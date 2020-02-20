Алсу — Собчак: «Когда родители не хотят, чтобы кто-то понимал их разговор, могут говорить на татарском»

На канале «Осторожно, Собчак!» вышло интервью певицы, где она научила телеведущую детскому стишку на родном языке

В среду на канале «Осторожно, Собчак!» вышло интервью певицы Алсу. Во время съемок артистка призналась Ксении Собчак, что покупала голоса для своей дочери Микеллы — участницы проекта «Голос», но впоследствии раскаялась, что не нарочно причинила боль своему ребенку. Также Алсу пригласила телеведущую на родину своего отца — в татарскую деревню в Башкирии, где они вместе танцевали под татарскую плясовую, и научила Ксению детскому шуточному стишку на родном языке. «Реальное время» приводит полностью беседу певицы с Собчак.



Алсу: «Мой папа уже 12-кратный дед»

— Мы сейчас в Уфе, и наш путь лежит в деревню Уяндык, где родился мой папа Ралиф Сафин и где прошло мое счастливое детство. Я родилась в Бугульме, потому что моя мама Разия Сафина — из Татарстана. Я проводила время поровну, то есть половину лета я проводила у маминых родителей, половину здесь, у папиных родителей.

У меня есть три брата, у всех, слава богу, много детей. Мой папа уже 12-кратный дед, у него уже 12 внуков, поэтому семья большая.

Нашим семейным гнездом является то место, куда мы сейчас едем. Потому что это родная земля, и мама, несмотря на то, что она сама из Татарстана, любит проводить время в этой деревне. Она любит заниматься садоводством, у нее свой огород, какое-то свое производство.

— Я это с трудом представляю: все-таки у тебя богатая семья, папа большой человек, мама должна отдыхать где-то на Лазурном берегу с подружками, ходить в мишленовские рестораны, но явно не грядки копать.

— Это зов сердца, каждый человек может заниматься тем, чем он хочет, что ему близко. Родители уже становятся старше, уже меньше работают, и хочется как-то с душой проводить время. Это именно то времяпрепровождение, которое им ближе всего.

В «Голосе» были куда более аномальные разрывы в голосовании

— Алсу, что все-таки произошло на «Голосе»?

— Произошло то, к чему никто не был готов. Но, конечно, все сошлись на том, что вся система, как об этом объявил и сам Первый канал, была несовершенна, и получилось, что все мы стали заложниками этой ситуации.

Фото twitter.com/voice1tv

Мы увидели, что эти 28,5%, которые отделяли Микеллу от следующего конкурсанта, это далеко не самый большой разрыв

— В чем ты видишь несовершенство, то есть это SMS-сообщения?

— Да. Например, по правилам шоу, каждый человек может проголосовать до 20 раз. Уже изначально человек голосует по мере своих возможностей, что уже несправедливо. Наверное, хорошо, что этот метод признали неэтичным, и организаторы изменили правила.

— Правда ли, что расследование началось после фиксирования аномального разрыва между Микеллой и другими участниками? Такого же не было до этого никогда?

— Ситуация вышла из-под контроля, когда объявили этот разрыв аномальным. Мы всей семьей не поленились поднять информацию, статистику предыдущих сезонов. Мы увидели, что эти 28,5%, которые отделяли Микеллу от следующего конкурсанта, это далеко не самый большой разрыв. Есть куда более аномальные разрывы, но почему-то только победа дочери Алсу вызвала какие-то подозрения. В третьем сезоне был самый большой разрыв, когда выступал Данил Плужников, разница в 33,6%. Тоже был скандал, были хейтеры, которые говорили, что это нечестно, несправедливо, что за него, бедного, проголосовали, потому что он инвалид. Вообще в конкурсах никогда не бывает единогласного решения, не бывает, чтобы все согласились, все счастливы и довольны.

— Заявление об аномалии между Микеллой и другими участниками ты не признаешь?

— Ксюша, ты можешь также зайти в интернет, посмотреть эту статистику. Микелла на третьем месте среди всех разрывов за все сезоны «Голоса».

— Алсу, эту проблему можно было решить. Почему вы не отправили Микеллу под другой фамилией, не создали сценический псевдоним, чтобы вообще никто не знал, что она твоя дочь?

