Таксистов Татарстана зовут в самозанятые, но выгод в этом они пока не видят

В то же время сервисы такси обеими руками «за»

Правительство Татарстана намерено зарегистрировать 60 тысяч самозанятых к концу года. Сначала примутся за таксистов: на прошедшей коллегии Минтранса премьер-министр РТ Алексей Песошин попросил министерство придумать, как поддержать желающих перейти на новый налоговый режим. При этом пока сами таксисты сомневаются, насколько полезным этот переход окажется для них. Подробности — в материале «Реального времени».

4% от плана по самозанятым за первый месяц

«Миндортранс должен найти возможности вывода из тени лиц, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров личным автотранспортом. Нужно найти стимул и возможные формы поддержки потенциальных участников проекта», — сказал Алексей Песошин на прошедшей коллегии министерства. В качестве такой поддержки премьер предложил упростить отдельные регистрационные или административные процедуры.

«С 1 января этого года республика участвует в пилотном проекте, проводится эксперимент по установлению специального налогового режима, налог на профессиональный доход. Перед нами стоит серьезная задача максимально привлечь самозанятых лиц к участию в проекте», — напомнил он.

Напомним, Татарстан является одним из четырех пилотных регионов, в которых опробуют работу нового налогового режима, — также проект заработал в Москве, Московской и Калужской областях. Власти намерены показать высокий результат: на январской совместной коллегии регионального органа статистики и комитета по социально-экономическому мониторингу заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин объявил, что перед Татарстаном стоит задача зарегистрировать в течение года 60 тыс. самозанятых.

Пока, по данным Совета по предпринимательству при президенте РТ, на 8 февраля в республике зарегистрировалось 2 543 человека (чуть более 4% от плана). В январе Рустам Нигматуллин сообщил, что на тот момент количество зарегистрированных составляло 1 500. Председатель комитета по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов дал тогда другие данные — 900.

На коллегии Минтранса Песошин предложил упростить отдельные регистрационные или административные процедуры, чтобы привлечь самозанятых. Фото Максима Платонова



В целом по России к концу года должно зарегистрироваться 200 тыс. самозанятых — такая информация появилась в понедельник на сайте правительства России, где опубликовали планируемые результаты по нацпроектам. Судя по этим материалам, к 2024 году в качестве самозанятых зарегистрируются 2,4 млн граждан (в 2021-м — 1,4 млн).

«Люди должны убедиться, что их не обманывают»

По словам эксперта по налоговым правоотношениям Венеры Камаловой, на новый режим могут перейти и физические лица, и индивидуальные предприниматели. «Для его применения нужно только установить мобильное приложение или через личный кабинет зарегистрироваться в качестве самозанятого и встать на налоговый учет», — поясняет Камалова. Для каких-то категорий в этом году действует нулевая ставка (например, для нянь, уборщиц), для таксистов ставка составляет от 4 до 6%: 4% самозанятый таксист платит, если оказывает услуги физлицам, 6% — если заключает договор с юрлицом — таксопарком.

Опрошенные «Реальным временем» сервисы поддерживают переход водителей в новый статус, заверяя, что сами перевозчики изъявляют желание стать самозанятыми.

«Для тех, кто работает сам на себя, не имеет наемных работников, это выгодно», — говорит начальник отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников. Переход водителей в легальное поле будет постепенным: «Люди, которые еще сомневаются, должны убедиться, что их не обманывают, что все будет просто, понятно, посильно».

Поддерживают переход таксистов в самозанятые и в сервисе такси «Лидер» (ГК «Везет»). «Если перевозчику, который работает сам на себя на своем автомобиле, дать возможность легко легализовать свою деятельность, он проявит гораздо больше ответственности за качество предоставляемой услуги», — поясняет пресс-секретарь ГК «Везет» Зоя Австрийская. По ее мнению, легальных перевозчиков на дорогах Казани станет больше: «Теперь им будет проще заниматься своей деятельностью, отчитываться по выручке и платить 4%».

Опрошенные «Реальным временем» сервисы такси поддерживают переход водителей в новый статус. Фото pixabay.com



Однако, по мнению самих водителей, выгоден переход только тем, у кого есть собственный автомобиль. При этом основная их масса работает не в форме ИП, а по договору, арендуя транспортное средство. «Если бы я ездил на своей машине, это было бы выгодно. Но мне не дают кредит. Было бы выгоднее взять в кредит машину, я бы выплатил за три года — а сейчас я плачу больше 30 тыс. рублей хозяину машины. А так платил бы 15 тыс. Так был бы согласен», — говорит наш собеседник, работающий в такси.

