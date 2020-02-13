Фитнес по-казански: демпинг от спортзалов экономкласса и крах «женских клубов»

Как выяснило «Реальное время», в Казани за год фитнеса можно заплатить до четверти миллиона, но рынок наводнен и вариантами клубных карт ниже 10 тысяч рублей

Обороты российской фитнес-индустрии продолжают расти. В Татарстане цены на фитнес даже в Казани все еще на порядок ниже средних по стране, однако, как выяснило «Реальное время», сегмента «премиум» это не коснулось — элитные залы продолжают плотно сидеть в своих нишах — ротации здесь не было уже много лет, а ценники порой подбираются к четверти миллиона рублей. Тренд на ЕМS-тренинг хоть и отступает, но все же привлекает все новые лица в сферу фитнеса благодаря популярности и цене. Несмотря на все усилия, не выживает в Казани концепт «женского фитнеса», зато прижился формат суперэкономных мини-залов, которые продолжают подтачивать экономику клубов средней ценовой категории, отбирая клиентов. Гид по самым премиальным, неформатным и наиболее бюджетным фитнесам города — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Застывший в веках» элитный фитнес Казани: от четверти миллиона в «Лучано» до сотни в «Планете»

Уровень цен в фитнес-клубах Казани и в целом республики заметно ниже, чем в других регионах России, об этом говорят данные сразу нескольких заслуживающих внимание исследований, причем это касается как стоимости абонементов, так и цен на индивидуальные занятия, заявил «Реальному времени» заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев, в течение последних лет отслеживающий рынок.

Правило применимо к эконом- и бизнес-классу, однако сегмент элитного фитнеса этот тренд едва ли затрагивает. Для сферы услуг с маркером «люкс» в Татарстане характерна скорее аксиома: своя лояльная аудитория + постоянство и большой «стаж» на рынке = установлению собственных ценников, существующих в большом отрыве от рыночных — как в регионе, так и в целом по России. В элитсегменте, где ценник несколько выше, своя клиентура, но «для многих это даже больше определенная тусовка, окружение, статус», подчеркивает эксперт.

Это подтверждают и данные свежего исследования «Реального времени», посвященного динамике цен на фитнес в Казани. Топ-3 самых дорогих городских спортклубов сидят на своих позициях в рейтинге уже не первый год, при этом ценники регулируют довольно «вольно»: если ВИП-фитнес в Казани за год обходится в среднем в районе сотни тысяч рублей, то в том же Нижнем Новгороде, например, в одном из самых «пафосных» и статусных центров «World Class Пушкинский» годовая безлимитка с саунами, аквамассажами и групповыми занятиями йоги обойдется всего в 70 тысяч.

Если в 2017—2018 годах годовой безлимитный абонемент на посещение центра обходился в 231 тысячу рублей, уже в 2019-м ценник подрос — до 250 тысяч. Фото luciano-fitness.ru

Топ самых дорогих казанских спортклубов Казани 2020 года по версии «Реального времени» возглавляет фитнес-центр «Лучано» при одноименном спа-комплексе на Островского, который уверенно обосновался на верхней строчке рейтинга с незапамятных времен и периодически прибавляет вес своему ценнику. Если в 2017—2018 годах годовой безлимитный абонемент на посещение центра обходился в 231 тысячу рублей, уже в 2019-м ценник подрос — до 250 тысяч. В 2020-м ценовая политика осталась неизменной — за четверть миллиона клиентам предложат годовую карту «Платинум». А это возможность неограниченного посещения не только самого тренажерного зала, но и бассейнов, групповых тренировок на воде и суше, сауны и, конечно, бесплатный паркинг.

Такой абонемент в случае необходимости можно будет даже заморозить на 60 дней. Правда, есть в премиум-клубе и более бюджетный «all inclusive» — карта «Голд» не даст своему владельцу возможности посещать групповые тренировки на воде и спортивный бассейн и будет стоить на порядок дешевле — всего 210 тысяч рублей. Разовый же визит в это рай обойдется ни много ни мало в 8 тысяч рублей — а это, между прочим, сопоставимо с ценниками на месячные абонементы многих других казанских фитнес-центров.

Второе место с «убойным» отрывом в 130 тысяч рублей по критерию цены занимает фитнес-клуб оздоровительного центра Terra Vita. Здание комплекса находится в довольно уединенном месте на берегу Казанки, на улице Подлужной, прямо по соседству с офисом «Газпрома», здесь также есть бесплатный паркинг. Годовой безлимит в мир фитнеса Terra Vita обойдется в 120 тысяч рублей. В 2018году он стоил 114 тысяч, в 2019-м прибавил +6, а вот за последний год ценник ничуть не подрос.

За эту сумму к услугам посетителей фитнес-зала будет акватермальная зона с бассейном и термами, групповые занятия — несколько направлений йоги и силовых тренировок, а также сам тренажерный зал. Любопытно, что стоимость разового посещения у «Лучано» и Terra Vita идентична: 8 тысяч рублей придется отдать за день фитнеса в будние дни и 10 тысяч — в выходные и праздники.

Всего в Казани у «Планеты фитнес» четыре фитнес-центра. Фото wikipedia.org

На третьей строчке самых небюджетных фитнесов Казани — один из центров сети «Планета фитнес». Единственный спорткомплекс бренда премиум-класса расположен вблизи «Казанской Ривьеры» — на улице Фатыха Амирхана. Безлимитка туда по прайсу 2020-го, как и в прошлом году, стоит 102 тысячи рублей. За эту сумму клиентам обещают посещение самого тренажерного зала, групповые программы — аэробику на воде и суше, пилатес, функциональные тренировки, бокс, йогу, TRX, ролл-релакс и даже стрип-данс. Разовое посещение обойдется в две тысячи рублей.