— Микелла всегда очень любила этот проект, она всегда мечтала туда попасть. Мы гипотетически представляли то, как было бы хорошо, если бы Микелла попала в этот «Голос». И никто не заикнулся ни разу, что «вот бы она победила» — нет, просто бы поучаствовать. Это ее мечта, ребенок с двух лет занимается музыкой. Так совпало, что за несколько дней до начала кастинга на этот сезон я выложила видео в «Инстаграме», где Микелла исполняет свою авторскую песню. Тогда люди впервые узнали, что у меня поющий ребенок, я никогда этого не афишировала. Этот пост набрал рекордное для меня количество лайков, положительных комментариев. Многие люди писали, что ее нужно в проект «Голос», она это читала и радовалась. Через несколько дней мой директор получил звонок от сотрудников Первого канала, пригласили Микеллу поучаствовать в кастинге. Стоял вопрос, стоит ли ее отпускать под своим именем или пойти анонимно? Я даже на кастинг не пошла именно из-за этого, потому что я не хотела, чтобы возникали лишние разговоры, подозрения в том, что она попала туда по договоренности.

После того как она прошла кастинг, нам пришлось принять предложение продюсеров о том, чтобы я как-то фигурировала в проекте.

Изначально мы твердо решили, что мы не будем афишировать тот факт, что она моя дочь.

Фото: alsou_a / Instagram.com

Стоял вопрос, стоит ли ее отпускать под своим именем или пойти анонимно? Я даже на кастинг не пошла именно из-за этого, потому что я не хотела, чтобы возникали лишние разговоры, подозрения в том, что она попала туда по договоренности

— Как они вас уговаривали?

— Они говорили, что в этом ничего такого нет, что, наоборот, положительный имидж. Сегодня сожалею о том, что согласилась. Потому что в начале моей карьеры про меня тоже говорили, что мне помог отец. И это до сих пор есть, мне всегда приходилось кому-то что-то доказывать. Я достойно представляла свою семью. Такие разговоры были, и когда я выступала на Евровидении. После того как наша семья столкнулась с этим шквалом негатива, мне нужно было что-то говорить своим детям. И только своим примером не удалось их как-то успокоить. Микелле я говорила, чтобы она не принимала всерьез весь этот негатив. А говорили такие глупости, которые не имели почвы под собой. Когда меня называли поющий бензоколонкой, придумывали анекдоты, я не расстраивалась. На тот момент я жила и училась в Лондоне, поэтому не слышала и не видела этих негативных отзывов.

«Да, я покупала голоса»



— Когда ты впервые лично столкнулась с негативом?

— Как только я начала петь, сразу появились эти разговоры, хотя я не афишировала свое происхождение.

— Расскажи мне про характер своих родителей. Папа ведь такой серьезный человек, бизнесмен. Мама, наверное, грозила, когда ты не слушалась, что расскажет папе.

— Нет, мама, наоборот, нас больше защищала от излишней строгости. Папа не то чтобы строгий — он требовал дисциплины, он любил чистоту, тишину дома. У них есть общие черты с моим мужем, хотя я хотела, чтобы у моего мужа не было такого же характера, как у отца. Я обожаю своего папу, при том что он требовательный, немного даже диктатор. К мужу я отношусь с уважением и считаю, что глава семьи — это мужчина.

— По результатам экспертизы Первого канала, 38 тысяч голосов, которые они обнародовали, это выявленная аномалия.

— Я не согласна с тем, что эти 38 тысяч помогли Микелле победить. Даже если вычесть этих 38 тысяч голосов, то это не повлияет на результат. За Микеллу было 145—146 тысяч голосов из всех более 200 тысяч голосующих. То есть рейтинги были не очень высокими. 146 тысяч — это 6—7 процентов от моих подписчиков. Да, я агитировала за Микеллу у своих соцсетях. Конечно, большую поддержку оказала я, мое имя, мои поклонники, это правда. Я об этом сожалею.

— У проекта «Голос» были какие-то правила, как поступать в таких ситуациях?

— Никаких правил не было, никто не запрещал агитировать. Есть участники, которые уже занимались вокалом, у них тоже есть своя аудитория, родственники. Они все призывали голосовать за них, это тоже агитация. Наверное, будет правильным запретить любую агитацию.

Фото youtube.com

Лично я купила 40 голосов с двух телефонов, лично строчила между съемками. Ну попросили родственников, и с каждого телефона по 20 СМС

— Ты покупала голоса?

— Да, я покупала голоса. Но я покупала в том количестве, в котором приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. На самом деле, это голосование было аукционным. Все участники всех сезонов покупали свои голоса, потому что невозможно отдать свой голос, не заплатив, каждое SMS стоит денег. Об этом постоянно говорил Нагиев. Лично я купила 40 голосов с двух телефонов, лично строчила между съемками. Ну попросили родственников, и с каждого телефона по 20 СМС.

