Генконсул Турции в Казани рассказал, когда приедет в Уфу

Фото: Максим Платонов

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан рассказал «Реальному времени», когда планирует посетить Уфу, а также поделился мнением о том, чем Башкирия может быть интересна для турецких инвесторов.

По словам консула, Башкирию он посетит в этом году, предположительно, в ближайшее время. Он отметил, что новый глава республики Радий Хабиров не понаслышке знаком с Турцией и приложит все усилия для налаживания отношений между регионом и страной.

Кроме того, Исмет Эрикан не забыл поздравить жителей Башкирии с Днем республики.

«Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей Башкортостана, всех башкир с их национальным праздником! И передаю горячий привет от турецкого народа», — сказал он.

Подробнее о том, как прошли переговоры нового генконсула с Рустамом Миннихановым и Минтимером Шаймиевым, что думает Эрикан об изучении татарского языка и какова официальная позиция Турции по поводу новой операции в Сирии — в интервью «Реального времени».

