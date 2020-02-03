Тренды авторынка: взлет Renault, Lada Granta и премиум-сегмента на фоне общего кризиса
Итоги 2019 года на автомобильном рынке
Прошедший год оказался для российского автомобильного рынка не слишком оптимистичным. Продажи машин в основном просели, если не считать отдельные модели с хорошими показателями. Помимо этого, как часто бывает в кризисные годы, неплохо себя чувствует премиальный сегмент: за год продажи увеличились сразу у двух немецких брендов: BMW и Mercedes-Benz.
Декабрьский взлет Renault
Для большинства автопроизводителей прошедший год на российском рынке оказался не очень успешным. Несмотря на появившиеся данные НБКИ и «Автостата» о рекордных показателях автокредитов (их число достигло 974 тысяч — на 12% больше, чем годом ранее, а сумма — 746 млрд — на 19% больше), из топ-5 марок по продажам относительно заметный рост был заметен только в одном случае — Renault, да и то в основном благодаря резкому скачку в декабре. Всего же 25 крупнейших производителей продали 1,7 млн автомобилей — это на 1% меньше, чем в 2018 году. По словам Азата Тимерханова из «Автостата», такая ситуация соответствует окружающей реальности и вытекает из логики событий.
— Исторически развитие российского авторынка происходит следующим образом: как правило, 2—3 года роста сменяются примерно таким же периодом падения. Теперь, по всей видимости, пришла пора «катиться с горочки». К тому же отложенный спрос, который сформировался за время кризиса и служил катализатором роста рынка в 2017—2018 годах, исчерпал себя. Цены на автомобили продолжают расти, а реальные доходы населения не растут. Или растут, но не для того, чтобы покупать столь дорогостоящие товары... Да, снова запущены программы господдержки, но их действие ограничено ценой автомобиля в 1 млн рублей. Соответственно, выбора у покупателей мало, да и в эту ценовую категорию не попадает сегмент SUV, который является крупнейшим на российском рынке, — говорит Тимерханов.
Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», отмечает, что в 2019 году рынок новых автомобилей сократился, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на 2% к 2018 году. Продажи автомобилей с пробегом уменьшились лишь на 0,4% (по данным «Автостата»), и в целом спрос на вторичном рынке остается стабильным последние годы.
— Главная причина сокращения продаж новых машин — разрыв между доходами населения и ценами на машины. Доходы либо сокращаются, либо остаются прежними, а цены продолжат расти, и людей, которые могут себе позволить купить новый автомобиль, становится все меньше. Спрос можно поддерживать за счет автокредитов, господдержки или спецпрограмм автопроизводителей, но рынок вернется к росту, только когда удастся преодолеть главный барьер — разницу между доходами покупателей и ценой на машины, — считает Еськов.
Из входящих в десятку автопроизводителей можно выделить успехи Renault — его годовой результат по продажам вырос на 6%, со 137 до 145 тысяч автомобилей. Интересно, что одним из самых успешных месяцев для производителя стал декабрь: в это время заметно выросли продажи всех четырех самых популярных моделей Renault. В декабре по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года Duster продали в количестве 4,5 тысячи штук — это в два раза больше, чем в 2018 году. Logan стал продаваться на 75% лучше (3,9 тысячи авто), Sandero — на 73% (3 тысячи штук). Kaptur также вырос, но не настолько заметно — на 32%.
Впрочем, такой рост заметен именно в декабре. За весь год, например, Duster — самая популярная модель французского автопроизводителя (восьмое место среди всех моделей), потерял в продажах 6%, Sandero — 3%, Kaptur — 14%. Годовой рост, причем очень заметный — на 17%, был зафиксирован только в случае со спросом на Logan. В 2019 году его продали в количестве 35,4 тысячи штук — за год до этого результат равнялся 30,3 тысячи. Кроме того, по словам Евгения Еськова, одна из причин хорошего результата Renault — хороший спрос на модель Arkana. Она хорошо зашла на рынок и в некоторые месяцы входила в топ-25 по продажам.
