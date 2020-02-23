Автонеделя: возвращение Chevrolet, премьера нового Solaris и налог на старые машины

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Возвращение Great Wall и узбекского Chevrolet

В России возобновятся продажи автомобилей под маркой Chevrolet. Об этом на неделе объявила узбекская UzAuto Motors, являющаяся партнером General Motors, которой принадлежат права на бренд Chevrolet. В марте планируется начать продажи моделей Spark, Nexia и Cobalt в России, Казахстане и Белоруссии. При этом к середине года должны завершиться продажи продукции того же производителя под брендом Ravon (сейчас в России доступны R2, R3 Nexia и R4). Возобновились они совсем недавно — с сентября 2019 года, этому предшествовал перерыв с мая 2018 года.

Недавно стало известно и о возвращении еще одного бренда на российский рынок: китайского Great Wall. Машины под этой маркой перестали продавать в 2016 году, а в середине февраля стало известно, что продажи возобновятся. Точные даты пока не называются, но известно, что Great Wall предложит россиянам две модели пикапов — Wingle 7 и Pao. Первый — полноприводный — пикап будет оснащаться двухлитровым «турбодизилем» мощностью 163 лошадиных силы и механической коробкой передач. Pao, представленный на китайском рынке только полгода назад, будет оснащаться двигателем с такими же характеристиками и автоматической восьмиступенчатой коробкой передач.

Great Wall предложит россиянам две модели пикапов — Wingle 7 и Pao. Фото car.ru

Мощная «Гранта» и новый Solaris

Российский АвтоВАЗ пока не радует премьерами новых моделей, но зато его дочернее предприятие «Супер-Авто» объявило о начале приема заказов на самую популярную модель, Lada Granta, с более мощным двигателем: 16-клапанным 1,8-литровым мотором со 117 «лошадями». Эта модель будет стоить на 35 тысяч рублей больше, чем «Гранта» с традиционным двигателем на 1,6 лит5ра мощностью 106 л. с. Сам двигатель, как сообщили «Российской газете», по сути, останется тем же — в него лишь установят новую шатунно-поршневую группу. Машину по заказу изготовят за 5 дней при предоплате в сто тысяч рублей. Купить более мощную Granta можно будет только с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Другой популярнейший в России производитель автомобилей — корейский Hyundai — представил в Санкт-Петербурге обновленный седан Solaris. В старом кузове модель стабильно теряет популярность: если по итогам 2018 года в стране купили 65,6 тысячи экземпляров, то в 2019 году — уже только 58,7 тысячи (при этом растет популярность «паркетника» Creta). Впервые снимки обновленного Solaris появились в Сети еще в начале февраля, сейчас же получили подтверждение называвшиеся уже тогда детали: модель не стала повторять дизайн родственной Hyundai Verna для китайского рынка. Появились светодиодные фары, поменялись бамперы, решетка радиатора и дизайн колесных арок. Также производитель увеличил диагональ медиасистемы, в дорогих комплектациях появился электропривод складывание зеркал, система дистанционного запуска двигателя.

Несмотря на успехи российского авторынка по продажам, выпуск легковых автомобилей в стране в январе сократился на 16,5%. Фото Максима Платонова

Заметное снижение выпуска автомобилей, налог на старые машины и отзыв Mazda 3

Несмотря на успехи российского авторынка по продажам по крайней мере в сравнении с основной массой рынков Европы выпуск легковых автомобилей в стране в январе сократился на 16,5%. Об этом на неделе стало известно благодаря данным, опубликованным Росстатом. В первый месяц года в России выпустили лишь 94,1 тысячи легковых автомобилей — это 83,5% от показателя января прошлого года и 80,9% от показателя декабря 2019 года. Производство грузовиков снизилось по сравнению с январем 2019 года не так сильно — на 12,4%. Еще меньше «просели» автобусы: такого транспорта весом не более 5 тонн выпустили на 3,1% меньше, а весом более 5 тонн — даже на 17,3% больше.

Тем не менее добавит мыслей о покупке новой машины и очередная инициатива Минпромторга. По крайней мере, для компаний. На неделе ТАСС сообщил, что ведомство выдвинуло инициативу о повышении транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3». Речь, правда, идет о коммерческом транспорте. Предложение собираются направить Минтрансу в ближайшее время. По данным Минпромторга, коммерческих машин ниже класса «Евро-3» в стране более 3 млн штук. Отметим, что повышение может затронуть и относительно новые машины: дело в том, что до 2010 года указание экологического класса было необязательным, и машины, в отношении которых он не указан, могут также попасть под повышение налога.

Тем временем владельцам новых Mazda 3 стоит озаботиться: производитель отзывает 776 экземпляров, проданных в России совсем недавно, с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Причиной отзыва японских машин называют остановку двигателя из-за проблем в подготовке топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости и/или автоматический повторный запуск двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении сразу двух неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры запуска двигателя. По сообщению пресс-службы Росстандарта, на отозванных автомобилях бесплатно перепрограммируют блок управления силовым агрегатом.