— В экспертизе говорилось про какие-то группы номеров...

— Я про это ничего не знаю, я не знаю, как это все работает. За всеми голосами стоят живые люди.

— У тебя было ощущение нехватки свободы?

— Когда у меня появилась охрана, меня это очень раздражало, я была ребенком, и я сбегала от охранника. Сейчас у моих детей аналогичная ситуация, но у них это произошло гораздо раньше, поэтому они относятся спокойнее.

Папа никогда меня в угол не ставил, нам хватало его слова.

«Почему люди сразу радостно приняли версию о том, что голоса купленные?»

— Этот негатив появился, как только Микелла появилась на слепых прослушиваниях.

— Если вы были так уверены в своей правоте, то почему вы не оспаривали результаты экспертизы Первого канала?

— Мы не стали этого делать, потому что я чувствую уровень своей ответственности в этой ситуации. Я действительно сожалею о многих вещах, и никому ничего не собираюсь доказывать. Это уже в прошлом, и надеюсь, что моего ребенка ждет большое светлое будущее.

Я отношусь с пониманием к точке зрения людей. Я благодарна продюсерам шоу за то, как в итоге все завершилось, что они разделили первое место между всеми финалистами. Все участники очень сдружились, они хотели, чтобы победили все.

Когда началась вся эта история с голосами, Микелла с Ержаном записали песню дуэтом, остальные дети из «Голоса» снимались в клипе.

Я оградила Микеллу от всего негатива на следующий же день, я забрала у нее все гаджеты, ограничила доступ в интернет. Потому что, сколько ни объясняй, ребенку невозможно справиться с таким количеством негатива.

— Как складываются отношения папы и Яна?

— Новость о том что я выхожу замуж, шокировала семью. Я до этого ни с кем не встречалась, это была моя первая любовь. У нас были и есть серьезные расхождения по музыкальным предпочтениям.

Фото newstula.ru

Когда началась вся эта история с голосами, Микелла с Ержаном записали песню дуэтом, остальные дети из «Голоса» снимались в клипе

— Как ты объяснила Микелле, что результаты будут пересмотрены?

— Я сказала прямо: «Микелла, твои результаты будут пересмотрены, потому что количество голосов настолько огромное, что люди не могут поверить, что это правда. Конечно, все мои поклонники за тебя голосовали. И как бы ты ни спела, они бы все равно за тебя проголосовали». Конечно, у нее появились и свои поклонники, у нее сейчас в «Инстаграме» больше 60 тысяч подписчиков. Микелла нас очень сильно удивила, она проявила себя очень сильной. Конечно, она переживала, но нам она этого не показывала.

Если бы я могла вернуть время вспять, да я бы не отправила ее на этот проект, или хотя бы под другой фамилией.

— Ты не думаешь, что в этом есть какая-то справедливость. То есть ни твои дети, ни мои дети, может быть, не должны участвовать, а тем более выигрывать в таких конкурсах? В сказке должна выигрывать Золушка, а не дочка богатой женщины.

— С одной стороны, я понимаю, почему народ восстал — людям не нравится, что кто-то разрушает их сказку. С другой стороны, я же не могу запереть дома дочь и запретить участвовать в каких-то конкурсах. Она просто ребенок, она не ощущает себя какой-то особенной. Я бы никогда в жизни не пожелала своему ребенку такого.

Если в жизни есть возможность заниматься любимым делом, да еще и зарабатывать на этом деньги, то это большое счастье. Потому что далеко не все занимаются любимым делом. Я вижу, что она ничего другого не хочет, она погружена в этот мир музыки, она этим живет. Она очень музыкальная девочка, она создает музыку, создает песни. Это больше ее направление, чем мое.

«Я смотрю на кого подписаны мои дети в «Инстаграме»

— Твои старшие дочери растут в твоем, правильном ощущении мужских и женских ролей в семье, или на них влияет школа, современные тенденции трансгендерности?

— Они видят обе стороны медали и то, что диктует интернет, что видят в школе. У них есть более традиционное понимание, которое присутствует в нашей семье. Они понимают оба мира, не осуждают никого, они интернациональные и миролюбивые дети.

— Как быть с интернетом в этом мире?

— Во-первых, в будни я забираю у них телефоны, если у них нет какой-то необходимости в них. Они получают свои телефоны на выходные и то в ограниченном количестве, потому что у них все равно есть занятия и в выходные. Я не хочу быть каким-то диктатором и ущемлять их права. В интернете обязательно должна быть цензура. Я смотрю, на кого подписаны мои дети в «Инстаграме». Мне не нравится, когда люди, имеющие влияние на огромную аудиторию, выражаются нецензурной лексикой.