Хорошие результаты декабря могут объясняться различными спецпредложениями. Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», считает, что, скорее всего, к концу года автосалоны и иные автомобильные ретейлеры попытались закрыть в целом не очень удачный с позиций продаж год, продвигая массу предложений для клиентов с бонусами и скидками. «Это может быть хорошо видно по показателям продаж автомобилей экономкласса», — говорит она.
|Марка
|январь-декабрь
|декабрь
|2019
|2018
|%
|2019
|2018
|%
|«Лада»
|362.356
|360.204
|1%
|35.702
|35.407
|1%
|Kia
|225.901
|227.584
|-1%
|18.007
|18.081
|0%
|Hyundai
|179.124
|178.530
|0%
|14.706
|15.089
|-3%
|Renault
|144.989
|137.062
|6%
|16.007
|8.097
|98%
|Volkswagen
|104.384
|106.056
|-2%
|9.785
|11.179
|-12%
|Toyota
|103.597
|108.492
|-5%
|12.510
|12.266
|2%
|Skoda
|88.609
|81.459
|9%
|9.173
|8.184
|12%
|Nissan
|64.974
|80.925
|-20%
|8.355
|8.337
|0%
|«ГАЗ ком.»
|63.910
|60.677
|5%
|8.649
|8.454
|2%
|Mercedes-Benz
|42.046
|37.788
|11%
|4.877
|3.362
|45%
|BMW
|41.520
|35.619
|17%
|3.734
|3.107
|20%
|Mitsubishi
|39.938
|45.391
|-12%
|3.446
|5.532
|-38%
|УАЗ
|38.892
|41.252
|-6%
|4.905
|5.642
|-13%
|Mazda
|30.576
|31.683
|-3%
|3.525
|3.640
|-3%
|Ford
|30.306
|53.234
|-43%
|1.808
|5.746
|-69%
|Chevrolet
|23.123
|30.021
|-23%
|2.805
|3.617
|-22%
|Datsun
|22.426
|20.559
|9%
|2.159
|2.503
|-14%
|Lexus
|22.395
|24.312
|-8%
|2.837
|2.481
|14%
|Audi
|16.333
|16.216
|1%
|1.844
|1.721
|7%
|Haval
|12.284
|3.213
|282%
|2.270
|557
|308%
|Geely
|9.602
|3.352
|186%
|1.452
|639
|127%
|Volvo
|8.846
|7.772
|14%
|1.147
|918
|25%
|Land Rover
|8.663
|9.840
|-12%
|981
|1.039
|-6%
|Suzuki
|7.731
|6.016
|29%
|1.197
|713
|68%
|Subaru
|7.686
|8.032
|-4%
|937
|1.006
|-7%
Lada берет «Грантой», а Skoda — моделью Kodiaq
Даже более заметный рост по годовым продажам — на 9% — у Skoda. За 2019 год было продано 88,6 тысячи машин этой марки. В основном это обусловлено ростом популярности лишь одной из моделей чешского бренда — Skoda Kodiaq. В 2019 году она стала продаваться в полтора раза лучше, чем год назад. Было реализовано 25,1 тысячи экземпляров этой машины — в 2018 году показатель равнялся лишь 16,2 тысячи, то есть рост составил 54%. Кроме того, на 9% вырос спрос на Octavia — машин этой модели продали 27,2 тысячи единиц против 25 тысяч в 2018 году. На самую популярную модель Skoda — Rapid — спрос за год почти не изменился, продали 35,1 тысячи экземпляров — всего на 32 авто больше, чем в 2018 году.
А вот три крупнейшие по продажам автомобильные марки России за год практически не изменили свои показатели. Lada увеличила число проданных машин на 1%, с 360,2 до 362,4 тысячи единиц, Kia снизила показатель на 1%, с 227,6 до 225,9 тысячи штук, Hyundai — со 178,5 до 179,1 тысячи. У «Лады» произошел очень значительный — на 28% — рост популярности «Гранты». «Веста» выросла лишь на 3%, а «Ларгус» снизился на 2%. «4х4», также известная как «Нива», потеряла 3%, а «ИксРэй» вообще провалился на 17%. Kia Rio заметно просела — на 8%, а вот Sportage и Optima, наоборот, выросли — на 5% и 23%. Hyundai Creta выросла на 6%, Solaris снизился на 11%.
