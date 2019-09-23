Узбекский Ravon вернул на российский рынок три модели

Узбекский бренд Ravon возобновил торговлю в России, поставив три новые модели. Продажи прекратились в мае 2018 года, хотя официально компания не уходила из РФ.

Пока в стране доступны только R2 (Chevrolet Spark), R3 Nexia (Chevrolet Aveo) и R4 (Chevrolet Cobalt). Гендиректор «УзАвтоцентра» (одного из дистрибьюторов марки) Сарвар Кадиров рассказал, что уже проданы 10 автомобилей.

К 2022 году планируется расширить линейку до 7—8 моделей, передает «За рулем». Они будут созданы на новой платформе, разработанной в партнерстве с GM.

В планах Uzauto Motors до конца года завезти в Россию около 10 тысяч машин и продать порядка 7 тысяч. На следующий год перспективный план составляет уже 34 000 реализованных автомобилей. Таким образом компания собирается забрать 2% российского рынка.