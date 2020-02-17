В России возобновят продажи Chevrolet

Узбекская компания UzAuto Motors с марта возобновит продажи автомобилей под маркой Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии.

Как сообщается на сайте производителя, первыми моделями станут Spark, Nexia и Cobalt.

Отмечается, что продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года.



Напомним, в сентябре прошлого года узбекский бренд Ravon возобновил торговлю в России, поставив три новые модели. Продажи прекратились в мае 2018 года, хотя официально компания не уходила из РФ. В РФ доступны R2 (Chevrolet Spark), R3 Nexia (Chevrolet Aveo) и R4 (Chevrolet Cobalt).

Продажи автомобилей Chevrolet (кроме Niva Chevrolet, внедорожников Tahoe и Traverse, а также купе/кабриолетов Camaro) прекратились в России в 2015 году.