Запас масок в Татарстане есть, но в аптеках их нет
Запрет Михаила Мишустина на вывоз из России медицинских изделий запоздал как минимум на месяц
Введенный российским правительством запрет на вывоз из страны медицинских масок явно запоздал. Во всяком случае, в Казани купить эти изделия стало невозможно — их остатки пропали не только в аптеках, но и в торговых сетях, а нового завоза не ожидается. Тем не менее в Росздравнадзоре «Реальное время» заверили, что в республике имеется 10-дневный запас масок, но назвать адреса, где их можно приобрести, затруднились. Как противостоять коронавирусу и что нужно делать, чтобы быть готовым к пандемиям, — в комментариях производителей медизделий и врачей.
Маски-шоу от фармацевтов
В аптеках Казани пропали медицинские маски — ни в одной из тех, что обзвонили и обошли корреспонденты «Реального времени», этих изделий не нашлось. Искать бессмысленно, подтвердили нам и в единой справочной лекарств — этих товаров нет уже несколько дней:
— Послать вас некуда, потому что куда бы мы не направили, в любую аптеку, все опять возвращаются к нам — нигде масок уже нет. Мы уже устали отвечать на вопросы о масках, ажиотаж ужасный. Вот по сайту в аптеках «Вита» числятся маски, а начинаешь им звонить — ничего уже нет, — сообщила оператор справочной лекарств 003.
Ресурс указывает с десяток крупных производителей медицинских масок, но российских среди них не так много. А некоторые, как «УралПромМед», уже перестали их производить. Тем не менее представители отрасли объясняют, что, несмотря на возросшие в разы заказы, перегрузить свои производства не могут.
В ситуации, когда коронавирус уже на пороге, открывать новые производства по выпуску масок в стране не нужно, убежден эксперт: «Никто их сейчас не откроет и оборудование не поставит. На уровне правительства сейчас обсуждают предложение, и это единственный вариант решения проблемы — формировать запасы».
— Производители масок сейчас вам не помогут. Вот летом мы работаем в убыток — никто не хочет маски покупать, а можно было бы направить эти производственные мощности на формирование запасов. И я с таким предложением уже выступал. Такие эпидемии, как сейчас, бывают раз в пять лет. Под них никто не будет строить завод и ждать — выстрелит или нет, оборудование не может столько простаивать. А наши стандартные эпидемии — ОРВИ, грипп — наши производители полностью покрывают. Если мы говорим о потребностях только внутреннего рынка и нашем привычном эпидемиологическом пороге, наших производств вполне достаточно. Если говорить о пандемии, которой не было никогда и вдруг появится, то, конечно, нужны запасы, — подчеркнул Спичаков.
«Есть запас на 10 дней»
А по данным Росздравнадзора, в Татарстане на сегодня имеется солидный запас медицинских масок. Руководитель территориального отделения ведомства Любовь Шайхутдинова сообщила нашему изданию:
Представители ведомства противоречие между результатами официального мониторинга и фактическим ассортиментом аптек не объясняют. И повлиять на ситуацию в рамках действующего законодательства не могут: медицинские маски не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому принудить аптеки к их закупке или применить к ним какие-либо санкции у Росздравнадзора оснований нет.
«Дефицит — по всей стране»
В перечень временно запрещенных к вывозу средств и препаратов, утвержденный постановлением за подписью Михаила Мишустина, входят медицинские респираторы, защитные очки, полнолицевые маски и фильтры к ним, одноразовые комбинезоны химзащиты, противочумные комбинезоны, бахилы, маски, бинты, перчатки и тому подобное.
Запрет на вывоз медицинских изделий не распространяется на гуманитарную помощь и не действует в отношении граждан, вывозящих одноразовые средства защиты для личного пользования.
Но дефицит этих средств в Казани начался более чем за месяц до установления этого запрета. Уже в начале февраля медицинские маски было трудно найти в аптеках столицы Татарстана. И, как следует из комментария, полученного «Реальным временем» от Татарстанского УФАС России, сегодня с ним справиться вряд ли возможно.
