В России отзовут почти 800 автомобилей Mazda 3

Компания «Мазда Мотор Рус» отзовет 776 автомобилей Mazda 3, проданных с 28 июня по 30 декабря 2019 года.



Причинами отзыва являются остановка двигателя из-за проблем в подготовке топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости и/или из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении сразу двух неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры запуска двигателя.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, на отозванных автомобилях бесплатно перепрограммируют блок управления силовым агрегатом, установив новое программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Mazda отзовет в России 35 801 автомобиль Mazda CX-7, проданный с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.