Скриншот видео Первого канала

Я смотрела интервью со Светланой. То, что она говорит о том, что продолжала общение после проекта, это неправда, такого вообще не было. Она продолжала общение с другими детками, но не с Микеллой. При том что Микелла ее боготворила

— После пересмотра результатов много людей поддержали тебя и Микеллу? Лобода говорила, что участвовала в вашей жизни, поддерживала.

— Во-первых, это неправда. Я смотрела интервью со Светланой. То, что она говорит о том, что продолжала общение после проекта, это неправда, такого вообще не было. Она продолжала общение с другими детками, но не с Микеллой. При том что Микелла ее боготворила. Она очень старалась для Светланы Сергеевны, и до сих пор о ней хорошо отзывается.

— Как ты понимаешь реакцию Максима Галкина на всю эту ситуацию? Очевидно, что Галкин и Пугачева заняли определенную сторону.

— У нас Аллой Борисовной хорошие отношения, я отношусь к ней с большим уважением. И не берусь кого-то осуждать. То, что сказал Максим, — это его мнение. Многие посчитали, что Ержан спел лучше, кто-то считал, что другие ребята спели лучше. Было много разногласий, даже у меня были любимчики, например, Сисаури, потрясающая исполнительница, я прослезилась от ее исполнения. Все участники были достойны победы.

— Ты связываешь свое отстранение от объявления результатов на Евровидении с этим конкурсом «Голос»? Тебя наказали за этот скандал?

— Мне предложили объявлять, но тогда я не подтвердила свое участие. Не знаю, может они не хотели связываться как-то с этим скандалом. Но я так и не подтвердила свое участие.

«Когда-нибудь Микелла не захочет носить все эти «оверсайз» вещи»



— Как ты относишься к группе «Ленинград»?

— Я считаю, что это юмор, это смешно. Я считаю, что это веселая позитивная музыка, я могу под это танцевать, но в моем плейлисте «Ленинграда» нет.

— А модный «рэпчик» в твоем плейлисте есть?

— Баста.

— Уфа, между прочим, является музыкальной столицей России. Ты знаешь об этом? Ты знаешь, что Уфа была столицей рока? Но сейчас Уфа — столица рэпа. И главные рэперы России из Уфы: Face, Boulevard Depo, Thomas Mraz. Уфа — столица русского рэпа. Давай послушаем песню Boulevard Depo. Мне интересно твое мнение.

— Возможно, твои подписчики будут меня критиковать, но для меня это не музыка. Вот хотела бы ты, чтоб твой сын слушал такую музыку и выражался, как эти люди?

— Знаешь? Я пониманию, что это неизбежно, я понимаю, что если я буду запрещать…

— Ты не можешь запрещать. Но вот мои дети, к примеру, не знают, кто это.

— Ты понимаешь, что сейчас интернет полон всякого «треша»: «Кликклак», «Дай леща» и т. д.

— Невозможно огородить наших детей полностью от этого. Например, у Микеллы любимая певица — Билли Айлиш. Певица, которая нередко матерится. Я понимаю, что ребенок пытается подражать им не только в музыке, но и в стиле одежды, внешности. Но это такой период, я понимаю, он пройдет. Когда-нибудь она не захочет носить все эти «оверсайз» вещи и захочет выглядеть женственной.

— Или не захочет.

— Но я все же прилагаю к этому хоть какие-то усилия. Ей же нравится, как одеваюсь я. Она часто примеряет мои платья, каблуки.

Фото crommelincklars / wikipedia.org

У Микеллы любимая певица — Билли Айлиш. Певица, которая нередко матерится. Я понимаю, что ребенок пытается подражать им не только в музыке, но и в стиле одежды, внешности

«Самая большая боль от того, что я не нарочно причинила боль своему ребенку»

— Не страшно было выпускать песню после этого? Ты же понимала, что люди будут переносить этот негатив и на твое творчество тоже?

— Нет, не страшно было. Мне кажется неправильным полностью отказаться от песен. Более того, Микелла сейчас записывает свои песни, готовится к своему сольному появлению. У нее здорово получается. И я тоже не буду останавливаться.

— Но ты записала новую песню, которая называется «Герои любимых романов», которую хейтеры сразу начали продвигать хештегами #Героилюбимыхкарманов. Это же неприятно, или ты уже стала нормально к этому относиться?

— Есть несколько групп людей, которых я раздражала.