— Вопросы, связанные с дефицитом и отсутствием медицинских масок в аптеках Казани, относятся к ведению (компетенции) Росздравнадзора, — подчеркнули в ведомстве и открыто признали факт, который в Росздравнадзоре отрицают. — Татарстанское УФАС России в пределах своих полномочий и по поручению ФАС России осуществляет еженедельный мониторинг цен на средства защиты. Дефицит медицинских масок есть по всей стране: коллеги в субъектах Российской Федерации также сообщают о нехватке. На текущий момент спрос значительно превышает предложение.
В УФАС по РТ также указали на то, что «вопрос по доступности средств индивидуальной защиты непосредственно в Татарстане рассматривается и контролируется на уровне правительства республики».
«Осталось пережить март, а дальше риски эпидемии коронавируса будут ниже»
— В ношении масок нет никакого смысла, если не менять их каждые два часа. Некоторые ведь ходят в них весь день, не меняя. И носить их нужно только в замкнутых пространствах с большой концентрацией людей. Надевать на улице — бессмысленно, — предупреждает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов.
Вопрос наличия масок — не в ведении Минздрава, поскольку к медикаментам они не относятся. Что касается лекарств, в республике сейчас формируется большой запас противовирусных препаратов.
Официальных прогнозов о том, как может развиваться эпидемия коронавируса в России, нет. Однако, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем, инфекционист предполагает, что пик заболеваемости должен был прийтись на февраль и март. Так что половина опасного периода пройдена.
— Нам осталось пережить март, а дальше риски возникновения эпидемии коронавируса в России будут ниже. Но это мои предположения, в жизни все может быть. Тем не менее в Китае заболеваемость пошла на спад. Правда, в Южной Корее и Италии ситуация не очень хорошо складывается. Поэтому нужно продолжать масштабные профилактические мероприятия, — отметил Хаертынов.
Прекратить панику!
— Проблема не в том, что у нас крайне мал запас изделий медицинского назначения, в том числе медицинских масок, — считает депутат Госдумы РФ от Татарстана Борис Менделевич. — На мой взгляд, проблема в целом связана с теми паническими настроениями, которые существуют в обществе. Я о них говорю уже пару месяцев — с тех пор, как появились первые сведения о коронавирусе. На мой взгляд, не столь страшен сам коронавирус, сколько те последствия, к которым может привести паника в обществе.
Не отрицая серьезности этого заболевания и важности принимаемых государством «вполне адекватных и правильных мер» против его распространения, Борис Менделевич настаивает, что паника приносит больший вред:
Rp: «Не чихать на всех»
— В запасе масок нет ничего плохого, но на этот счет у меня также есть свое мнение, — заявил Борис Менделевич. — Здоровым людям нет смысла носить маски для защиты от заболевания, я уверен, что маски должны носить в первую очередь люди, которые почувствовали первые симптомы бактериального или вирусного заболевания — это более эффективно.
А для этой категории нужны не такие большие запасы, как для всех здоровых. Кроме того, по мнению Менделевича, эпидемия коронавируса может подвигнуть россиян изменить культуру поведения больного человека:
— Сейчас ее можно сформулировать так: «Мне чихать на всех!», то есть главное — чтобы мне было комфортно. А о здоровье окружающих заботиться ни к чему. Мне кажется, эта эпидемия подведет нас к тому, чтобы хотя бы начать обсуждать вопрос, как вести себя человеку, который заболел.
Правила, считает собеседник «Реального времени», тут простые: носить маску (и менять каждые 2—2,5 часа), не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом (не заражать других пациентов), не ходить на работу (не заражать коллег). Он заметил, что в некоторых странах, например в Израиле, работодатели, чтобы сохранить работоспособный коллектив, даже дают три дня на то, чтобы человек отлежался без больничного, с сохранением зарплаты, и это им оказывается выгоднее, чем «трудовые подвиги» больных сотрудников, после которых офисы и производства надолго «вымирают».
Даже чихать в общественном месте, заметил он, надо научиться не просто «культурно», а правильно:
— У нас чихают, закрываясь рукой. А надо — в локтевой сгиб!
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