Алсу научила Собчак фразе на татарском языке

В среду на канале «Осторожно Собчак» было опубликовано интервью певицы Алсу, которое она дала Ксении Собчак. Во время съемок артистка научила свою собеседницу детскому ругательному стишку на татарском языке.

Когда Собчак попросила Алсу сказать что-нибудь по-татарски, та смогла вспомнить следующую фразу: «Мин сине яратам, кэжэ бугы ашатам».

Переводить фразу певица не стала.

В соцсетях многие пользователи отметили, что Алсу забывает, как звучит татарский язык и возможно по-английски говорит значительно лучше.

Напомним, что в декабре 2019 года в соцсетях появилась видеозапись танцующих под татарскую музыку Алсу и Собчак. Они посетили деревню Уяндыково в Башкирии во время съемок интервью.