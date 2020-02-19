Денис фон Мекк: «Казанская железная дорога являлась одной из самых успешных»

Потомок легендарного предпринимателя Николая фон Мекка рассказал «Реальному времени», как его прапрадед соединил Казань и Москву стальной магистралью

Сегодня в Агрыз — город, где установлен памятник его пращуру, — приедет потомок барона Николая Карловича фон Мекка — Денис фон Мекк. Ожидается, что с ним встретится и президент Татарстана Рустам Минниханов. Предок гостя известен, помимо прочего, тем, что принимал активное участие в строительстве железной дороги, связавшей Казань с Москвой и рядом городов Урала и Поволжья, в память о чем рядом с железнодорожной станицей в Агрызе даже установлен его бюст. Накануне «Реальное время» связалось с Денисом Андреевичем, чтобы расспросить его о знаменитых предках и их вкладе в развитие России, а также о целях нынешнего визита фон Мекка в Татарстан.

Магистраль из Европы в Азию

— Денис Андреевич, Казанская железная дорога, построенная компанией Николая Карловича фон Мекка в конце XIX — начале XX вв., была одним из крупнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры за всю историю России…

— Хочу уточнить, что компанию основал не Николай Карлович, а его отец Карл Федорович, один из первопроходцев российского железнодорожного транспорта. Еще в 60-е годы позапрошлого века он построил железную дорогу от Москвы до Рязани, а в 90-е годы его дело продолжил сын. В итоге Казань была связана с Москвой, а также Нижним Новгородом, Симбирском (Ульяновском), Пензой, Ижевском, Екатеринбургом. То есть это не просто линия, как многие себе представляют, а разветвленная сеть, общая протяженность которой втрое больше расстояния между Москвой и Казанью. Цели преследовались разные: связать города между собой, с реками, которые раньше были основными транспортными артериями, с военными заводами, как было в случае с Ижевском и Алапаевском, когда железная дорога была важной военно-стратегической задачей.

— Та железная дорога была частной, а не государственной?

— Да, причем она являлась одной из самых прибыльных, успешных. И тот факт, что она была частной, не противоречит высокой социальной ориентированности компании. Это отличало Казанскую железную дорогу от других. Для сотрудников (их было 40 тысяч, из которых примерно 15-20 тысяч проживало на территории современного Татарстана) создавались хорошие условия. Везде, где пролегала дорога, строились школы, было открыто два училища. По инициативе Н.К. фон Мекка был построен и знаменитый Казанский вокзал в Москве, в архитектуре которого использованы элементы казанской культуры, а также главный вокзал Казани, который является объектом культурного наследия.

Железная дорога стала важным фактором экономического развития территории, обеспечив экономические связи между разными ее частями и центром страны. Возможность транспортировки товаров дала импульс развитию местного производства, торговли, сельского хозяйства. Кстати, о сельском хозяйстве. Николай Карлович реализовал уникальный образовательный проект, создав агрономический поезд. В 1914—1915 годах поезд проехал по семи губерниям, в том числе Казанской. Он состоял из вагонов-музеев и вагонов-лекториев. Обучение прошли в общей сложности 50 тысяч человек. Они получили самые передовые на тот момент знания во всех отраслях сельского хозяйства и даже навыки сельского предпринимательства: как организовать кооперацию между крестьянскими хозяйствами, как работать с транспортными компаниями и выходить на рынки соседних губерний. Было распространено более 10 тысяч книг. Словом, проведена колоссальная работа, очень важная для аграрных губерний, отмеченная министерством земледелия как образцовая, ни с чем не сравнимая. Сохранились соответствующие отчеты.

Конечно, железная дорога сыграла огромную роль в годы Первой мировой войны, когда продовольствия, произведенного на европейской части России, не хватало для обеспечения нужд фронта, и потребовалось срочно связать ее с Сибирью, чтобы быстро доставлять мясо и другую сельхозпродукцию оттуда.

Николай Карлович фон Мекк. Портрет работы художника Б.М. Кустодиева, 1913 год

Фон Мекк еще до революции разрабатывал проект московского метро. Причем не только пассажирского, но и грузового

«Сотрудники его очень любили...»

— Известно, что Николай Карлович был очень разносторонним человеком и занимался не только железными дорогами.

— Да. Он, например, был сильно увлечен автомобилями. Перед строительством железной дороги от Казани до Екатеринбурга он организовал большой автопробег по бездорожью на девяти «Мерседесах». Любил лошадей, имел три конезавода, разводил как рысаков, так и тяжеловозов. Еще одно увлечение Николая Карловича — сельское хозяйство. И хотя он не нуждался в дополнительном заработке, продукция, которую он выращивал в Подмосковье, была востребована Елисеевскими гастрономами, которые, как известно, закупали все только самое лучшее. В условиях нашего климата он умудрялся выращивать даже персики и абрикосы! Очень много фон Мекк занимался благотворительностью.



— К сожалению, страна «отблагодарила» Николая Карловича расстрелом в 1929 году, хотя во время революции 1905-го он отказался выдать властям зачинщиков забастовок.

— Более того. Это мало кому известно, но во время первой русской революции Казанская железная дорога претерпела одну из трагических страниц своей истории. На нее направили карательную экспедицию, которая занималась совершенной глупостью: Семеновский гвардейский полк ехал в поезде, останавливаясь на каждой станции и расстреливая по несколько человек. Якобы за участие в забастовках, но ведь участники забастовок были на баррикадах, а расстреливали тех, кто находился на рабочем месте. Могли расстрелять и начальника станции, если никого другого там не оказывалось.

