Тренды авторынка: взлет Renault, Lada Granta и премиум-сегмента на фоне общего кризиса

Итоги 2019 года на автомобильном рынке

Фото: Максим Платонов

Прошедший год оказался для российского автомобильного рынка не слишком оптимистичным. Продажи машин в основном просели, если не считать отдельные модели с хорошими показателями. Помимо этого, как часто бывает в кризисные годы, неплохо себя чувствует премиальный сегмент: за год продажи увеличились сразу у двух немецких брендов: BMW и Mercedes-Benz.

Декабрьский взлет Renault

Для большинства автопроизводителей прошедший год на российском рынке оказался не очень успешным. Несмотря на появившиеся данные НБКИ и «Автостата» о рекордных показателях автокредитов (их число достигло 974 тысяч — на 12% больше, чем годом ранее, а сумма — 746 млрд — на 19% больше), из топ-5 марок по продажам относительно заметный рост был заметен только в одном случае — Renault, да и то в основном благодаря резкому скачку в декабре. Всего же 25 крупнейших производителей продали 1,7 млн автомобилей — это на 1% меньше, чем в 2018 году. По словам Азата Тимерханова из «Автостата», такая ситуация соответствует окружающей реальности и вытекает из логики событий.

— Исторически развитие российского авторынка происходит следующим образом: как правило, 2—3 года роста сменяются примерно таким же периодом падения. Теперь, по всей видимости, пришла пора «катиться с горочки». К тому же отложенный спрос, который сформировался за время кризиса и служил катализатором роста рынка в 2017—2018 годах, исчерпал себя. Цены на автомобили продолжают расти, а реальные доходы населения не растут. Или растут, но не для того, чтобы покупать столь дорогостоящие товары... Да, снова запущены программы господдержки, но их действие ограничено ценой автомобиля в 1 млн рублей. Соответственно, выбора у покупателей мало, да и в эту ценовую категорию не попадает сегмент SUV, который является крупнейшим на российском рынке, — говорит Тимерханов.

Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», отмечает, что в 2019 году рынок новых автомобилей сократился, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на 2% к 2018 году. Продажи автомобилей с пробегом уменьшились лишь на 0,4% (по данным «Автостата»), и в целом спрос на вторичном рынке остается стабильным последние годы.

— Главная причина сокращения продаж новых машин — разрыв между доходами населения и ценами на машины. Доходы либо сокращаются, либо остаются прежними, а цены продолжат расти, и людей, которые могут себе позволить купить новый автомобиль, становится все меньше. Спрос можно поддерживать за счет автокредитов, господдержки или спецпрограмм автопроизводителей, но рынок вернется к росту, только когда удастся преодолеть главный барьер — разницу между доходами покупателей и ценой на машины, — считает Еськов.

Продажи автомобилей с пробегом уменьшились лишь на 0,4% (по данным «Автостата»), и в целом спрос на вторичном рынке остается стабильным последние годы. Фото Максима Платонова

Из входящих в десятку автопроизводителей можно выделить успехи Renault — его годовой результат по продажам вырос на 6%, со 137 до 145 тысяч автомобилей. Интересно, что одним из самых успешных месяцев для производителя стал декабрь: в это время заметно выросли продажи всех четырех самых популярных моделей Renault. В декабре по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года Duster продали в количестве 4,5 тысячи штук — это в два раза больше, чем в 2018 году. Logan стал продаваться на 75% лучше (3,9 тысячи авто), Sandero — на 73% (3 тысячи штук). Kaptur также вырос, но не настолько заметно — на 32%.

Впрочем, такой рост заметен именно в декабре. За весь год, например, Duster — самая популярная модель французского автопроизводителя (восьмое место среди всех моделей), потерял в продажах 6%, Sandero — 3%, Kaptur — 14%. Годовой рост, причем очень заметный — на 17%, был зафиксирован только в случае со спросом на Logan. В 2019 году его продали в количестве 35,4 тысячи штук — за год до этого результат равнялся 30,3 тысячи. Кроме того, по словам Евгения Еськова, одна из причин хорошего результата Renault — хороший спрос на модель Arkana. Она хорошо зашла на рынок и в некоторые месяцы входила в топ-25 по продажам.