Всего в Казани у «Планеты фитнес» четыре фитнес-центра. Причем визит в остальные три зала обойдется в три-четыре раза дешевле: они позиционируют себя в категории «бизнес», а потому значительно сбавляют ценники. Основное отличие, как пояснили «Реальному времени» в администрации сети, в количестве людей, которые могут тренироваться в зале одновременно, на Амирхана их число ограничено, а потому об очередях перед тренажерами и стесненностью в раздевалках и душевых можно забыть. В остальном же перечень услуг у залов «Планеты фитнес» очень схож.

32 тысячи 725 рублей стоит безлимитная годовая карта в центр на улице Хади Такташа, и по 24 тысячи 225 рублей обойдутся абонементы в фитнес-клубы на улицах Мусина и Академика Парина. В отличие от своего премиум-собрата, все три клуба за минувший год незначительно, но все же поменяли цены, причем в разных направлениях. Безлимитная годовая карточка «Планеты фитнес» на Хади Такташа «прибавила» три тысячи рублей. Фитнес-центр на Мусина подорожал на две тысячи, а зал на Парина «скинул» 5,5 тысячи.

Для тех, кто хочет похудеть быстрее: популярность и цена ЕМS не дает спокойно спать новичкам

Количество неформатных спортклубов в Казани, предлагающих уникальные индивидуальные программы или модные виды нагрузок, продолжает расти. Так местный рынок реагирует на общеевропейский тренд, уже не первый год процветающий в Москве: персонализация тренировок, качественное увеличение разнообразия программ и видов «подконтрольных физических нагрузок» в стремлении охватить как можно большую аудиторию.

По сути, ЕМS-тренировки — это те же физические нагрузки, но под воздействием на тело электрических импульсов, заставляющих мышцы сокращаться дополнительно. Фото instagram.com/ems_fitness_kzn

ЕМS (Electrical Muscle Stimulation) — как раз одно из самых популярных таких направлений, при этом активно протаптывающее себе дорожку в Казани, было «на пике» в 2018-м. За последний год в городе закрылось сразу три подобных клуба, зато открылось пять, что только подтверждает наличие интереса к этому виду тренировок, подчеркивает основательница собственного ЕМS-клуба Елена Муратова. По сути, ЕМS-тренировки — это те же физические нагрузки, но под воздействием на тело электрических импульсов, заставляющих мышцы сокращаться дополнительно.

— Направление приобрело популярность из-за дополнительной стимуляции мышц, время тренировки заметно сокращается — с полутора часов до 40—50 минут. Бытует мнение, что такие тренировки еще и легче обычных, но это миф. Я полагаю, этим объясняется и спрос на ЕМS, и всплески открытий таких залов. Но вместе с тем затраты на их открытие заметно больше, чем на организацию стандартного зала, например, с занятиями по пилатесу или просто индивидуальными тренировками — высока стоимость оборудования, — подчеркнула специалист. — Многие далекие от индустрии тратятся, закупают по 350—500 тысяч, но быстро и прогорают из-за нехватки клиентов и недостаточных знаний о сфере, это все-таки недешевый вид фитнеса…

Самым дорогим залом ЕМS-тренеровок в Казани уже не первый год считается Клуб персональных ЕМS-тренировок X2 FIT в ТРЦ «Корстон», он же один из старейших подобных залов города. Годовых абонементов здесь не выпускают, как в принципе и во всех ЕМS-клубах, поскольку специфика нагрузок диктует персональную подборку «доз» электрических импульсов под индивидуальные параметры и задачи клиентов.

Разовое, пробное посещение зала обойдется в 2 тысячи рублей, а комплект из 50 тренировок X2 FIT будет стоить 65 тысяч рублей. По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», в среднем на год клиенты покупают два таких абонемента, а значит, условная цена такого фитнеса за год — 130 тысяч рублей. Интересно, что за год цены здесь значительно выросли: по данным исследования «Реального времени», в 2019-м за годовую карту клиенты платили в среднем 95 тысяч рублей.

Другой сторожил казанского ЕМS — студия FitExtra на Петербургской — годовые «безлимитки» в 2020 году продает за 110 тысяч рублей, первые, пробные занятия — за 1,5 тысячи. Фото vk.com/fitextra

Другой сторожил казанского ЕМS — студия FitExtra на Петербургской — годовые «безлимитки» в 2020 году продает за 110 тысяч рублей, первые, пробные занятия — за 1,5 тысячи. Любопытно, что FitExtra, напротив, за последние годы чуть скинул ценник: еще в 2018-м годовая карта здесь стоила 117 тысяч рублей (114 тренировок).

Разброс цен в ЕМS-фитнесе относительно небольшой, от лидеров в элитном сегменте цены клубов бизнес-класса (эконом в ЕМS просто нет) отличаются в среднем на 25 тысяч рублей. Так, самый «бюджетный» ЕМS-клуб города в 2020 году, студия JIFFIT, расположенный в «ЖК 21 век», по данным рейтинга «Реального времени», за 50 тренировок попросит у своих клиенток 45 тысяч рублей, соответственно, «годовой абонемент» здесь будет стоить порядка 90 тысяч рублей.

