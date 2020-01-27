Бэби-бум по-казански: в столице Татарстана — лучшие показатели рождаемости в Поволжье

К 1 сентября в Казани откроют две новые школы: в Советском и Ново-Савиновском районах

Численность населения Казани растет за счет положительной миграции и самого значительного в ПФО превосходства рождаемости над смертностью. В семьях стали чаще появляться не первые, а вторые, третьи и даже четвертые дети, стремительно растет число первоклассников. На очередном «деловом понедельнике» в мэрии Казани, где был и корреспондент «Реального времени», подвели демографические итоги минувшего года и рассказали о старте кампании по приему детей в первые классы.

Тимуров много, Тимербулатов — мало

В 2019 году в Казани свидетельства о рождении получили 19 684 ребенка. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Снижение рождаемости наблюдается с 2017 года и обусловлено объективными причинами: основная масса родителей сейчас — это представители малочисленного поколения, рожденного в 90-е годы прошлого века. Аналогичный процесс сейчас наблюдается по всей стране.

Среди родившихся 52% — мальчики, 48% — девочки. Лишь 44% новорожденных (8 676 детей) — первенцы, остальные — вторые, третьи и даже четвертые в своих семьях. За год в Казани 280 раз родились двойняшки, пять раз — тройняшки.

В Управлении ЗАГС ведут статистику самых популярных и самых редких имен, даваемых новорожденным. В список самых популярных по итогам 2019 года у девочек вошли имена София, Ясмина и Амина, у мальчиков — Амир, Карим и Тимур. Самыми экзотическими именами стали Бронислав, Тальмир, Дарий, Нурислам, Тимербулат, Славяна, Лакшми, Ильбар, Гульяз и Маруся.

Умирать стали реже

В 2019 году в Казани выданы свидетельства о смерти 12 846 человек, половина из которых — старше 75 лет. Показатель смертности по сравнению с 2018 годом снизился на 2,7%.

Таким образом, умирают в Казани на 35% реже, чем рождаются. По этому показателю город лидирует среди городов-миллионников ПФО. Для сравнения, в Уфе он составляет 18,3%, а, например, в Нижнем Новгороде — минус 25%, то есть смертность там на четверть выше рождаемости. Значительное превосходство рождаемости над смертностью вкупе с положительной миграцией ведет к росту численности населения Казани.

88-летний жених, 81-летняя невеста

За год в Казани зарегистрировано 10 423 брака и оформлено 4 810 разводов. Оба показателя лишь незначительно поменялись по сравнению с предыдущим годом (10 477 и 4788 соответственно). При этом, как отмечают в Управлении ЗАГС, показатель соотношения числа разводов и числа браков в Казани (46%) — самый низкий среди крупных городов ПФО. Это связывают в том числе с работой психологов КЦСО «Доверие», которые за год сумели отговорить от развода 99 пар.

Чаще всего вступают в брак люди в возрасте от 25 до 34 лет, но есть и занятные исключения: самой возрастной парой, оформившей брак в 2019 году, стали 88-летний жених и 81-летняя невеста. Распадаются чаще всего пары, прожившие в браке менее 5 лет.

Первоклассников становится все больше

Бэби-бум начала 2010-х привел к тому, что в последние годы в Казани стремительно растет число первоклассников. Если в 2008 году через школьный порог впервые переступило 9 362 ребенка, то в 2018 году — уже 16 606, в 2019 — 18 519 малышей. 1 сентября нынешнего года школы готовятся установить новый рекорд, приняв, по предварительному прогнозу, примерно 20 600 детей. О проблеме записи детей в первый класс, которая особенно остро стоит в новых микрорайонах, «Реальное время» рассказывало еще в 2017-м.

О том, как распределение первоклассников по школам будет организовано в этом году, в ходе «делового понедельника» рассказала начальник Управления образования Казани Светлана Захарова. По ее словам, прием заявлений от родителей пройдет в две волны. С 1 февраля по 30 июня можно записать в школу детей, проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории. С 1 июля по 5 сентября — всех остальных. В обоих случаях приоритет будет отдаваться тем детям, чьи братья и сестры уже учатся в той же школе. Из документов, помимо заявления, понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Чтобы не стоять в очередях, заявление можно подать через портал госуслуг, но и в этом случае оригиналы документов все равно нужно будет принести в школу в течение пяти дней.

Учитывая, что рекордным по рождаемости для Казани был 2016 год, когда на свет появилось 24 564 ребенка (в школу они отправятся еще через 2—3 года), проблема нехватки мест в первых классах может только усугубляться. Впрочем, ситуация, как уверяют власти, под контролем. Так, мэр Ильсур Метшин напомнил, что к новому учебному году в городе откроется две новые школы в новом микрорайоне между Азино и ипподромом, а также на ул. Бондаренко. Они будут рассчитаны в общей сложности на 2500 мест. Еще 800 мест даст пристрой к 165-й школе.

— Кроме того, готовится проектно-сметная документация на строительство новой школы в «Салават купере» и еще пяти пристроев к действующим школам в старых микрорайонах, — добавил Метшин.