Куда пойти в Казани: фестиваль спорта Arenaland Zima, мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и уникальная биатлонная гонка

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Завершающая пятидневка января и первые февральские выходные готовят казанцам интересные события в мире спорта, музыки, танца и изобразительного искусства. У жителей и гостей города появится редчайшая возможность почувствовать себя Бьорндаленом и пробежаться по Казани на лыжах с винтовкой за спиной. Кроме того, они смогут посетить яркий спортивный праздник Arenaland Zima, серию концертов от казанской консерватории, легендарный мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари» и продленную до субботы выставку After the future в ЦСК «Смена». Подробнее — в афише «Реального времени».

After the future

До 1 февраля продлена работа выставки современных российских и зарубежных художников After the future, организованная ЦСК «Смена» совместно с московской галереей «Триумф». Здесь можно увидеть произведения живописцев, фотографов и скульпторов, объединенные темой потусторонних явлений и «призракологии». Мистический эффект поддерживают специфические инсталляции и видеоработы.

Выставка открыта ежедневно с 12.00 до 21.00. Билеты 150—200 рублей

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Народные мотивы в филармонии

27 января Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова даст дневной концерт в Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая.

Начало концерта в 11.00. Билеты от 250 рублей.

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Фото tatar-inform.ru

Музыка вокруг нас

27 января в Молодежном театре на Булаке можно послушать саундтреки к лучшим мировым кинофильмам и другие хиты в обработке камерного оркестра. Театральный оркестр подготовил своим гостям ряд сюрпризов: интерактивы и флешмоб с участием зрителей, дирижера Дмитрия Чиркова и всего музыкального коллектива.

Начало мероприятия в 19.00.

Билеты от 200 рублей.

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Мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари»

28 января в 19.00 в КРК «Пирамида» ждут любителей мюзиклов. Нетленное произведение Виктора Гюго получило новое воплощение в театрализованной программе мюзикл-шоу. Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и др. перенесут зрителей в сердце средневекового Парижа.

Билеты от 800 до 2 600 рублей.

6+

Фото kzn.kassir.ru

Орган и фортепиано

Со вторника по субботу Казанская консерватория подготовила обширную программу для любителей органной и фортепианной музыки. Она начнется 28 января в 18.30 с сольного концерта преподавателя консерватории Вероники Лобаревой. Лауреат международных конкурсов органистов и пианистов, участница международных органных фестивалей России и Европы выступит в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Билет на ее «Январские вечера у органа» стоит от 200 до 600 рублей.

В четверг 30 января в 16.30 там же состоится сольное выступление другого педагога КГК заслуженного деятеля искусств Туркменистана Александра Старикова. Вход свободный.

Не отстают от преподавателей и воспитанники консерватории. 31 января в рамках «Вечера фортепианного концерта» класс профессора С.Л. Федосеевой исполнит произведения Франка, Равеля и Шумана. На следующий день свое мастерство продемонстрирует студент профессора Э.В. Бурнашевой, лауреат международных конкурсов Ван Юйцянь.

Оба студенческих концерта пройдут в зале им. Рахманинова (Пушкина, 31), начало в 17.00. Вход свободный.

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Гастроли Астраханского ансамбля песни и танца

1 февраля в 18.00 с единственным концертом в Казани выступит культурная «визитная карточка» Астраханской области. В программе «От Рождества до Масленицы» будут исполнены русские народные и казачьи песни, а также самобытные танцевальные композиции.

Место проведения — филармония им. Габдуллы Тукая.

Билеты от 700 до 1 000 рублей.

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Фото progorod33.ru

Барахолка настольных игр

2 февраля в антикафе «Баклажан» желающие могут подарить или обменять свои настольные игры, лежащие дома без дела. Это отличная возможность дать вторую жизнь полезным, но уже поднадоевшим вещам, получив взамен что-то более интересное. Ненужные нарды, лото, домино, шашки и другие настольные игры можно принести с 12.00 до 16.00 на ул. Островского, 21/8.

