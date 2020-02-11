Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ул. Московская в Елабуге, 1960-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 176-я
Елабуга в шестидесятых развивалась достаточно активно, благодаря развернутому рядом нефтепромыслу и застройке закамского промышленного узла. Но она по-прежнему оставалась тем спокойным купеческим городом, очарование которого покоряло сердца его жителей в XIX веке и продолжает удивлять нас сегодня.
В Елабуге купеческой название многие улицы получали по названию города, в направлении которого они были проложены. Дорога на Малмыж — называлась улицей Малмыжской, дорога на Казань была Казанской улицей, а дорога на Москву, разумеется, Московской.
До революции здесь жили купцы III гильдии, мещане, владельцы постоялых дворов и солдаты. А еще — одна из легендарнейших женщин России — первая женщина-офицер русской армии, участница русско-прусской войны, Отечественной войны 1812 г. и Бородинского сражения, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова Надежда Андреевна Дурова — та самая кавалерист-девица. В советское время о ней помнили, и даже считалось, что фильм 1962 года «Гусарская баллада» творчески переосмысляет ее биографию.
В 1962 году в городском парке Елабуги поставили памятник Надежде Андреевне — небольшой бюст, по мотивам фотографий XIX века.
А вот музея Дуровой в городе не было до 1993 года. Зато сейчас в Елабуге работает единственный в России музей-усадьба кавалерист-девицы.
И еще один примечательный объект на улице Московской в Елабуге — «Пожарная часть с каланчой и полицейское управление» — памятник архитектуры второй половины XIX в., один из интереснейших образцов общественного сооружения уездного города. Восьмигранная башня-каланча со ступенчатыми ярусами пережила и революцию, и индустриализацию, и войну, и даже до определенного времени выполняла свои прямые функции при советской власти.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник и лично научного сотрудника Марину Гончарук.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Правда гонка вооружений со странами НАТО и особенно США продолжалось, что отвлекало огромные трудовые и материальные ресурсы - а что делать - не надо было так запугивать капиталистов неизбежностью установления диктатуру "пролетариата" на всей планете Земля.
На фотографиях видно, что очередная сексуальная революция добралась и до патриархальной Елабуги - девушки и женщины обрезали юбки и платья и показывают эротические коленки.
Но женщина справа при этом легко несёт огромную посылку на правом плече (видны 3 сургучные печати).
Очень много мотоциклов и виден слева мотороллер (из соседней Вятской поляны похоже).
Мотоциклы это "тренд" 1960-х - 1970-х гогдов - на машину не хватает, а мотоциклы и мотороллеры стали более-менее доступны.
И конечно фотограф подобрал минутку, когда по главной улицы Елабуги ехал главный автомобиль СССР - "Волга".
Похоже час пик - много автобусов - рейсовых и вахтовых.
Впечатляют высоченные Т-образные электрические столбы слева - похоже высоковольтная линия на 10 тысяч вольт.
Видны ещё огромное количество деталей быта на душевных фотографиях - как попутешествовал на машине времени...