IT-неделя: слухи о новом iPhone, глава Wildberries — богатейшая бизнесвумен и уголовка за утечку данных

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Новый бюджетный iPhone и российский софт у Xiaomi и Samsung

В конце марта, а точнее, 31-го числа, Apple собирается представить новую модель своего «бюджетного» смартфона. Такая информация появилась у немецкого медиа Iphone-ticker 17 февраля. Издание ссылается на два источника из окружения Apple. Смартфон будет являться «последователем» iPhone SE и, вероятно, получит название iPhone 9 (или, по данным других изданий, iPhone SE 2). Дизайн телефона, как предполагается, будет схож с iPhone 8. Продажи новой бюджетной модели от Apple, по данным Iphone-ticker, начнутся 3 апреля. Кроме того, журналисты портала высказывают мнение, что на мероприятии также будет представлена новая iOS 13.4.

Два других популярнейших в России (да и по всему миру) производителя смартфонов — Samsung и Xiaomi — на неделе практически синхронно (17 и 18 февраля) сообщили о своем согласии на выполнение требований российского законодательства об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Соответствующий закон вступит в силу 1 июля. С этой даты под регулирование попадут смартфоны, через год — планшетные компьютеры, еще через год — компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Уже в 2020 году на всех телефонах, продающихся в России, должны быть предустановлены карты и поиск российского производства, с 2021 года — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и социальные сети, с 2023 года — сервисы, связанные с национальной платежной системой «Мир». Для планшетов и компьютеров понадобится устанавливать поисковые системы, карты и антивирус, а также сервисы для вещания первого и второго мультиплексов телевидения. Последние также должны будут устанавливаться и на Smart TV. Требования коснутся только оборудования, произведенного с 1 июля 2020 года.

Самой богатой женщиной России впервые стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото Максима Платонова

Умер изобретатель команд «копировать» и «вставить», а основательница Wildberries стала самой богатой женщиной России

20 февраля стало известно о том, что в возрасте 74 лет скончался информатик Ларри Теслер, больше всего известный как изобретатель команд «вырезать», «копировать» и «вставить». В период с 1973 по 1980 годы он работал в научно-исследовательском центре Xerox Palo Alto Research Center, во время работы над языком программирования Smalltalk-76 и были впервые реализованы распространенные сейчас команды. Помимо этого, Теслер внес вклад в разработку текстового редактора Gipsy — из него «вышли» некоторые привычные нам элементы интерфейса, например выделение текста методом проведения по нему мышью с нажатой клавишей. Кроме того, именно в Gipsy появилась функция выделения слова двойным кликом по нему. Помимо Xerox PARC, Теслер работал в Apple, Amazon, Yahoo.

Также на неделе Forbes обнародовал информацию, согласно которой самой богатой женщиной России впервые стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, состояние Бакальчук составило 1,4 млрд долларов — за год оно выросло на 400 миллионов. Это позволило гендиректору Wildberries обогнать прошлогоднего лидера — Елену Батурину, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (сейчас ее компания, зарегистрированная в Германии, занимается производством конструкций для спортивных объектов, сама Батурина также продолжает заниматься девелопментом).

Отметим, что так как Wildberries — непубличная компания, то оценка капитала Бакальчук основана на данных об объеме продаж и прибыли юрлица, а также на мультипликаторах аналогичных проектов и оценках венчурных капиталистов. Впервые Бакальчук оказалась в списке Forbes в 2018 году с состоянием в 600 миллионов долларов.

В первой половине 2019 года, как сообщает РБК, специалисты Центробанка нашли в интернете 13 тысяч объявлений о продаже и покупке баз персональных данных. Фото Максима Платонова

Самые дорогие компании Рунета и уголовка за утечку персональных данных

Forbes на неделе не только подсчитывал капиталы россиян, но и опубликовал данные о самых дорогих компаниях Рунета. В рейтинге, как описывает само издание, «только игроки, существование которых было бы невозможно без интернета ни в каком виде». В нем не учитываются площадки интернет-торговли — для них пообещали отдельный рейтинг. В списке топ-20 первые пять мест занимают компании стоимостью больше одного миллиарда долларов: на пятом месте — HeadHunter с 1,15 млрд, на 4-м — QIWI с 1,16 млрд. На третьем месте — Avito, его стоимость значительно выше — 3,85 млрд долларов. Стоимость Mail.ru Group со второго места оценили в 5,285 млрд, а лидер, «Яндекс», по оценкам Forbes, стоит 14,64 млрд долларов.

Тем временем Центробанк предложил ввести уголовную ответственность за утечку данных после ксерокопий. Кроме того, учреждение хочет плотнее взаимодействовать с правоохранительными органами для улучшения контроля в этой сфере. В первой половине 2019 года, как сообщает РБК, специалисты Центробанка нашли в интернете 13 тысяч объявлений о продаже и покупке баз персональных данных. С помощью этих данных мошенники впоследствии могут узнать у жертв дополнительную информацию, необходимую для хищения средств, — такую как пароли от карты или CVV/CVC-коды.

Напомним, за последние месяцы в Сети регулярно появлялись персональные данные россиян: в начале феврале на продажу выставили данные 1,2 млн клиентов российских МФО, в январе — 17 млн человек, зарегистрированных в программе лояльности сети «Красное и белое», а в октябре 2019 года — клиентов Сбербанка и «Билайна».