Ежегодный рейтинг «Реального времени» в этом году покинули три казанских ЕМS-клуба, в том числе и самый дорогой центр ЕМS по версии 2018 года — франшизная фитнес-студия Fit-n-Go на Абсалямова одноименной федеральной сети (у бренда порядка 80 точек в городах России и Казахстана). Годовой абонемент сюда стоил порядка 140 тысяч рублей еще два года назад. Студию, по всей видимости, подвела локация и высокая конкуренция — в конце прошлого года Fit-n-Go покинул Казань и, по информации головного офиса бренда, возвращаться пока не планирует.

Закрылись, как и предсказывала эксперт «Реального времени» Елена Муратова и две мелкие казанские «точки»: студия ЕМS -тренировок TimeFit на Гоголя, которую в 2016-м запускала казанская предпринимательница Людмила Шигаева, и совсем «камерная» студия Luxury Fit на Лесгафта. Обе пытались работать по принципу «сарафана» и размещались не в самых удобных локациях, не имели собственных парковок и фешенебельных холлов, но не могли выставлять ценники сильно ниже рынка, чтобы отбить стоимость оборудования и обучения людей для работы со сложным оборудованием.

Главная фишка Power Plate — собственные запатентованные тренажеры, разработанные по одноименной методике. Фото vk.com/powerplatekazan

Что такое Power Plate и почему ценник за год близок к прайсу элитного «Лучано»?

Отдельного внимания «Реального времени» в этом году заслужил еще один «нестандартный» спортклуб — студия персональных тренировок Power Plate, которая, по всей видимости, с успехом работает в 10 минутах ходьбы от Казанского кремля, на улице Рахматуллина, еще с 2011 года. Клуб сетевой, у бренда больше сотни точек по всему СНГ, бренд активно рекламируют российские звезды — певица Валерия, актер Александр Олешко и российский олимпиец, дзюдоист Дмитрий Носков.

Главная фишка Power Plate — собственные запатентованные тренажеры, разработанные по одноименной методике. Стоимость самого простого профессионального тренажера линейки Power Plate начинается от 950 тысяч рублей. Они представляют собой вибрирующие платформы, на которых необходимо выполнять различные упражнения. Из-за того, что вибрации нестабильные, выполнять упражнения становится сложнее и возрастает нагрузка. По крайней мере, так сказано в аннотации патента.

Любопытно, что стоимость посещений казанской студии за год сопоставима с годовыми прайсами самых люксовых фитнес-центров Казани — чуть-чуть недотягивая до «Лучано» (250 тысяч) и сильно превышая «безлимитку» Terra Vita (130 тысяч). Годовых карт у зала нет, но есть двухмесячные абонементы на индивидуальные тренировки за 28 тысяч 800 рублей. Соответственно, за год клиенту Power Plate придется заплатить ни много ни мало 172 тысячи 800 рублей.

Разовая тренировка здесь будет стоить 1400 рублей. Предусмотрены и более бюджетные варианты «сплит» (тренировки не один на один с тренером, а втроем, с еще одним посетителем студии). Такие будут стоить уже 19 тысяч 200 рублей за 2 месяца, то есть 115 тысяч в год. Интересно, что еще в 2018 году стоимость посещений зала Power Plate в год составляла лишь 86 тысяч 400 рублей.

— Power Plate напоминают ЕМS-тренировки, которые были на пике популярности около двух лет назад, сейчас все это уходит. Могу сказать, что в Казани это мало кому интересно. Думаю, что такая высокая цена за абонемент не оправдана, «волшебного фитнеса» не существует: организм на тренировке или работает, или нет. Такой фитнес нацелен на состоятельных людей, у которых мало времени: в первую очередь студии ЕМS и другие залы со всякого рода виброплатформами продают быстрые тренировки, утверждая, что они равноценны традиционному тренингу. Это неправда и очень похоже на выкачивание денег, — выразила мнение эксперт в сфере фитнеса, основательница собственной студии Эльвира Ахметова.

Ярким примером такого закрытия стала осенняя «капитуляция» фитнес-центра Hills Beauty Space, который в течение нескольких лет «просидел» в ТЦ «Республика» с концептом зала бизнес-класса «для самых притязательных клиенток». Фото yandex.ru

«Концепция «женские клубы» в Казани не работает»

За последний год в Казани закрылись 13 относительно крупных фитнес-залов, и семь из них ориентировались исключительно на женщин, предлагая групповые программы по стретчингу, женской самообороне, жиросжиганию, укреплению мышц ягодиц или дамские спа-программы. Причем закрытия коснулись заведений и эконом-, и бизнес-класса.

В беседе с «Реальным временем» руководитель образовательной компании Wellfitness, эксперт в области фитнеса и фитнес-менеджмента Аля Шевченко подчеркивает: «Концепция «женские клубы» в Казани не работает». Узкая целевая аудитория в комплекте с типичными ошибками начинающих бизнесменов (неправильная локация, отсутствие паркинга, неграмотный персонал) сферы делают такие проекты крайне «неживучими», отмечает специалист.

Ярким примером такого закрытия стала осенняя «капитуляция» фитнес-центра Hills Beauty Space, который в течение нескольких лет «просидел» в ТЦ «Республика» с концептом зала бизнес-класса «для самых притязательных клиенток». Зал вынужден был уйти с рынка, как признали эксперты «Реального времени», из-за того, что не смог обрасти своей лояльной аудиторией, готовой платить немаленькие деньги (в районе 35 тысяч рублей в год) за их услуги. Помимо этого, имела место ошибка выбора локации — отсутствие парковки, самый центр Казани, который в часы пик погружался в пробки.

