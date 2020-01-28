В «Красном и белом» назвали возможную причину утечки данных 17 млн клиентов

Ретейлер «Красное и белое» проводит служебное расследование по поводу утечки данных клиентов, зарегистрированных в программе лояльности сети.

«Основная версия произошедшего — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», — цитирует сообщение компании RNS. Там отметили, что похищение информации не угрожает клиентам.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в интернете оказались данные 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети, в базе есть фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов.