Хорошие результаты декабря могут объясняться различными спецпредложениями. Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», считает, что, скорее всего, к концу года автосалоны и иные автомобильные ретейлеры попытались закрыть в целом не очень удачный с позиций продаж год, продвигая массу предложений для клиентов с бонусами и скидками. «Это может быть хорошо видно по показателям продаж автомобилей экономкласса», — говорит она.

25 наиболее продаваемых марок автомобилей в России за 2019 год

Марка январь-декабрь декабрь 2019 2018 % 2019 2018 % «Лада» 362.356 360.204 1% 35.702 35.407 1% Kia 225.901 227.584 -1% 18.007 18.081 0% Hyundai 179.124 178.530 0% 14.706 15.089 -3% Renault 144.989 137.062 6% 16.007 8.097 98% Volkswagen 104.384 106.056 -2% 9.785 11.179 -12% Toyota 103.597 108.492 -5% 12.510 12.266 2% Skoda 88.609 81.459 9% 9.173 8.184 12% Nissan 64.974 80.925 -20% 8.355 8.337 0% «ГАЗ ком.» 63.910 60.677 5% 8.649 8.454 2% Mercedes-Benz 42.046 37.788 11% 4.877 3.362 45% BMW 41.520 35.619 17% 3.734 3.107 20% Mitsubishi 39.938 45.391 -12% 3.446 5.532 -38% УАЗ 38.892 41.252 -6% 4.905 5.642 -13% Mazda 30.576 31.683 -3% 3.525 3.640 -3% Ford 30.306 53.234 -43% 1.808 5.746 -69% Chevrolet 23.123 30.021 -23% 2.805 3.617 -22% Datsun 22.426 20.559 9% 2.159 2.503 -14% Lexus 22.395 24.312 -8% 2.837 2.481 14% Audi 16.333 16.216 1% 1.844 1.721 7% Haval 12.284 3.213 282% 2.270 557 308% Geely 9.602 3.352 186% 1.452 639 127% Volvo 8.846 7.772 14% 1.147 918 25% Land Rover 8.663 9.840 -12% 981 1.039 -6% Suzuki 7.731 6.016 29% 1.197 713 68% Subaru 7.686 8.032 -4% 937 1.006 -7%

Lada берет «Грантой», а Skoda — моделью Kodiaq



Даже более заметный рост по годовым продажам — на 9% — у Skoda. За 2019 год было продано 88,6 тысячи машин этой марки. В основном это обусловлено ростом популярности лишь одной из моделей чешского бренда — Skoda Kodiaq. В 2019 году она стала продаваться в полтора раза лучше, чем год назад. Было реализовано 25,1 тысячи экземпляров этой машины — в 2018 году показатель равнялся лишь 16,2 тысячи, то есть рост составил 54%. Кроме того, на 9% вырос спрос на Octavia — машин этой модели продали 27,2 тысячи единиц против 25 тысяч в 2018 году. На самую популярную модель Skoda — Rapid — спрос за год почти не изменился, продали 35,1 тысячи экземпляров — всего на 32 авто больше, чем в 2018 году.

А вот три крупнейшие по продажам автомобильные марки России за год практически не изменили свои показатели. Lada увеличила число проданных машин на 1%, с 360,2 до 362,4 тысячи единиц, Kia снизила показатель на 1%, с 227,6 до 225,9 тысячи штук, Hyundai — со 178,5 до 179,1 тысячи. У «Лады» произошел очень значительный — на 28% — рост популярности «Гранты». «Веста» выросла лишь на 3%, а «Ларгус» снизился на 2%. «4х4», также известная как «Нива», потеряла 3%, а «ИксРэй» вообще провалился на 17%. Kia Rio заметно просела — на 8%, а вот Sportage и Optima, наоборот, выросли — на 5% и 23%. Hyundai Creta выросла на 6%, Solaris снизился на 11%.

