В Сети оказались персональные данные более 1,2 млн клиентов МФО

Персональные данные более 1,2 млн клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) оказались выставлены на продажу в интернете.

По данным РБК, в интернете выставлена база данных клиентов «Быстроденьги», «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».

Пробник базы из 800 записей содержит в себе данные о полных именах, номерах телефонов, адресах электронной почты, паспортных данных россиян.

Источники, близкие к ЦБ, предположили, что речь идет не об утечке данных из какой-либо компании. База данных не может принадлежать МФО или банкам из-за ее непригодности для работы, так как там есть поля, которые содержат только номер телефона и почту. Источником этих данных могут быть веб-мастера или лидогенераторы, которые собирают данные клиентов для дальнейшей перепродажи.



Ранее СМИ сообщили об утечке данных 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности в сети «Красное и белое», в базе есть фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов.