«Пока программа работает сложно, занятие утомительное»

В «Яндекс.Такси» и Uber (компании завершили объединение год назад) консультируют водителей, которые намереваются перейти на новый налоговый режим: «Мы предоставляем водителям максимум информации о преимуществах нового налогового режима и помогаем в случае необходимости разобраться в деталях», — говорит пресс-секретарь компании Наталья Рожкова. О том, что не все водители понимают условия перехода на новую систему, говорит и Зоя Австрийская: «Мы объясняем, как легально работать без лишних бюрократических барьеров и платить посильные налоги. Одна из проблем в сфере перевозок — как раз сложность налоговой составляющей. Самозанятость — способ упростить этот процесс».

В Татарстане на данный момент 1 200 перевозчиков, выполняющих заказы «Яндекс.Такси» и Uber, зарегистрировались в качестве самозанятых, говорит Рожкова. По ее словам, в компании водители с самого начала эксперимента по введению нового налогового режима проявляют большой интерес к возможности зарегистрироваться в новом статусе: «Это дает возможность подключаться к платформе напрямую, не платя комиссию посредникам: самозанятый водитель платит комиссию только сервису и имеет возможность в ежедневном режиме быстро и надежно получать заработанные деньги».

Переход в новую систему дает преимущества каждой из сторон, уверена Венера Камалова: «Когда они становятся самозанятыми, у них появляется официальный доход, они более защищены в этой ситуации даже в отношениях с агрегаторами и таксопарками, они становятся полноценными участниками бизнес-оборота. Они в принципе будут иметь возможность официально подтвердить свой доход, чего раньше делать не могли — с точки зрения получения потребкредитов, выезда за границу и так далее».



В Татарстане на данный момент 1 200 перевозчиков, выполняющих заказы «Яндекс.Такси» и Uber, зарегистрировались в качестве самозанятых. Фото dp.ru

Так как сервисам выгоднее сотрудничать с легально работающими водителями, возможно, большие агрегаторы будут предлагать самозанятым более выгодные условия, предполагает Камалова: «У них есть своя аналитика, говорящая о том, что работающие легально работают качественнее и дольше, чем нелегалы. А сами агрегаторы без легализации полноценно в России вести бизнес не смогут: это неэффективно и это повышенные затраты на перечисление средств физлицам, потому что, если он не самозанятый водитель, агрегаторы или таксопарки становятся налоговыми агентами и у них появляется обязанность по уплате налогов за это физлицо».

При этом приехавший накануне в Казань с рабочим визитом уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил неудобство приложения: «Пока программа работает сложно, занятие утомительное. Регистрироваться еще ладно, но потом нужно вводить каждую операцию, практически в ручном режиме. Это не всем дано, и не все это могут осилить. Здесь много чего нужно сделать».



Сервисы такси не считают, что налог приведет к повышению цен. «Для каждого региона стоимость поездок определяется в первую очередь единым максимальным тарифом. Он устанавливается совместно с партнерами», — говорит Рожкова.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил неудобство мобильного приложения для регистрации в качестве самозанятого. Фото Сергея Туганова



«Вы прекрасно знаете, какая канитель в этих налоговых»

«В сфере такси, как и в некоторых других отраслях, многие граждане находятся вне правового поля не потому, что им так хочется: банально не созданы условия для деятельности всех участников на законных основаниях. Сейчас тестируется один из способов устранения этого недочета системы. Это реальная возможность увеличить легальный рынок и облегчить людям жизнь», — говорит Стенников. Вопрос в том, чтобы комфортно перевести как можно больше водителей в контролируемую государством сферу, на которую распространяются права и обязанности, и получать в разумных пределах налог с их деятельности, продолжает он.

Как раз с «комфортно перевести» пока есть вопросы. Собеседник «Реального времени», работающий в такси, утверждает: новый режим пока непонятен. «У меня это основная работа. Я не знаю, какой налог и из чего я буду платить. Машина арендная. Получается, я сначала должен заплатить за аренду 1 300 рублей в день. Эти 1300 нужно заработать. Чтобы заработать 2 000, нужно потратить 500 рублей на бензин. Это еще минимум, а если пробки — больше. Итого: я заработал 2 000, 500 потратил на бензин, у меня в кармане ничего нет. Мне из этих 2 000 еще надо будет что-то платить?» — недоумевает он.

Сомнение у перевозчика вызывает и удобство налогообложения: «Самозанятый — это значит, что периодически придется еще писать в налоговую какие-то отчеты. А вы прекрасно знаете, какая канитель в этих налоговых».

Миндортранс не смог подготовить оперативный комментарий на запрос «Реального времени».