законодательства не могут: медицинские маски не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому принудить аптеки к их закупке или применить к ним какие-либо санкции у Росздравнадзора оснований нет.

«Дефицит — по всей стране»

В перечень временно запрещенных к вывозу средств и препаратов, утвержденный постановлением за подписью Михаила Мишустина, входят медицинские респираторы, защитные очки, полнолицевые маски и фильтры к ним, одноразовые комбинезоны химзащиты, противочумные комбинезоны, бахилы, маски, бинты, перчатки и тому подобное.

Запрет на вывоз медицинских изделий не распространяется на гуманитарную помощь и не действует в отношении граждан, вывозящих одноразовые средства защиты для личного пользования.

Но дефицит этих средств в Казани начался более чем за месяц до установления этого запрета. Уже в начале февраля медицинские маски было трудно найти в аптеках столицы Татарстана. И, как следует из комментария, полученного «Реальным временем» от Татарстанского УФАС России, сегодня с ним справиться вряд ли возможно.

Уже в начале февраля медицинские маски было трудно найти в аптеках столицы Татарстана. Фото evening-kazan.ru

— Вопросы, связанные с дефицитом и отсутствием медицинских масок в аптеках Казани, относятся к ведению (компетенции) Росздравнадзора, — подчеркнули в ведомстве и открыто признали факт, который в Росздравнадзоре отрицают. — Татарстанское УФАС России в пределах своих полномочий и по поручению ФАС России осуществляет еженедельный мониторинг цен на средства защиты. Дефицит медицинских масок есть по всей стране: коллеги в субъектах Российской Федерации также сообщают о нехватке. На текущий момент спрос значительно превышает предложение.

В УФАС по РТ также указали на то, что «вопрос по доступности средств индивидуальной защиты непосредственно в Татарстане рассматривается и контролируется на уровне правительства республики».

«Осталось пережить март, а дальше риски эпидемии коронавируса будут ниже»

— В ношении масок нет никакого смысла, если не менять их каждые два часа. Некоторые ведь ходят в них весь день, не меняя. И носить их нужно только в замкнутых пространствах с большой концентрацией людей. Надевать на улице — бессмысленно, — предупреждает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов.

Вопрос наличия масок — не в ведении Минздрава, поскольку к медикаментам они не относятся. Что касается лекарств, в республике сейчас формируется большой запас противовирусных препаратов.

— Правда, сразу скажу, что на сегодня препаратов с доказанной эффективностью по борьбе с коронавирусом нет. Например, при гриппе мы знаем препараты с высокой эффективностью, а здесь только рекомендованные. Пока случаев заражения в России единицы, этих препаратов достаточно в наличии. Если нужно будет срочно их доставать, дефицита возникнуть не должно. Конечно, все будет зависеть от количества больных, но пока с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что такой ситуации, как в Китае или Южной Корее, у нас не будет.

Официальных прогнозов о том, как может развиваться эпидемия коронавируса в России, нет. Однако, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем, инфекционист предполагает, что пик заболеваемости должен был прийтись на февраль и март. Так что половина опасного периода пройдена.

— Нам осталось пережить март, а дальше риски возникновения эпидемии коронавируса в России будут ниже. Но это мои предположения, в жизни все может быть. Тем не менее в Китае заболеваемость пошла на спад. Правда, в Южной Корее и Италии ситуация не очень хорошо складывается. Поэтому нужно продолжать масштабные профилактические мероприятия, — отметил Хаертынов.

Прекратить панику!

— Проблема не в том, что у нас крайне мал запас изделий медицинского назначения, в том числе медицинских масок, — считает депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич. — На мой взгляд, проблема в целом связана с теми паническими настроениями, которые существуют в обществе. Я о них говорю уже пару месяцев — с тех пор, как появились первые сведения о коронавирусе. На мой взгляд, не столь страшен сам коронавирус, сколько те последствия, к которым может привести паника в обществе.

Не отрицая серьезности этого заболевания и важности принимаемых государством «вполне адекватных и правильных мер» против его распространения, Борис Менделевич настаивает, что паника приносит больший вред:

— Если мы будем успешно вести борьбу с паническими настроениями, у нас не будут сметать с полок аптек все подряд — лишь бы что-то купить. Насколько я знаю, премьер-министр России еще месяц назад дал поручение создать запас изделий медицинского назначения, в том числе медицинских масок и противовирусных препаратов. Но если говорить про препараты. Их в России зарегистрировано порядка 30-35, но нет уверенности, какие из них эффективны против коронавируса, и я не вижу смысла создавать запас всех этих препаратов. Тем более что уже наблюдается неконтролируемый их прием, который не менее вреден, чем само заболевание. А в лечебных учреждениях, которые должны назначать эти препараты, они есть.

Rp: «Не чихать на всех»

— В запасе масок нет ничего плохого, но на этот счет у меня также есть свое мнение, — заявил Борис Менделевич. — Здоровым людям нет смысла носить маски для защиты от заболевания, я уверен, что маски должны носить в первую очередь люди, которые почувствовали первые симптомы бактериального или вирусного заболевания — это более эффективно.

А для этой категории нужны не такие большие запасы, как для всех здоровых. Кроме того, по мнению Менделевича, эпидемия коронавируса может подвигнуть россиян изменить культуру поведения больного человека:

— Сейчас ее можно сформулировать так: «Мне чихать на всех!», то есть главное — чтобы мне было комфортно. А о здоровье окружающих заботиться ни к чему. Мне кажется, эта эпидемия подведет нас к тому, чтобы хотя бы начать обсуждать вопрос, как вести себя человеку, который заболел.

Правила, считает собеседник «Реального времени», тут простые: носить маску (и менять каждые 2—2,5 часа), не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом (не заражать других пациентов), не ходить на работу (не заражать коллег). Он заметил, что в некоторых странах, например в Израиле, работодатели, чтобы сохранить работоспособный коллектив, даже дают три дня на то, чтобы человек отлежался без больничного, с сохранением зарплаты, и это им оказывается выгоднее, чем «трудовые подвиги» больных сотрудников, после которых офисы и производства надолго «вымирают».

Даже чихать в общественном месте, заметил он, надо научиться не просто «культурно», а правильно:

— У нас чихают, закрываясь рукой. А надо — в локтевой сгиб!