25 наиболее продаваемых моделей автомобилей в России за 2019 год

Модель январь-декабрь декабрь 2019 2018 % 2019 2018 % «Лада Гранта» 135.831 106.325 28% 14.571 12.546 16% «Лада Веста» 111.459 108.364 3% 10.958 11.601 -6% Kia Rio 92.475 100.148 -8% 6.669 8.642 -23% Hyundai Creta 71.487 67.588 6% 5.439 5.249 4% Hyundai Solaris 58.682 65.581 -11% 4.377 4.452 -2% Volkswagen Polo 56.102 59.450 -6% 4.306 5.996 -28% «Лада Ларгус» 43.123 44.072 -2% 4.091 4.283 -4% Renault Duster 39.031 41.409 -6% 4.508 2.271 99% Volkswagen Tiguan 37.242 33.530 11% 4.379 3.602 22% Renault Logan 35.391 30.285 17% 3.855 2.205 75% Skoda Rapid 35.121 35.089 0% 3.256 2.305 41% Kia Sportage 34.370 32.667 5% 3.259 2.755 18% Toyota Camry 34.017 33.700 1% 3.418 4.019 -15% «Лада 4x4» 31.923 32.949 -3% 2.679 2.814 -5% Toyota RAV4 30.627 31.155 -2% 4.964 3.616 37% Renault Sandero 30.496 31.559 -3% 3.036 1.757 73% «Лада ИксРэй» 28.967 34.807 -17% 2.365 3.105 -24% Skoda Octavia 27.161 25.026 9% 3.178 3.078 3% Renault Kaptur 25.799 30.042 -14% 2.103 1.597 32% Kia Optima 25.707 20.833 23% 1.669 1.450 15% Nissan Qashqai 25.158 23.192 8% 3.409 2.655 28% Skoda Kodiaq 25.069 16.233 54% 2.635 2.574 2% Mitsubishi Outlander 23.894 24.511 -3% 2.065 2.516 -18% Hyundai Tucson 22.753 23.020 -1% 1.984 2.873 -31% Mazda CX-5 22.565 22.594 0% 2.711 2.656 2%

В кризис растет премиум, а китайцы завоевывают рынок



Интересно, что на фоне этого общего падения достаточно хорошо себя чувствуют премиальные бренды. У Mercedes-Benz и BMW продажи выросли на 11% и 17%, соответственно — до 42 и 41,5 тысячи штук. При этом ни одна из моделей этих брендов не входит в топ-25 по продажам. По словам Азата Тимерханова из «Автостата», как правило, премиум-сегмент в кризис чувствует себя лучше. Поскольку Mercedes-Benz и BMW являются его лидерами, они и «снимают сливки». Отмечает рост премиум-сегмента и Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю». По его словам, премиальный сегмент за год вырос на 5%. «У Mercedes-Benz достаточно широкий модельный ряд, автомобили участвуют в госзакупках, запущено производство в России. У BMW примерно 60% продаж приходится на SUV, что востребовано на рынке. Хорошо продавались новые X5 и X7 — лидеры премиального сегмента крупных внедорожников. На подходе новый X6. То есть это лидеры премиального сегмента, который развивается чуть лучше рынка в целом», — рассказывает он.

Кроме того, отметим заметные успехи двух китайских брендов — Haval и Geely. Их продажи выросли в 3,8 и 2,9 раза — до 12,3 и 9,6 тысячи штук (против примерно 3 тысяч у обоих брендов годом ранее). Как объясняет Азат Тимерханов, у обеих компаний есть местные заводы: у Haval — в России, у Geely — в Белоруссии (входит в ЕАЭС и ввозит машины в РФ без пошлин). «К тому же обе марки сделали ставку на сегмент SUV. Но с другой стороны, высокий рост продаж пока обусловлен низкой сравнительной базой. Скорее всего, в этом году станет понятно, насколько их амбиции оправданы», — говорит он.