Около года назад из Казани ушел и федеральный бренд «Школа идеального тела #SEKTA», решивший прикрыть всю региональную сеть своих фитнес-залов, оставив только самые проходные точки в Москве и Петербурге. Не выдержал конкуренции фитнес-центр «Рио», работавший на цокольном этаже одного из офис-центров в районе «Танкодрома».

Около года назад из Казани ушел и федеральный бренд «Школа идеального тела #SEKTA», решивший прикрыть всю региональную сеть своих фитнес-залов. Фото sektascience.com

Кроме того, закрылись сразу четыре фитнес-центра бюджетной сети для женщин «Fit4You». В 2017 году, к слову, сеть занимала почетное второе место в рейтинге самых дешевых спортклубов Казани по версии «Реального времени». Залы располагались на улицах Жуковского, Файзи, Восстания и на проспекте Ямашева. Во всех студиях стоимость составляла порядка восьми тысяч рублей, в них проводились преимущественно групповые занятия, но не было парных, саун и «воды».

«Бюджетного» фитнеса в Казани становится все больше, но о комфорте говорить не приходится

Из-за высоких арендных ставок (порядка 400—450 тысяч рублей в месяц для среднего по размерам зала) многие фитнесы, особенно «молодые» сети, идут на вторые и третьи, цокольные этажи, желая сэкономить. Они не претендуют на гордые приставки «бизнес» и «элит», снижая цены. Такие игроки «ломают рынок», особенно в среднем ценовом сегменте, устанавливая собственные прайсы, в разы ниже рыночных, рассказал «Реальному времени» замглавы компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

И если для индустрии в целом это не слишком приятный тренд, для рядовых казанцев, желающих поправить физическую форму, не влезая в рассрочки и кредиты, это новость скорее приятная. За последний год в Казани открылось и закрылось достаточно много фитнес-залов экономкласса, «текучка» в этой нише достаточно большая, признают эксперты, в такие залы приходят или по принципу «ближе к дому», или к конкретному тренеру, или вслед за хорошо спродюсированным брендом в соцсетях, например в Instagram. Рекламируются такие центры в основном по принципу «сарафана».

Абсолютное большинство недорогих фитнесов объединяет отсутствие бассейнов, расположение за пределами центра города, скромные душевые и раздевалки. Они представляют собой или «голый» спортзал со стандартными тренажерами и «железом», или студии групповых и индивидуальных тренировок без большого количества спортивного инвентаря — растяжка, йога, степ, аэробика, танцевальные направления. При этом такие залы обычно свою прибыль берут количеством клиентов, а значит, есть очереди к беговым дорожкам и столпотворение в коридорах. Многие клиенты быстро уходят, обманываясь в своих ожиданиях, но ряду залов при грамотном менеджменте все же удается держать баланс.

На стадионе «Трудовые резервы» вблизи парка Горького годовой абонемент в такой зал обойдется в 9 тысяч 360 рублей, разовое посещение — всего 150 рублей. Фото kuda-kazan.ru

Для не слишком притязательных поклонников фитнеса и спортзалов, которых не смущает отсутствие бассейнов, саун, парных, спа и большого разнообразия дополнительных услуг «Реальное время» собрало небольшой топ самых бюджетных спортцентов и тренажерных залов Казани 2020 года. Как выяснилось, до 10 тысяч рублей в год безлимитное посещение залов может обойтись сразу в 19 городских фитнесах.

Первая группа, которую стоит отметить, это тренажерные залы при стадионах и государственных дворцах спорта. Никаких дополнительных услуг там нет, максимум — кулер с водой, не слишком приветливый администратор и личный шкафчик с ключом в раздевалке.

На стадионе «Трудовые резервы» вблизи парка Горького годовой абонемент в такой зал обойдется в 9 тысяч 360 рублей, разовое посещение — всего 150 рублей. В спорткомплексе «Ватан» на Бондаренко год зала обойдется в 8 тысяч рублей, есть программы на 8 занятий (две тысячи рублей) и девять месяцев (за шесть тысяч). Разовое посещение — 300 рублей. В спорткомплексе «Ак Буре» на Рашида Вагапова год в зале будет стоить уже 9 тысяч 600 рублей, разовое посещение — всего 200 рублей. Еще ниже цена в «Арыслане» на Восстании: в 7,5 тысячи обойдется годовое посещение зала, а разовое его посещение — 200 рублей.

Приятными предложениями радуют и сетевые тренажерные залы. Годовая карта в Alex Fitness в казанском ГУМе будет стоить всего шесть тысяч рублей, разовое посещение — 500 рублей. При этом к услугам клиентов, помимо самого зала с тренажерами, еще и зона бокса, кросс-фита, аэробных тренировок и финская сауна. Бюджетные годовые абонементы предлагает и сеть Maximus. Год фитнеса в зале «Global» на Баруди обойдется в среднем в 9,5 тысячи, а в азинском филиале «Progressive» на Минской, 9 цена еще ниже — 6 тысяч 700 рублей. Причем в стоимость входят и групповые занятия по пилатесу, степу, растяжке и йоге.

Самый низкий ценник в Казани установили небольшие локальные игроки. И всех перещеголяла здесь мини-сеть из трех «дворовых» тренажерных залов Sport House. Фото localway.ru

Порядка 6,5 тысячи будет стоить годовая карта в фитнес-центре «Акимбо», расположенном в ТЦ «Франт» на Фучика. Здесь для клиентов также предусмотрены и бесплатная парковка, и обилие групповых тренировок, и большой тренажерный зал. Тот же набор услуг за ту же цену готовы предоставить и в клубе «Alfa Gym» на Московской.

