Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ул. Московская в Елабуге, 1960-е

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Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Елабуга в шестидесятых развивалась достаточно активно, благодаря развернутому рядом нефтепромыслу и застройке закамского промышленного узла. Но она по-прежнему оставалась тем спокойным купеческим городом, очарование которого покоряло сердца его жителей в XIX веке и продолжает удивлять нас сегодня.

В Елабуге купеческой название многие улицы получали по названию города, в направлении которого они были проложены. Дорога на Малмыж — называлась улицей Малмыжской, дорога на Казань была Казанской улицей, а дорога на Москву, разумеется, Московской.

До революции здесь жили купцы III гильдии, мещане, владельцы постоялых дворов и солдаты. А еще — одна из легендарнейших женщин России — первая женщина-офицер русской армии, участница русско-прусской войны, Отечественной войны 1812 г. и Бородинского сражения, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова Надежда Андреевна Дурова — та самая кавалерист-девица. В советское время о ней помнили, и даже считалось, что фильм 1962 года «Гусарская баллада» творчески переосмысляет ее биографию.

В 1962 году в городском парке Елабуги поставили памятник Надежде Андреевне — небольшой бюст, по мотивам фотографий XIX века.

Школьники возлагают венки к памятнику Н.А. Дуровой, 1964 год

А вот музея Дуровой в городе не было до 1993 года. Зато сейчас в Елабуге работает единственный в России музей-усадьба кавалерист-девицы.

И еще один примечательный объект на улице Московской в Елабуге — «Пожарная часть с каланчой и полицейское управление» — памятник архитектуры второй половины XIX в., один из интереснейших образцов общественного сооружения уездного города. Восьмигранная башня-каланча со ступенчатыми ярусами пережила и революцию, и индустриализацию, и войну, и даже до определенного времени выполняла свои прямые функции при советской власти.





Вид на улицу Московскую и на пожарную каланчу, 1960-е годы

Людмила Губаева