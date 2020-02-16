Автонеделя: новый ГОСТ на номера, нехватка денег на льготы по автокредитам и «бескабинник» КАМАЗа

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Фото: Ринат Назметдинов

Новый ГОСТ на номера и исчерпание средств на программу льготного автокредитования

В России в ближайшее время может измениться ГОСТ на автомобильные номера. Как сообщил на неделе «Коммерсантъ», МВД планирует ввести новые однострочные номера для снегоходов, а на мотоциклы можно будет устанавливать и маленькие, и большие номера. А вот закупать госномера нестандартных размеров для японских и американских автомобилей ГИБДД не планирует: их придется получать у компаний, включенных в реестр МВД.

Деньги на программы льготного автокредитования в России могут закончиться уже в марте. Информация об этом появилась у «Ведомостей» — издание ссылается на представителей двух дилерских центров Lada. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Общий бюджет программ составляет 5 млрд рублей, эти деньги должны простимулировать продажу примерно 50 тысяч автомобилей. Указанные программы действуют в России с 2015 года, благодаря им можно получить скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости машины.



МВД планирует ввести новые однострочные номера для снегоходов, а на мотоциклы можно будет устанавливать и маленькие, и большие номера. Фото vladtime.ru

Стандартный Skoda Karoq придет в Россию в декабре, а КАМАЗ запатентовал беспилотник без кабины

Новая Skoda Karoq в стандартной комплектации будет продаваться в России с декабря 2020 года. Такая информация появилась в середине недели. Известно, что стандартная версия автомобиля будет оборудована атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 110 л. с. Вариантов трансмиссии будет две — механическая или автоматическая. Кроме того, в стандартной комплектации у автомобиля будут четыре подушки безопасности, система следования заданному курсу, помощник при спуске и заезде на возвышенность, подогрев кресел, датчик давления шин. Предполагаемая стоимость базовой комплектации автомобиля составит 1,3 млн рублей. При этом в самом конце недели стало известно, что российские дилеры начали предлагать Karoq в более дорогих комплектациях — Ambition за 1,5 млн рублей и Style за 1,673 млн рублей.

Новая Skoda Karoq в стандартной комплектации будет продаваться в России с декабря 2020 года. Фото carsweek.ru

Кроме того, стало известно, что производитель грузовых автомобилей КАМАЗ запатентовал беспилотник без кабины. Такая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Беспилотник будет напоминать обычный прицеп, но с передней и задней светотехникой, а также площадкой под госномер. Из описания можно узнать, что на грузовик планируют устанавливать электродвигатель. В машине будут радары, лидары, сонары, видеокамеры, промышленный Wi-Fi, 4G и экстренный УКВ-диапазон.

Новый Logan для Европы и пятое место России по продажам авто на континенте

Возможно, в ближайшее время ждет обновление и одну из популярнейших моделей автомобилей в России — Renault Logan. Издание «Колеса.Ру» нашло в сети первые «шпионские» фотографии Dacia Logan — под таким именем модель продается в Европе. У нового поколения «Логана» будет совсем новый кузов, больше похожий на Megane и Talisman. У машины будут большие горизонтальные фары, капот станет более рельефным, а задняя часть автомобиля — объемной. Предполагается, что Logan будет построен на платформе CMF-B — на ней выпускаются Renault Clio и Nissan Juke в новом кузове. Предполагается, что в новом кузове модель могут представить на Парижском автосалоне в октябре.

У нового поколения «Логана» будет совсем новый кузов, больше похожий на Megane и Talisman. Фото kolesa.ru

Тем временем по итогам января российский автомобильный рынок остался на пятом месте по продажам в Европе. Об этом в пятницу сообщило аналитическое агентство «Автостат». Лидером континента по продажам стала Германия с 246 тысячами машин (падение на 7,3%), второе место оказалось у Италии со 155 тысячами машин (минус 5,9%), за ней идет Великобритания со 149 тысячами машин и месячным снижением показателя на 7,3%. Еще сильнее снизились продажи во Франции — на 13,4%, до 134 тысяч машин. В России, по данным «Автостата», было продано 97 тысяч автомобилей. Показатели Ассоциации европейского бизнеса, о которых мы рассказывали на прошлой неделе, несколько отличаются — 102 тысячи машин и рост на 1,8%.