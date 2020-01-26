Макгрегор обнял бабушку соперника, а Загитова готовится покорить Казань

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

С началом 2020 года спортивные соревнования набрали сумасшедший ход. Здесь и старт теннисного сезона с первым турниром Большого шлема, и долгожданный бой Конора Макгрегора, и чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские футболисты продолжают «впахивать» на сборах и готовиться к возобновлению чемпионата, а кто-то, как Каролин Возняцки, завершает спортивную карьеру чуть ли не в самом расцвете сил. О том, зачем Конор обнимал бабушку на ринге, в какой форме находится Алина Загитова и кто покинул казанский «Рубин», — в традиционном обзоре спортивных instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Конор вернулся

Проиграв Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года, Конор Макгрегор на год взял паузу. Прошлой осенью он начал подготовку к бою против Дональда Серроне по кличке «Ковбой». Если бы ирландец вдруг проиграл, то, скорее всего, завершил бы свою карьеру.

От поединка ждали шоу, он собрал огромные рейтинги по просмотрам, однако весь бой уложился в 30 с небольшим секунд.

По окончании Конор традиционно размахивал флагом Ирландии, однако на этот раз не делал каких-то резких заявлений в адрес Хабиба. Зато после боя с Серроне он обнял его бабушку и утешал ее после поражения внука.

Глава UFC Дейна Уайт уже заявил, что Макгрегор получит в соперники победителя апрельского боя между Нурмагомедовым и Фергюссоном. Это противостояние срывалось уже четыре раза, оттого предстоящий бой становится еще более долгожданным. Лишь бы он состоялся.



Минус один грузин в «Рубине»

Казанский клуб проводит сбор в турецком Белеке и пару дней назад в своем официальном аккаунте вспомнил о расхожей фразе «Без грузина нет «Рубина». К грузинской диаспоре из четырех человек (Зурико, Хвича, Бека и Кипиани) почему-то присоединился новичок команды Иван Игнатьев.

Однако в пятницу грузин в «Рубине» стало меньше. Бека Микелтадзе через сториз в своем аккаунте в «Инстаграм» попрощался с Казанью:

«Спасибо всем. Удачи, «Рубин», — написал нападающий.

Отметим, что контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. В казанский клуб Бека перешел перед началом текущего сезона, в 11 матчах он забил один гол.

К чему готовится Алина Загитова?

Молодая, но именитая фигуристка, объявившая в декабре о приостановлении своей спортивной карьеры, провела довольно насыщенный месяц после своего сенсационного заявления. Она приняла участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и исполнила там главную роль. Однако на этом шоу-сезон для Загитовой далеко не окончен.

На прошедшей неделе стало известно, что в марте Загитова приедет в Казань и выступит в показательном шоу учеников Этери Тутберидзе. Если «Ак Барс» к концу первого месяца весны не покинет плей-офф, то может случиться небольшая накладка, так как выступление запланировано в «Татнефть-арене» 31 марта. При этом программа не подразумевает каких-то декораций, как в той же «Спящей красавице», поэтому все будет зависеть только от готовности фигуристов к прокатам. Помимо Казани шоу также пройдет в Санкт-Петербурге и Перми.

Судя по аккаунту Алины в Instagram, готовится она серьезно.

«Работа идет полным ходом», — сделала подпись к снимку фигуристка.



Модный Медведев

На кортах австралийского Мельбурна в самом разгаре первый турнир из серии Большого шлема Australian Open. Российский теннисист и главное открытие прошлого сезона Даниил Медведев начал соревнование под четвертым номером посева, вслед за живыми легендами из большой тройки (Джокович, Надаль, Федерер). Это дает прекрасный шанс Даниилу дойти минимум до полуфинала, имея не самую сложную турнирную сетку.

Утром понедельника ему предстоит встреча четвертого круга против швейцарца Стэна Вавринки, который играет довольно однообразно, но способен преподнести сюрприз. В случае победы и выхода в четвертьфинал Медведева ждет встреча с кем-то из русскоязычных оппонентов: Андрей Рублев встретится с Александром Зверевым.

Ну а накануне австралийского турнира Даниил сфотографировался для профайла от бренда Lacoste.

Каролина Возняцки проиграла теннисистке из Туниса и завершила карьеру

Australian Open уже преподнес ряд сенсаций и, как обычно, большинство из них — в женской сетке. Уже вылетели Серена Уильямс, Мария Шарапова, Каролина Плишкова и многие другие. А вот 29-летней датчанке Каролине Возняцки было бы грустно, даже если бы она выиграла этот турнир. Еще в декабре она заявила, что после австралийского чемпионата покинет большой спорт. В третьем круге она проиграла теннисистке из Туниса Онс Жабер и тепло попрощалась с публикой.

— Вау, какое это было путешествие! От маленькой девочки с большой мечтой до этого момента, сегодня на корте. Я в последний раз прожила эти ощущения моей теннисной мечты, последний раз вышла на корт перед всем миром.

Прощание, которое я получила сегодня, было абсолютно невероятным! Просмотр этого видео все еще вызывает у меня мурашки по коже! Спасибо всем за любовь и поддержку на протяжении многих лет! Мне грустно, но впереди у меня будущее уже вне спорта, — написала спортсменка.

Возняцки пока точно не знает, чем будет заниматься по завершении карьеры. Но, по крайней мере, она уходит из спорта в потрясающей физической форме.

Умарк стал вратарем, а Метсола пропустил невероятный гол



Минувшие выходные запомнились Матчем всех звезд в КХЛ, который прошел в Москве. Больше всего порадовали легионеры «Салавата Юлаева», которые решили поменяться позициями. Так, шведский нападающий Линус Умарк примерил вратарскую форму, а финский голкипер Юха Метсола убежал в нападение.

Умарк во вратарской амуниции выглядел весьма эффектно и отметился несколькими запоминающимися сейвами.

А вот Метсола на неделе запомнился с другой стороны. В пятом «зеленом дерби» сезона он мог стать главным героем матча, отразив все пять буллитов от игроков «Ак Барса», однако в итоге вошел в историю татаро-башкирского противостояния как хоккеист, который «слишком рано радовался».

Синицына и Кацалапов не сдержали эмоций

В австрийском Граце завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. Если в женском одиночном катании от россиянок ждут полностью занятого пьедестала, то в остальных дисциплинах победы наших фигуристов отчасти можно считать сенсационными. У мужчин впервые с 2012 года «золото» выиграл россиянин Дмитрий Алиев.

Также впервые за 7 лет победа на Евро была одержана и в парном фигурном катании. Виктория Синицына и Никита Кацалапов откатали невероятно красиво, однако до последнего не знали, что станут чемпионами. Все решили какие-то сотые доли балла, а после объявления результатов конкурентов пара была уже не в силах сдержать эмоции.

Дзюба в тренде



Главной новостью российского футбола последней недели стало обсуждение трансфера Александра Кокорина из питерского «Зенита» в «Сочи». А главным трендом на неделе стала публикация различных собственных фото в самых популярных соцсетях. Тренд шуточный, и интереснее всех из российских спортсменов его подхватил нападающий питерцев и сборной России Артем Дзюба.

Посыл футболиста такой: в Instagram все стараются выкладывать фото с достижениями, во «ВКонтакте» многие давно не обновляли фото, и там их можно увидеть молодыми, в «Одноклассниках» можно найти семейные или «домашние» снимки, а вот в «Тиндере» все стараются выложить свою фигуру, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