Самый низкий ценник в Казани установили небольшие локальные игроки. И всех перещеголяла здесь мини-сеть из трех «дворовых» тренажерных залов Sport House. Годовой входной билет сюда будет стоить всего 3,5 тысячи рублей (зал на Адоратского) и три тысячи в залы на Бигичева и Батыршина. Разовый же визит во все клубы сети будет стоит 250 рублей.

Второе место — за небольшим фитнес-клубом NEW LIFE FITNESS на первом этаже ДЦ «Астра» на Амирхана. Здесь год фитнеса обойдется в 4,5 тысячи рублей, при этом своим клиентам они предлагают довольно большой выбор групповых программ (от пилатеса и йоги до зумбы) и финскую сауну.

В тройку вошла также российская сеть МетроFitness, ее фишка — круглосуточный режим работы залов, в Казани центры бренда открыты на улице Ямашева и проспекте Победы. За 5 тысяч стоимости годового абонемента они предлагают схожий с другими бюджетными вариантами набор услуг и инфракрасную кабину в придачу.

Четвертое и пятое места нашего рейтинга самых экономных фитнесов Казани занимают два небольших казанских зала: ReForma в Московском районе на улице Васильченко и «Секрет» в Дербышках. Годовые карты в оба клуба стоят порядка шести тысяч рублей, за эту сумму предлагаются безлимитки в скромные тренажерные залы и всего несколько вариантов групповых занятий.

Цены на фитнес в Казани, 2020 год

№ НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ КАРТЫ без ограничения по времени, РУБ. Стоимость для корпортивных клиентов (для 10 человек) Примечание СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО ВИЗИТА, РУБ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИТНЕС-КЛУБА, КВ. М ПАРКОВКА (стоимость) БАССЕЙН, КВ. М ПАРНЫЕ И САУНА (есть/нет и включено/доплата) ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (есть/нет и включено/доплата) ГРАФИК РАБОТЫ АДРЕС 1 Лучано 250.000 обсуждается лично, готовых предложений нет 8.000 18000 есть, бесплатно включено включено включено 7:00-23:00 ул. Островского, 26 2 X2 FIT

клуб персональных ЭМС-тренировок 78.000 обсуждается лично 78 000 (сейчас не продают карты на год);

в стоимость входит оплата полотенца, гель, дезодорант 2.000 н/д есть, платно (за 2 часа 50 руб) нет нет нет Пн-Сб: 08:00–22:00 Корстон, ул. Николая Ершова, 1а — 3 этаж 3 ТЕРРА ВИТА, гостинично-оздоровительный центр 120.000 от 15% на каждую карту при единовременной оплате 8000-10000 (по праздникам) более 230 есть,бесплатно включено включено включено Будни: 7:00-23:00;

выходные: 8:00-23:00 ул. Подлужная, 17 4 Эстетик-Сити, центр красоты и здоровья 100 тренировок (163 000) обсуждаемо 100 тренировок (163 000);

включено: чай, кофе, 6 сеансов массажа, 2 гостевых посещения. Все треннировки персональные 2.800 450 есть, бесплатно нет включено включено Пн-Пт: 8:00-22:00

Сб: 9:00-20:00

Вс: 9:00 - 19:00 пр. Альберта Камалеева, 26 5 Планета Фитнес 102.000 индивидуально, нет корпоративных контрактов 2.000 3200 есть,бесплатно включено включено включено Пн-Сб: 6:00-24:00

Вс и выходные дни: 9:00-23:00 ул. Амирхана, 1а 6 Планета Фитнес 32.725 от 16 человек 28 000 руб 29 750 (без заморозки), 32 725(с заморозкой) 1.200 9000 есть,бесплатно включено включено включено Будни: 6:30-23:00

Выходные: 8:30-23:00 ул. Х.Такташа, 24 7 Планета Фитнес 24.225 корпоративный вариант 20 000 22 100 (без заморозки), 24 225(с заморозкой) 800 6500 есть,бесплатно включено включено включено Будни: 6:30-23:00

Выходные: 9:00-22:00 ул. Мусина, 39 8 Планета Фитнес 24.225 индивидуально, нет корпоративных контрактов 22 100 (без заморозки), 24 225(с заморозкой) 800 4500 есть,бесплатно включено включено включено Будни: 6:30-23:00

Выходные: 9:00-22:00 ул. Ак.Парина, 1 9 Jamm fit, фитнес-клуб /

Fit X Body, фитнес-клуб 78.000 есть, индивидуально с массажем 2.200 н/д есть, бесплатно нет нет нет Ежедневно: 8-21 ул. Сибгата Хакима, 40а — 2 этаж 10 JIFFIT, фитнес-студия, ЭМС - тренировки 45000 (50 тренировок) 30% скидка 45000 (50 тренировок);

входят услуги тренера, массаж лимфодренажный 1600 (первое посещение 500) н/д есть, бесплатно нет нет нет Ежедневно: 08:00-22:00 ул. Курская, 20 11 ФИТНЕС-ЦЕНТР С БАССЕЙНОМ "Шаляпин" 32.000 нет 700 н/д есть, бесплатно включено включено нет Ежедневно: 7:00-23:00 ул. Университетская, 7 12 Корстон 18.000 есть, индивидуально подарят каждому персональную тренировку 500 65 площадь тренажерного зала есть, 2 часа включено включено включено за доплату Ежедневно: 7:00-22:00 ул. Ершова, 1а 13 Трудовые резервы 9.360 нет 150 есть, у парка нет есть есть, доплата Пн-Сб: 7.00 - 21.00

Вс: 12.00 - 21.00 ул. Н. Ершова, д.7 (ЦПКиО им. Горького) 14 Power Plate, студия персональных тренировок 172.800 скидка обсуждается индивидуально 5-15% 1000 - спин;

1400 - персонально н/д есть, бесплатно нет нет нет Пн-Сб: 7:30-21:00

Вс: выходной ул. Рахматуллина, 5 15 Эпицентр 18.000 скидка 15-20% в подарок 1 треннировка с тренером 400-700 612 у магазина, либо вдоль дороги включено включено за доплату 9:00 до 22:00 ул. М.Чуйкова, 41А 16 Гольфстрим 33.000 нет 1 месяц дополнительно в подарок 1.000 1650 есть, бесплатно включено включено включено Будни: 7:00-23:00.

Выходные: 8:30-23:00

ЖЕНСКИЕ ДНИ: Вт, Чт, Сб.

МУЖСКИЕ ДНИ: Пн, Ср, Пт ул. 2-я Азинская, 1г 17 Спортивный клуб CrossFit PIONEER 29.500 обсуждаемо 450 около 200 есть, бесплатно нет включено включено Пн-Пт: 9:00-22:00

Сб: 9:00-21:00

Вс: 9:00-16:00 пр. Ямашева, 115а Стадион «Казань Арена», Западная трибуна 18 A-Fitness-Тандем (ранее - OLYMP-Тандем) 20.900 17.900 3 персональные тренировки 1.000 3100 есть, бесплатно включено включено включено Будни: 7:00-24:00

Выходные: 9:00-22:00 ул. Ибрагимова, 54 19 Alex Fitness 6.000 индивидуально 1 тренировка 500 1600 есть, платно, 50 руб/час нет включено включено Будни: 7:00-00:00

Выходные: 9:00-22:00 ул. Баумана, 51/50 20 XFit Ак Барс 19000-23000 16.640 бассейн с морской водой 1.200 4000 есть, бесплатно включено включено включено Будни: 7:00-23:00

Выходные: 8:00-23:00 ул. Амирхана, 1г 21 XFit Арена 13.000 10.560 600 3500 есть, бесплатно включено, 25 метров включено включено Пн-Вс, 07:00 – 23:00 Казань Арена, пр. Ямашева, 115а 22 Акварена, спортивно-оздоровительный комплекс 27.000 21.000 при покупке от 5 карт 250-350 н/д есть, бесплатно включено включено включено Будни: 7:00-23:00

Выходные: 8:00-22:00 ул. Короленко, 28 а 23 Фитнес-клуб NEW LIFE FITNESS 4.500 4.000 500 500 есть, бесплатно нет включено включено Будни: 7:00-24:00

Выходные: 9:00-23:00 ул. Фатыха Амирхана, 51в​

1 этаж

​ДЦ "Астра​" 24 ReForma

фитнес-клуб 5.990 скидка 10% при покупке групповых занятий - бонус кардиозал 300 есть, бесплатно нет включено за доплату Будни: 10:00-21:00

Сб: 9:00-20:00

Вс - выходной ул. Васильченко, 20Г 25 Гранур 22.680 5% на каждый абонемент (от 7 человек) 12000 (тренажерный);

22680 (на все) 300 н/д, 2 зала есть, бесплатно нет включено включено Пн-Сб: 9:00-21:00

Вс - выходной ул. Адоратского, 8а к1 26 Уникс, культурно-спортивный комплекс 19.200 индивидуально 300 н/д, 2 зала есть, бесплатно нет включено есть, доплата Будни: 17:30-21:00

Сб: 17:30-21:00

Вс - выходной ул. Профессора Нужина, 2 27 Miltronic, фитнес-клуб 22.900 индивидуально персональный тренер, ежемесячный анализ состава тела, полтенца, гель бесплатно пробное, разовых нет н/д есть, бесплатно нет нет нет Будни: 7:00-23:00

Выходные: 9:00-18:00 ул. Пушкина, 46 28 Alter Ego 36.000 индивидуально 450 1200 есть, бесплатно на ремонте включено включено Будни: 8:00-22:00

выходные: 8:00-18:00 ул. Ершова, 16 29 КАИ Олимп, культурно-спортивный комплекс 12.000 10.000 200 н/д есть, бесплатно включено включено нет Пн-Сб.: 08:00 – 21:00 СК Олимп, ул. Чистопольская, 67 30 Армения, гостиничный комплекс 18.000 скидка 10% на общую стоимость абонементов 14900 (без бассейна);

18000 (с бассейном) 500 есть, бесплатно включено включено нет Ежедневно: 8:00-22:00 ул. Пионерская, 8Б 31 ФИТНЕС-ЦЕНТР «GRAND FITNESS» 18.000 нет, бывают сезонные акции 9000 - полгода 400 220 есть, бесплатно нет включено за доплату Ежедневно: 7:00-23:00 ул. Петербургская, 1 32 Сейчас Фитнес-клуб FITNESS HOUSE, FITNESS HOUSE, фитнес-центр (выкупили Фитнес-клуб PANDAGYM) 12 000 - 20 000 около 16 000 АКЦИЯ: 6 месяцев дополнительно в подарок 750 есть, бесплатно нет включено включено Пн-Сб: 7:00-23:00

Вс: 8:00-22:00 ул. Комиссара Габишева, 36 33 Дворец спорта 18.000 нет 1500 руб/мес 150 нет, у ЦУМа нет нет нет будни: с 9:00 до 20:30 ​ул. Московская, 1 34 Maximus Global 9.450 есть от 5 человек, 10 000 800 11481 есть, бесплатно включено включено включено Будни: 6:30-00:30;

выходные: 7:00 -23:00 ул. Баруди, 8 35 MAXIMUS Progressive 6.700 6.500 есть акция: на 2 года за 10 000 руб 600 6000 (2200 тренажерный зал) есть, бесплатно нет включено включено Будни: 6:00-01:00

Выходные: 7:00-23:00 ул. Минская, 9 36 Триумф, спортивный комплекс 17.280 "приведи друга" - скидка 25% за бассейн на 36 посещений в течение 3 мес 7930 руб 205 фитнес и 345 бассейн 144 есть, бесплатно есть, не включено нет нет Ежедневно:

9:00-14:00 и

16:30 - 22:00 ул. Олега Кошевого, 19 37 SUNNY FIT, спортивно-оздоровительный клуб 12.000 7.000 500 1100 есть, бесплатно нет включено включено Тренажерный зал

Будни: 7:00-22:00;

выходные: 9:00-22:00 ул. Мидхата Булатова, 1 38 Центр спортивной жизни

AVIA_GYM

тренажерный зал 16.000 скидка 10% 300 120 есть, придомовая нет нет за доплату Пн - Сб: 8:00-22:00

Вс: 9:00-21:00 ул. Беломорская, 18а 39 Семейный фитнес-клуб Wellness Time 16.200 скидка 15% 300 600,

90 кв м тренажерный зал нет, можно поставить авто на расстоянии 50 м от фитнеса нет включено за доплату Пн-Пт: 9:00-22:00

Сб: 9:00-18:00 переулок Дуслык, 4Б 40 Фитнес-центр «Relita-Kazan» 34.800 15500 на 6 мес 900 зал порядка 100 кв.м. есть, бесплатно включено включено нет Будни: 7:00-23:00

Выходные: 8:30-23:00 ул. Декабристов, 85г 41 Iron Club, фитнес-центр 9.900 15% скидка 500 750 есть, платно(200/260 руб/мес) нет включено включено Будни: 6:30-23:00

Выходные: 7:00-23:00 ул. Гаврилова, 1 42 Клуб красоты и здоровья в гостинице "Мираж" 35.000 нет 950 н/д есть, бесплатно включено включено нет Ежедневно: 7:00-23:00 ул. Московская, 5 43 Наш Фитнес (ранее -POWERHOUSE GYM, фитнес-клуб) 9.990 5000-7990 600 н/д есть, бесплатно нет включено нет Ежедневно: 7:00-23:00 ул. Краснококшайская, 119 44 Ак Барс

Дворец единоборств 12.000 индивидуально, от 2 человек 10 000 руб бесплатно (пробное),

450 рублей 450 (тренажерный зал) есть, бесплатно нет включено включено Будни: 07:00-23:00

Сб.Вс.:08:00-22:00 Дворец единоборств,

ул. Фатыха Амирхана, 1г 45 Фитнес-клуб "ЧИНГИСХАН" 12.150 нет сауна инфракрасная. Есть разделение по мужским и женским дням 400 н/д есть, бесплатно нет включено есть, доплата ежедневно:

пн., ср., пт. - 12:00-21:00;

вт., чт., сб. - 15:00 - 22:00 ул. Николая Ершова, 28а 46 Стрела, физкультурно-оздоровительный комплекс 9.600 нет 150 н/д есть, бесплатно нет нет нет Пн-Сб: 8:00-21:00

Вс: выходной ул. Богатырёва, 3 47 Акимбо 6.500 6.500 300 руб. гостевой;

1000 руб. 10000 есть, бесплатно нет включено включено Пн-Сб: 7:00-00:00

Вс: 8:00-23:00 ул. Фучика, 90 48 АльфаДжим, фитнес-центр 6.500 на 10 мес 4800 1 тренировка включена 500 3000 (900 тренажерный зал) есть, бесплатно (с 17:00) нет включено включено Будни: 6:00-23:00

Выходные: 7:00-22:00 ул. Московская, 48 49 Академия тенниса Шамиля Тарпищева 11.900 нет, 11-ый абонемент в подарок 600 руб до 15:00;

800 руб после 15:00 н/д есть, рядом бесплатно, 100 р/день подземная есть (25*16 метров, 7 дорожек) включено включено Ежедневно: 07:00–23:00 ул. Урицкого, 17 50 Секрет №1, фитнес-клуб 6.100 есть, индивидуально 350 2 этажа, 400 кв.м. тренажерный зал есть, бесплатно нет нет, кедровая бочка включено Пн.-Пт.: 08:00 – 22:00

Сб.-Вс.:09:00 – 21:00 ул. Мира (Дербышки), 13 51 Диана, спортивно-оздоровительный клуб 9.000 нет 300 н/д есть, бесплатно нет включено нет Ежедневно: 8:00-22:00 ул. Рихарда Зорге, 60 52 ICE POWER & fitness

фитнес-клуб 14.500 обсуждаемо 800 2000 у Олимпа нет включено включено Будни: 07:00–23:00;

выходные: 9:00-22:00 ​ул. Рихарда Зорге, 66в 53 Ultra, фитнес-клуб (женский) н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д есть, бесплатно нет включено включено н/д, нет связи ул. Декабристов, 180 54 FitCurves, фитнес-клуб для женщин н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д есть, придомовая нет нет включено н/д, нет связи ул. Адоратского, 29д 55 FitCurves, фитнес-клуб для женщин н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д есть,бесплатно нет нет включено н/д, нет связи ул. Кул Гали, 10а 56 Велнесс Центр «ТОНУС Плюс» (для женщин) н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д есть,бесплатно нет включено нет н/д, нет связи ул. Чистопольская, 19а (Административный комлекс "АРГО") 57 ГРАFIT 12.000 скидка 10% 200-250 н/д есть, придомовая нет нет есть, доплата ПН.- ПТ. - 8:30-21.30

СБ.- 8:30-15.30 ул. Академика Губкина, 40 58 Kangoo Jumps, женская фитнес-студия 40.800 индивидуально 4 занятия - 1550;

8 занятий - 2600;

к каждому занятию аренда обуви - 100 руб. 450+100 70 есть, бесплатно нет нет включено по расписанию:

9:30-21:30 Ямашева,83А 59 Fit студия, женский центр коррекции фигуры 36.000 индивидуально пробная бесплатно;

250 н/д есть, бесплатная нет нет включено Ежедневно по расписанию с 9:00 Куг Гали, 10А 60 CROSSFIT FAZA, фитнес-клуб «Физ-Ra» 10.370 скидка 20% - 8720 за карту 1 занятие с тренером. Полотенца входят в стоимость 500 н/д есть, бесплатно 3 часа нет вкючено включено Пн-Сб.: 06:00-23:00

Сб-Вс: 08:00-22:00 г. Казань, ул. Сары Садыковой 30

ТЦ «Бахадир», 3 этаж, ФК «Физ-Ra» 61 МетроFitness, сеть спорт-клубов 4.999 обсуждаемо 500 750 есть, бесплатно нет включено, инфракрасная сауна включено круглосуточно Ямашева проспект, 33 — 2 этаж 62 Luxury Fit, студия эффективных тренировок н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, 1 зал н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи н/д, нет связи Абсалямова, 13 63 WiN FiT studio 59.400 есть, индивидуально 16 занятий - 9900 руб (2 мес);

32 занятия - 25600 руб (5 мес);

8 занятий - 7200 руб; 300 руб. пробное;

1100 руб. есть, 200 руб/мес нет включено нет 9:00-21:00 Гаврилова, 1 64 Fit Extra, студия эффективных тренировок 110.000 есть, индивидуально 13-15 тренировок в месяц 1.500 н/д, 1 зал есть, бесплатно нет нет нет Пн-Пт 8:00-21:00;

Сб 8:00-14:00;

Вс выходной Петербургская, 65а — 2 этаж 65 PRIME PILATES, студия пилатеса 104.400 индивидуально цена зависит от количества занятий и тренера. 20 занятий на 3 мес стоят: 26100 / 28800 / 36000 1450 / 1600 / 2000 н/д есть, бесплатно нет нет за доплату 9:00-19:00 Шуртыгина, 8 66 Ватан

спортивный комплекс 8.000 нет 8 занятий за 2000 руб.;

9 мес - 6000 руб. 300 есть, бесплатно нет нет нет Пн, Ср, Пт 12:00-20:00;

Вт, Чт 12:00-15:00;

Сб, Вс выходные ​Бондаренко, 2 67 Red Lockers, студия функциональных тренировок 70.000 есть, индивидуально 10 индивидуальных занятий за 13000 руб.; 15 групповых за 10500 руб. 900 рублей 2 занятия 100 есть, 30 руб/час нет нет есть ПН-ПТ 8:00 - 22:00, СБ 10:00 - 18:00, ВС выходной Кремлёвская, 21а — 1 этаж; слева от входа 68 Ак Буре, спортивный комплекс 9.600 нет 8 занятий за 800 руб 200 30-40 есть, бесплатно нет нет нет 8:00-12:00 и

16:00-21:30 Рашида Вагапова, 17а 69 Центр гребных видов спорта 18.000 нет 1500 руб/мес безлимит;

12 занятий - 1200 руб;

8 занятий - 950 руб. 250 н/д есть, бесплатно нет нет нет 8:00-19:30 Хади Такташа, 122 70 Олимпиец

Спортивный комплекс 18.000 нет 1500 руб/мес (3 раза в неделю) 150 н/д есть, бесплатно нет нет есть, за доплату Пн-Пт: 8:00-22:00;

Вс: 8:00-20:00 Горьковское шоссе, 160 71 Карсар, ООО, спортивный клуб 20.400 нет 5100 (3 месяца) с 8 до 20 ч;

4200 (3 месяца) с 8 до 17 ч 350 н/д, 1 зал нет есть, за доплату вкл нет 8:00-20:00 Патриса Лумумбы, 44 72 Спутник, тренажерный зал 7.500 нет 300 н/д, 3 зала есть, придом нет есть нет Будни: 14:00-22:00;

Сб: 15:00-21:00 Гвардейская, 9 — цокольный этаж 73 Ювента, тренажерный зал 10.800 нет 900 (10 занятий) 150 2 зала есть, придомовая нет нет нет 9:00-14:00 и

17:00-20:00 Маршала Чуйкова, 79а — 2 этаж 74 Sport House, сеть тренажерных залов 3.495 до конца января максимальные скидки 250 200 есть нет включено за доплату ежедневно с 10:30 до 21:30 Адоратского, 43 А 75 Sport House, сеть тренажерных залов 2.995 до конца января максимальные скидки 200 н/д есть нет нет нет ежедневно с 10:30 до 21:30 Бигичева, 27 А;

Батыршина, 29 А 76 Арыслан

спортивный комплекс 7.500 при оплате через терминал на определенные виды 200 н/д есть, бесплатно нет нет доп Ежедневно с 07:00 до 23:00 ​Восстания, 18а

​1 этаж