— Ну а чем ты еще раздражаешь людей, кроме денег своего отца?

— Так получается, что у нас жалеют только оставленных, бедных, брошенных, а людей успешных, состоятельных, многодетных все ненавидят. У них же и так все хорошо, зачем их любить?

— Ну а почему не поиграть по их правилам? Посидела бы сейчас передо мной, поплакала. Представляешь, какую бы реакцию это вызвало?

— Я такая, какая я есть. Я не строю из себя кого-то. Кто-то меня любит, кто-то нет.

— Вот такая женщина, которая воспитана в консервативной, патриархальной семье: отец постоянно следил за тобой, потом муж — достаточно авторитарный человек, это достаточно стереотипно для мусульманской семьи, татарской семьи. Но ты понимаешь, что сейчас мы живем в такое время, когда это все не модно? Когда женщина — партнер.

— Но мы же не живем для какой-то моды, мы живем так, как нам нравится. Я не осуждаю эту систему, но с моим характером я бы не смогла так жить. Мне нравится находиться под опекой когда-то папы, теперь мужа. Я люблю иногда ощущать себя слабой. Я считаю, что я была рождена, чтобы родить своих детей, завести семью. Слово «жертвовать» здесь не уместно. Я не жертвовала ничем. Все мои амбиции сейчас — это будущее моих детей.



— Давай вспомним первый клип, после которого тебя узнала вся страна, — «Зимний сон». Я пришла в институт, его слушали практически все. Тебе там 15. И весь клип построен на твоей сексуальности. Как отец на это отреагировал?

— Валера нас всех убедил, что это все будет невинно, непорочно. Я тогда не понимала.

— Ты понимаешь, сколько мужчин так в тот момент тебя хотело?

— Нет, я абсолютно не понимала.

Фото youtube.com

Когда Валера привез ему эту кассету, папа ее слушал на «репите». Валера потом сказал, что он плакал из-за гордости за свою дочь

— Этот клип дал твоей карьере некий толчок…

— Знаешь, я все равно с этим не соглашусь, потому что каждый видит этот клип в меру своей испорченности. Мой папа, наверно, все же правильный человек. Он тогда лежал в больнице в Израиле, со сломанной ногой. И когда Валера привез ему эту кассету, папа ее слушал на «репите». Валера потом сказал, что он плакал из-за гордости за свою дочь. И у моей семьи не возникало тех мыслей, про которые ты говоришь.

— Вы уже отдали приз на благотворительность. Не думала ли ты создать какой-либо благотворительный фонд, который будет помогать детям участвовать в конкурсах, заниматься вокалом.

— Но это опять же было бы искусственно, давление на жалость. Я считаю, что благотворительность — не та вещь, о которой нужно кричать. Мои дети не раз были в больницах. Я считаю, что важно воспитывать в детях эти качества. И идея отдать приз на благотворительность была полностью идеей Микеллы. Я помню, что я даже прослезилась в тот момент, потому что я поняла, что мои попытки вовлечь своих детей в эти добрые дела, воспитать их..

— Мы говорили о твоей семье, о том, что и папа мусульманин и мама мусульманка. Получается и ты мусульманка, а муж у тебя еврей.

— Мы выросли в Советском Союзе, можно сказать что мы светские мусульмане. Мои бабушки, дедушки были соблюдающими мусульманами. Если бы я выросла в семье соблюдающих мусульман, то я бы не вышла замуж за иноверца.

— Евреи и мусульмане похожи?

— Ислам — это самая молодая религия, и как говорят сами мусульмане и евреи, их религии братские. Очень много ритуалов, традиций, начиная с еды, то есть мы не едим свинины, в нашей семье нет свинины. На алкоголь строгого запрета нет, но я сама не люблю его. Многие сейчас к этому приходят — те, кто хочет хорошо выглядеть, сохранить здоровье, отказываются от алкоголя.

Из традиционных блюд я готовлю треугольники, балиш. На родном языке в семье мы разговариваем редко, может, когда родители не хотят, чтобы кто-то понимал их разговор, они могут говорить на татарском.

— Какой самый болезненный момент был для тебя во всей истории с проектом «Голос»?

— Я не думаю об оскорблениях, каких-то сообщениях. Самая большая боль от того, что я не нарочно причинила боль своему ребенку. Она этого не заслужила. Я очень об этом сожалею. Видит бог, такого не должно было произойти, это для нас был праздник, радость. Я объяснила ей, что она ни в чем не виновата, что она прекрасно пела, что у нее все будет хорошо. Это не прошло зря.