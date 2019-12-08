Ксения Собчак и Алсу исполнили татарский танец — видео

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Телеведущая и журналист Ксения Собчак и певица Алсу исполнили танец под народную татарскую музыку. Запись происходящего появилась в соцсетях.

Собчак и Алсу посетили накануне татарскую деревню Уяндыково в Башкирии, передает ufacitynews.ru. Это поселение считается родиной отца Алсу Ралифа Сафина.

Судя по видео, обе столичные гостьи прибыли на праздник. Несмотря на минусовые температуры, в руках они держали букеты.