|Модель
|январь-декабрь
|декабрь
|2019
|2018
|%
|2019
|2018
|%
|«Лада Гранта»
|135.831
|106.325
|28%
|14.571
|12.546
|16%
|«Лада Веста»
|111.459
|108.364
|3%
|10.958
|11.601
|-6%
|Kia Rio
|92.475
|100.148
|-8%
|6.669
|8.642
|-23%
|Hyundai Creta
|71.487
|67.588
|6%
|5.439
|5.249
|4%
|Hyundai Solaris
|58.682
|65.581
|-11%
|4.377
|4.452
|-2%
|Volkswagen Polo
|56.102
|59.450
|-6%
|4.306
|5.996
|-28%
|«Лада Ларгус»
|43.123
|44.072
|-2%
|4.091
|4.283
|-4%
|Renault Duster
|39.031
|41.409
|-6%
|4.508
|2.271
|99%
|Volkswagen Tiguan
|37.242
|33.530
|11%
|4.379
|3.602
|22%
|Renault Logan
|35.391
|30.285
|17%
|3.855
|2.205
|75%
|Skoda Rapid
|35.121
|35.089
|0%
|3.256
|2.305
|41%
|Kia Sportage
|34.370
|32.667
|5%
|3.259
|2.755
|18%
|Toyota Camry
|34.017
|33.700
|1%
|3.418
|4.019
|-15%
|«Лада 4x4»
|31.923
|32.949
|-3%
|2.679
|2.814
|-5%
|Toyota RAV4
|30.627
|31.155
|-2%
|4.964
|3.616
|37%
|Renault Sandero
|30.496
|31.559
|-3%
|3.036
|1.757
|73%
|«Лада ИксРэй»
|28.967
|34.807
|-17%
|2.365
|3.105
|-24%
|Skoda Octavia
|27.161
|25.026
|9%
|3.178
|3.078
|3%
|Renault Kaptur
|25.799
|30.042
|-14%
|2.103
|1.597
|32%
|Kia Optima
|25.707
|20.833
|23%
|1.669
|1.450
|15%
|Nissan Qashqai
|25.158
|23.192
|8%
|3.409
|2.655
|28%
|Skoda Kodiaq
|25.069
|16.233
|54%
|2.635
|2.574
|2%
|Mitsubishi Outlander
|23.894
|24.511
|-3%
|2.065
|2.516
|-18%
|Hyundai Tucson
|22.753
|23.020
|-1%
|1.984
|2.873
|-31%
|Mazda CX-5
|22.565
|22.594
|0%
|2.711
|2.656
|2%
В кризис растет премиум, а китайцы завоевывают рынок
Интересно, что на фоне этого общего падения достаточно хорошо себя чувствуют премиальные бренды. У Mercedes-Benz и BMW продажи выросли на 11% и 17%, соответственно — до 42 и 41,5 тысячи штук. При этом ни одна из моделей этих брендов не входит в топ-25 по продажам. По словам Азата Тимерханова из «Автостата», как правило, премиум-сегмент в кризис чувствует себя лучше. Поскольку Mercedes-Benz и BMW являются его лидерами, они и «снимают сливки». Отмечает рост премиум-сегмента и Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю». По его словам, премиальный сегмент за год вырос на 5%. «У Mercedes-Benz достаточно широкий модельный ряд, автомобили участвуют в госзакупках, запущено производство в России. У BMW примерно 60% продаж приходится на SUV, что востребовано на рынке. Хорошо продавались новые X5 и X7 — лидеры премиального сегмента крупных внедорожников. На подходе новый X6. То есть это лидеры премиального сегмента, который развивается чуть лучше рынка в целом», — рассказывает он.
Кроме того, отметим заметные успехи двух китайских брендов — Haval и Geely. Их продажи выросли в 3,8 и 2,9 раза — до 12,3 и 9,6 тысячи штук (против примерно 3 тысяч у обоих брендов годом ранее). Как объясняет Азат Тимерханов, у обеих компаний есть местные заводы: у Haval — в России, у Geely — в Белоруссии (входит в ЕАЭС и ввозит машины в РФ без пошлин). «К тому же обе марки сделали ставку на сегмент SUV. Но с другой стороны, высокий рост продаж пока обусловлен низкой сравнительной базой. Скорее всего, в этом году станет понятно, насколько их амбиции оправданы», — говорит он.
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