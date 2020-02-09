Автонеделя: обновленные Hyundai, рост продаж в январе и лучшие в миллионниках

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Polo популярнее всего в Москве и станет лифтбеком

Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие автомобили чаще всего покупали в российских городах-миллионниках. По данным агентства, самыми популярными стали четыре модели машин. В семи из шестнадцати случаев популярнее других оказалась Kia Rio — в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске и Красноярске. На втором месте — Lada Granta — она на первом месте в шести городах — Уфе, Перми, Омске, Челябинске, Волгограде и Самаре. На третьем месте — Lada Vesta — она популярнее всего в Воронеже и Екатеринбурге. Четвертая модель — Volkswagen Polo — оказалась самой популярной только в Москве.

Тем временем эта модель в России в ближайшее время станет лифтбеком. Об этом на неделе сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на самого автопроизводителя. В основу машины ляжет последнее поколение российского варианта лифтбека Skoda Rapid. У Volkswagen Polo будет полностью светодиодная оптика, доступной станет цифровая панель приборов, мультимедийная система с 8,25-дюймовым сенсорным экраном, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, подогрев задних сидений и руля. Всего у машины будут четыре комплектации с двумя видами бензиновых моторов: на 1,6 литра и турбомотором с объемом в 1,4 литра.

В основу машины ляжет последнее поколение российского варианта лифтбека Skoda Rapid. Фото kolesa.ru

Обновленная Creta в Индии, Solaris в России и претенденты на звание «лучших»

В ближайшей (хотя и неопределенной) перспективе ожидается обновление и еще одной популярной в России модели. Речь идет о Hyundai Creta. Премьера нового поколения этого автомобиля состоялась на неделе в Индии. Предполагается, что именно эта, а не китайская модель (также представленная недавно) станет глобальной и, как следствие, сможет продаваться и в России. У Creta появилась многоярусная головная оптика и двухъярусные задние фонари с длинным стоп-сигналом. В машине будет цифровая приборная панель, сенсорный экран будет отвечать не только за аудио, но и за климат-контроль и подогрев сидений. У индийской версии «паркетника» будут три вида двигателей — 1,5-литровый на 115 л. с., турбированный дизельный объемом 1,4 литра с той же мощностью и 1,4-литровый бензиновый от Kia Seltos.

Из более актуальных для России автоновостей недели — появление в сети снимков рестайлингового Hyundai Solaris российской сборки. Фотографии уже были удалены по просьбе компании Hyundai, но известно, что у автомобиля будет увеличена радиаторная решетка, появятся новые фары и бамперы, изменится дизайн фонарей. В кожаном (теперь) салоне появится мультимедийная система с большим дисплеем, а зеркала заднего вида получат функцию автоматического складывания. Официальная премьера состоится 17 февраля.

Тем временем организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» обнародовали список кандидатов, которые могут стать лидерами сегментов. В списке наиболее вероятных победителей называются Mazda 3 и CX-30, Mercedes-Benz CLA и GLB, Kia Soul EV и Telluride, Volkswagen Golf и T-Cross, Hyundai Sonata и Land Rover Range Rover Evoque. Список претендентов на главную номинацию — «Лучший автомобиль» — состоит из 29 машин.

Премьера нового поколения Hyundai Creta состоялась на неделе в Индии. Фото indianautosblog.com

Продажи машин в январе выросли, а Suzuki берет кроссоверами

Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, в январе 2020 года спрос на новые автомобили вырос на 1,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Всего за первый месяц 2020 года в стране купили 102,1 тысячи автомобилей. Из тройки лидеров, по данным ассоциации, особенным ростом отметился Hyundai — его продажи выросли на 5%. Находящийся на первом месте АвтоВАЗ увеличил продажи лишь на 1%, а Kia со второго места ухудшила показатель на 5%. Хорошие показатели у находящихся на четвертом и пятом местах Renault и Toyota — продажи выросли на 6 и 20%. Из менее популярных производителей можно отметить рост продаж Haval (в 3,4 раза), Suzuki (в 3,3 раза), Changan (в 9,3 раза), но показатель объясняется «низкой базой» — в прошлом январе производитель продал всего 26 машин).

Отдельно отметим рост показателя японского бренда Suzuki. «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Сузуки Мотор Рус» сообщает, что компактный кроссовер Vitara стал продаваться лучше в 3,3 раза (за январь продали 341 экземпляр), SX4 стали покупать в 3,7 раза чаще (134 экземпляра), а Jimny нового поколения купили 46 покупателей — в 2,2 раза больше, чем год назад.