От фон Мекка требовали выдать зачинщиков забастовок, но он этого не сделал, а только уволил их. А когда все улеглось — принял обратно. Сотрудники его очень любили, о чем свидетельствует хотя бы такой факт: когда вскоре после революции 1917 года Николая Карловича арестовали, то, чтобы выкупить его, потребовалось дать огромную взятку кому-то из ВЧК. Сотрудники железной дороги за один день собрали необходимую сумму, чтобы освободить своего бывшего директора, который на тот момент уже не был директором, поскольку железную дорогу национализировали.

Первое — это огромная любовь к своему роду и к своей родине. Второе — ты должен так себя вести, чтобы предкам твоим было не стыдно. И третье — ты должен детей своих так воспитать, чтоб предкам было не стыдно

«Только не надо за все это ненавидеть свою страну»

— В этот момент он мог покинуть Россию, как сделали многие люди его круга, но остался…

— Да, он хотел помочь стране развивать транспортную систему. Пережил череду обысков и арестов. Интересная история связана с именем Ф.Э. Дзержинского, который, как известно, в разное время возглавлял не только ВЧК и ОГПУ, но и народный комиссариат путей сообщения. В качестве руководителя ОГПУ он подписал Николаю Карловичу смертный приговор, а потом узнал его в качестве профессионала железнодорожной отрасли и сделал своим советником. Впоследствии Дзержинский сообщил фон Мекку, что его проверили, и пообещал, что больше его не тронут. Однако уже после смерти Дзержинского, в 1929 году его все же расстреляли. Известно, что за две недели до расстрела, уже зная о приговоре, он сказал навещавшей его в тюрьме дочери: «Только не надо за все это ненавидеть свою страну».

— В чем его обвинили?

— Согласно официальным документам, его приговорили за предложение использовать тяжело груженные вагоны. Мол, он придумал это для того, чтобы изнашивать социалистические рельсы… Вскоре после расстрела Каганович выдвинул ту же идею и получил за нее премию. Кстати, аналогично дело обстояло с метрополитеном. Фон Мекк еще до революции разрабатывал проект московского метро. Причем не только пассажирского, но и грузового. Потом, после казни Николая Карловича, его группа инженеров дорабатывала этот проект уже под руководством Кагановича, и именно в честь Кагановича метрополитен получил свое первое название.

«Ты должен так себя вести, чтобы предкам твоим было не стыдно»

— Н.К. фон Мекк был реабилитирован?

— Да, но только в 1991 году.

— Среди ваших знаменитых предков значится еще и композитор П.И. Чайковский.

— Да, Николай Карлович фон Мекк был женат на родной племяннице Петра Ильича — Анне Давыдовой, внучке декабриста В.Л. Давыдова. А моя прапрапрабабушка Надежда Филаретовна фон Мекк (мать Николая Карловича) помогала самому П.И. Чайковскому. Они вели переписку, которая опубликована. То есть генеалогически для меня Чайковские и фон Мекки — тождественны.

— Каково это — принадлежать к таким славным династиям? Чувствуете ли вы какую-то особенную ответственность, которая лежит на вас в связи с таким происхождением?

— Я достаточно часто отвечаю на такой вопрос. Но недавно, осенью, был на одной конференции, где присутствовал также Андрей Кочубей из Нью-Йорка, представитель известного рода Кочубеев. И ему тоже задали такой вопрос. А он уже пожилой человек, и явно чаще меня отвечал на него. Мне понравился его ответ. Он сказал так: «Первое — это огромная любовь к своему роду и к своей родине. Второе — ты должен так себя вести, чтобы предкам твоим было не стыдно. И третье — ты должен детей своих так воспитать, чтоб предкам было не стыдно». Думаю, это всеобъемлющий ответ. Во всяком случае, сам я ничего лучше не придумал.

В Агрызе я презентую президенту республики Рустаму Минниханову свежее переиздание книги «Как я их помню» Галины фон Мекк. Там огромное количество исторических материалов, в том числе впервые опубликованных. Часть из них касается Татарстана

— Вы учредили Фонд фон Мекк. Каковы его цели?

— Да, я учредил его в прошлом году, причем интересное совпадение: его зарегистрировали в день рождения П.И. Чайковского, 7 мая. Это вышло случайно, потому что процедуру регистрации я начал в ноябре и никак не мог подгадать точную дату регистрации. Я так понимаю, это Петр Ильич где-то на небесах таким образом все одобрил.

У фонда три цели: продолжение благотворительной деятельности, которой занималась Надежда Филаретовна, а именно помощь начинающим деятелям искусства; изучение и популяризация жизни и творчества Петра Ильича Чайковского; изучение и продолжение деятельности других представителей семьи фон Мекк. После расстрела Николая Карловича все упоминания о фон Мекках максимально отовсюду исключили. Даже в доме-музее Чайковского в городе Клин действовала инструкция для сотрудников: если кто-то из посетителей спрашивал о потомках Надежды Филаретовны, предписывалось отвечать, что никого не осталось.

— Для чего вы приехали в Татарстан?

— В Агрызе я презентую президенту республики Рустаму Минниханову свежее переиздание книги «Как я их помню» Галины фон Мекк. Там огромное количество исторических материалов, в том числе впервые опубликованных. Часть из них касается Татарстана. Также в Казани у меня запланировано несколько встреч и лекция в Казанском университете.