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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ул. Московская в Елабуге, 1960-е

07:00, 11.02.2020 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ул. Московская в Елабуге, 1960-е
Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Елабуга в шестидесятых развивалась достаточно активно, благодаря развернутому рядом нефтепромыслу и застройке закамского промышленного узла. Но она по-прежнему оставалась тем спокойным купеческим городом, очарование которого покоряло сердца его жителей в XIX веке и продолжает удивлять нас сегодня.

В Елабуге купеческой название многие улицы получали по названию города, в направлении которого они были проложены. Дорога на Малмыж — называлась улицей Малмыжской, дорога на Казань была Казанской улицей, а дорога на Москву, разумеется, Московской.

До революции здесь жили купцы III гильдии, мещане, владельцы постоялых дворов и солдаты. А еще — одна из легендарнейших женщин России — первая женщина-офицер русской армии, участница русско-прусской войны, Отечественной войны 1812 г. и Бородинского сражения, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова Надежда Андреевна Дурова — та самая кавалерист-девица. В советское время о ней помнили, и даже считалось, что фильм 1962 года «Гусарская баллада» творчески переосмысляет ее биографию.

В 1962 году в городском парке Елабуги поставили памятник Надежде Андреевне — небольшой бюст, по мотивам фотографий XIX века.

Школьники возлагают венки к памятнику Н.А. Дуровой, 1964 год

А вот музея Дуровой в городе не было до 1993 года. Зато сейчас в Елабуге работает единственный в России музей-усадьба кавалерист-девицы.

И еще один примечательный объект на улице Московской в Елабуге — «Пожарная часть с каланчой и полицейское управление» — памятник архитектуры второй половины XIX в., один из интереснейших образцов общественного сооружения уездного города. Восьмигранная башня-каланча со ступенчатыми ярусами пережила и революцию, и индустриализацию, и войну, и даже до определенного времени выполняла свои прямые функции при советской власти.

Вид на улицу Московскую и на пожарную каланчу, 1960-е годы
Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник и лично научного сотрудника Марину Гончарук.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:05
    !960-е годы начало самого лучшего 20-тилетия для советских людей - более менее спокойная мирная трудовая жизнь - закончились бесконечные марксистские партийные чистки, поиски "врагов народа", призывы к Мировой марксистской *коммунистической) революции, появился достаток в семьях (вдоволь еды, новая одежда), стали "давать" благоустроенные квартиры и др.
    Правда гонка вооружений со странами НАТО и особенно США продолжалось, что отвлекало огромные трудовые и материальные ресурсы - а что делать - не надо было так запугивать капиталистов неизбежностью установления диктатуру "пролетариата" на всей планете Земля.

    На фотографиях видно, что очередная сексуальная революция добралась и до патриархальной Елабуги - девушки и женщины обрезали юбки и платья и показывают эротические коленки.
    Но женщина справа при этом легко несёт огромную посылку на правом плече (видны 3 сургучные печати).

    Очень много мотоциклов и виден слева мотороллер (из соседней Вятской поляны похоже).
    Мотоциклы это "тренд" 1960-х - 1970-х гогдов - на машину не хватает, а мотоциклы и мотороллеры стали более-менее доступны.

    И конечно фотограф подобрал минутку, когда по главной улицы Елабуги ехал главный автомобиль СССР - "Волга".
    Похоже час пик - много автобусов - рейсовых и вахтовых.

    Впечатляют высоченные Т-образные электрические столбы слева - похоже высоковольтная линия на 10 тысяч вольт.

    Видны ещё огромное количество деталей быта на душевных фотографиях - как попутешествовал на машине времени...
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  • Анонимно 08:50
    Спасибо за статью! Интересно было почитать и узнать что-то новое про свой родной город
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  • Анонимно 09:42
    Ооччень много зелени(такого сейчас нет)будто город в лесу.А напротив каланчи на перекрестке Детский сад -он жив сейчас?
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    Анонимно 10:09
    Каланча впечатляет.
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