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Зимний Arenaland

Спортивный фестиваль Arenaland возвращается в Казань в зимнем формате. Зрителей и участников ждут чемпионат по игре в снежки, зимняя велогонка, футбол в валенках, снежное регби, гонки на собачьих упряжках, выставка внедорожников, автодрифт и много других активностей. Одними из самых зрелищных элементов дневной программы станут Crazy Jumps — костюмированные прыжки с лыжного трамплина и Snowkiting — кайтсерфинг по снегу. Старт дневной части фестиваля в 14.00, вход свободный, без возрастных ограничений.

С 17.00 начнется музыкальная часть мероприятия. Гостей фестиваля будут развлекать T-Killah, Mia Boyka и Michael Jackson tribute Show. Сюда будут пускать лиц старше 6 лет.

С 20.00 музыкальную эстафету примут DJ Saruu и электронный дуэт из Барселоны Audiofly. Ночной сет — только для совершеннолетних зрителей.

Билеты в фан-зону и на танцпол для участия в вечерней (с 17.00 до 20.00) и ночной программе (с 20.00 до 02.00) — 500 рублей.

Место проведения: «Ак Барс Арена» (пр. Ямашева, 115 А).

Биатлонная гонка

2 февраля параллельно с Arenaland Zima у стадиона «Ак Барс Арена» пройдет любительская гонка по биатлону. Открытый турнир для лыжников-стрелков проводится в нашем городе впервые. Стрелковый инвентарь (газобаллонные пневматические винтовки) предоставят организаторы, а вот лыжи нужно приносить с собой.

Фото swim.cycle.run

Для участников подготовлены три дистанции. Взрослым предстоит пробежать три круга по 1 км с двумя точками стрельбы, для детей предусмотрена гонка в два круга по 500 м с одной точкой стрельбы и облегченная 500-метровая детская лыжная гонка без стрельбы.

Открытая тренировка и обязательная пристрелка участников соревнований начнется в 10.00. Детские старты запланированы на полдень, основная гонка (спринт) начнется в 15.30.

Участие платное: от 290 рублей за слот в «Timerkids лыжи» и от 1 500 рублей для участия в спринте. Необходима регистрация на сайте организатора.

Волейбол, баскетбол и хоккей

Спортивных болельщиков на грядущей неделе ждут четыре зрелищных домашних матча. 29 января в 19.00 волейбольный клуб «Зенит-Казань» поборется за лидерство в группе С Лиги чемпионов с бельгийским клубом «Греньярд». А 1 февраля в 17.00 уже в матче Суперлиги казанцам будет противостоять «Белогорье».

Тем же вечером в рамках регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» примет на своем льду минское «Динамо». Начало поединка — в 17.00.

А 2 февраля баскетбольный УНИКС в очередном матче Единой лиги ВТБ сразится с подмосковным клубом «Химки».

Билеты в Центр волейбола «Санкт-Петербург» стоят от 300 до 1 500 рублей, в «Татнефть Арену» — от 200 до 1 300 рублей, в «Баскет-холл» — от 190 до 3 000 рублей.

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Фото Максима Платонова

Пора на лед

С возвращением холодов после длительного перерыва вновь заработали открытые катки и другие уличные ледовые сооружения. Так как на всю предстоящую неделю синоптики прогнозируют морозную погоду, можно смело включать в свои планы катание на коньках на Кремлевской набережной или Черном озере, а также посещение ледового городка и «Ледяной деревни» у Центра семьи «Казан».

Часть казанских катков пускает на лед бесплатно, в других придется заплатить 50—60 рублей, прокат коньков обойдется в среднем в 150 рублей в час. Посещение арт-объекта «Ледяная деревня» стоит от 200 до 500 рублей. В ледовый городок, в центре которого возвышается одна из самых красивых елок Европы, вход бесплатный.