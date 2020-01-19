Алина Загитова выступит в ледовом шоу в Казани и Петербурге

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу своего тренера Этери Тутберидзе, которое пройдет в Казани и Санкт-Петербурге.

Кроме нее в программе «Чемпионы на льду» примут участие другие ученики тренера — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Также выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Камила Валиева, Даниил Самсонов и другие звезды фигурного катания.

Шоу в Казани состоится 31 марта на «Татнефть Арене». Санкт-Петербург примет вечер фигурного катания 8 апреля в спортивном комплексе «Юбилейный», стоимость билетов от 1 000 до 3 500 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что 3 апреля Загитова в составе спортсменок тренера Тутберидзе выступит в ледовом шоу в Перми.