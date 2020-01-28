Новости бизнеса

13:15 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В «Красном и белом» назвали возможную причину утечки данных 17 млн клиентов

12:26, 28.01.2020
В «Красном и белом» назвали возможную причину утечки данных 17 млн клиентов
Фото: pixabay.com

Ретейлер «Красное и белое» проводит служебное расследование по поводу утечки данных клиентов, зарегистрированных в программе лояльности сети.

«Основная версия произошедшего — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», — цитирует сообщение компании RNS. Там отметили, что похищение информации не угрожает клиентам.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в интернете оказались данные 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети, в базе есть фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов.

БизнесРозничная торговля Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров