«Егоза» нашла «спасителя» на погашение долга перед «Суваром»

Неустановленных лиц из числа руководства сети детсадов Натальи Реснянской обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями

В противостоянии компании «Сувар-Казань» и центра развития детей «Егоза» появилась новая сторона, выступившая на стороне ответчика. Некое частное лицо Ангелина Казакова заявила, что готова погасить задолженность сети детсадов перед застройщиком. «Сувар» требует 57 млн рублей, но в суде выяснилось, что Казакова предлагает намного меньше — в «Егозе» убеждены, что сумеют скостить долг. Положение образовательного центра усугубляет и уголовное расследование. О том, какой интерес преследует «благодетельница» Натальи Реснянской и как к этому отнеслись оппоненты, подробнее — в материале «Реального времени».

Кто вы, госпожа Казакова?

Об истории конфликта «Егозы» и «Сувара» «Реальное время» подробно рассказывало в октябре прошлого года. Неожиданно в самом конце года в деле появилось третье лицо — Ангелина Казакова, которая подала ходатайство о том, что готова оплатить долг сети дошкольных учреждений перед строительной компанией. Суд попросил заявителя «уточнить, какие требования он намерен погасить», и на этой неделе заслушал Казакову.

Учитывая, что сумма предъявленных кредиторами требований превышает 50 миллионов рублей, желание физлица, о котором широкому кругу обывателей неизвестно ровным счетом ничего, погасить долг по меньшей мере удивило.

Но нет, истории чудесного спасения «Егозы» неизвестным доброжелателем не случилось. На заседание Арбитражного суда РТ, где рассматривали соответствующее заявление Казаковой, заявительница не явилась, однако ее представитель пояснила «Реальному времени», что речь идет о погашении лишь малой части долга — 968 тысяч рублей по одному из требований (это долг «Егозы», который «Сувар» выкупил у ООО «Спарк-Сервис»).



«У нее есть определенный финансовый интерес… Она не сможет войти в состав учредителей, но, возможно, с ней в дальнейшем будут заключены определенные договоры», — пространно пояснила Наталья Реснянская. Фото Олега Тихонова

Как подчеркнул юрист «Егозы» Александр Воробьев, 968 тысяч — это вся сумма подтвержденного долга, и, поскольку требования остальных кредиторов судом пока не подтверждены, гасить долговые обязательства по ним «Егоза» оснований не видит.

На вопросы «Реального времени» о том, кто такая Ангелина Казакова и почему она решила помочь образовательному центру, в «Егозе» отвечали уклончиво.

— У нее есть определенный финансовый интерес… Она не сможет войти в состав учредителей (хотя бы потому, что наша форма собственности — НКО — этого не предполагает), но, возможно, с ней в дальнейшем будут заключены определенные договоры, — пространно пояснила владелица «Егозы» Наталья Реснянская.

Погасить отдельные долги нельзя

В ходе судебного заседания сторона «Сувара» выступила против того, чтобы арбитраж разрешил Казаковой погасить часть долга «Егозы», поскольку это противоречит законодательству.

— Поскольку в отношении «Егозы» уже введена процедура наблюдения, то, в соответствии с законодательством о банкротстве, если компания хочет погасить требования кредиторов, то может это сделать только при условии оплаты всех предъявленных кредиторами долгов, даже если они еще не подтверждены судом, — пояснила «Реальному времени» глава юридической фирмы, работающей на «Сувар», Елена Аношкина. — Предпочтительное погашение долга лишь перед одним из кредиторов — это нарушение закона.

В «Егозе» позицию «Сувара» трактуют иначе. Мол, компания не заинтересована в том, чтобы образовательный центр добросовестно рассчитался с долгами и избежал банкротства. Впрочем, судья Ахмедзянова поддержала мнение юристов «Сувара» и не позволила Ангелине Казаковой оплатить долг, перенеся рассмотрение заявления на конец марта — к тому времени, возможно, судом будут подтверждены и другие предъявленные «Егозе» долговые требования.

— Идет «наезд» на детские сады! Они хотят рассчитаться с долгами, а им не позволяют, — сетует юрист «Егозы» Александр Воробьев.

С долгом 57 миллионов «Егоза» не согласна: «максимум 400 тысяч»

Основной долг «Егозы» перед «Суваром» эксперты, привлеченные кредитором, оценили в 57 миллионов рублей. Это та упущенная прибыль, которую компания могла бы получить с 2013 года, если бы сдавала помещение, проданное «Егозе», в аренду.

— Поскольку «Егоза» не выполняла свои платежные обязательства в соответствии с договором купли-продажи, суд признал этот договор недействительным, — продолжает Елена Аношкина. — Все это время, когда помещение использовалось организацией, «Сувар» мог бы сдавать его в аренду и получать прибыль, сумма которой, по предварительной оценке, составила бы 57 миллионов рублей. Суду предстоит решить, насколько эта сумма обоснована.

По словам Натальи Реснянской, «Сувар» официально вступил в право собственности на помещение в жилом комплексе «Лесной городок» лишь в июле 2019-го, и с тех пор «Егоза» пользовалась им менее двух месяцев. Фото kazanfirst.ru

В «Егозе» требования кредитора на сумму свыше полусотни миллионов называют «не обоснованными абсолютно ничем»: по словам Натальи Реснянской, «Сувар» официально вступил в право собственности на помещение в жилом комплексе «Лесной городок» лишь в июле 2019 года, и с тех пор «Егоза» пользовалась им менее двух месяцев.

— При стоимости аренды в тысячу рублей за квадратный метр сумма долга не превышает 400 тысяч рублей, — уверена руководитель «Егозы».

В том, что сумму долга в результате судов удастся существенно «сбить», уверен и юрист Александр Воробьев.

«Егозе» «шьют» уголовное дело

От Воробьева «Реальному времени» также стало известно о возбуждении в отношении неустановленных лиц из числа руководства центра развития уголовного дела о неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями (статьи УК 195 и 201). Соответствующее постановление СУ СК по РТ имеется в распоряжении нашего издания. Документ датирован 13 декабря прошлого года. В нем говорится, что руководители «Егозы» якобы отчуждали недвижимость организации, хотя знали о начатой процедуре банкротства и обязательствах перед кредиторами. По мнению следователей, это ухудшило материальное положение «Егозы» более чем на 46 миллионов рублей, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Юрист Александр Воробьев считает постановление незаконным как минимум потому, что поводом для возбуждения дела стал рапорт, хотя, согласно уголовно-процессуальному кодексу, дела по частно-публичным обвинениям могут возбуждаться только по заявлению лиц, которым причинен ущерб, в данном случае — «Егозы».

— На мой взгляд, здесь имеет место как минимум халатность, как максимум — фальсификация и коррупция. Мы намерены жаловаться на действия следователей в прокуратуру и ФСБ, а также обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела в суде, — рассказал Воробьев. — Мы также не согласны с оценкой ущерба: 46 миллионов — это стоимость проданных квартир, но никак не размер ущерба. Это важный аспект, поскольку дело по 195 статье можно возбудить только при крупном (более 2,250 млн рублей) ущербе.