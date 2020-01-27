В Казани начали убирать ледовый городок и новогоднюю елку у Чаши

В Казани демонтируют ледовый городок и новогоднюю елку около Центра семьи «Казан». Такое решение было принято во избежание несчастных случаев и для обеспечения безопасности горожан, сообщил начальник отдела капитального ремонта, строительства и реконструкции Комитета внешнего благоустройства Марат Хайруллин.



Из-за теплой погоды с 16 до 22 января 80—90% ледовых фигур и конструкций пришли в неудовлетворительное состояние, у горок даже открылись деревянные настилы-каркасы. Их дальнейшая эксплуатация невозможна, отметил Хайруллин.

Отмечается, что понижение температуры до минус 5—7 градусов, наступившее с понедельника, не изменит ситуацию, поскольку ледяные блоки уже безвозвратно деформированы из-за длительного потепления.

По данным пресс-службы мэрии Казани, после демонтажа фигур и ледяного забора вокруг главной ели подрядная организация приступит к демонтажу конструкции новогодней елки. Все работы планируется завершить 20 февраля.

С момента открытия ледового города 26 декабря до приостановки работы его посетили порядка 470 тыс. человек. Основной пик работы городка пришелся на новогодние каникулы.



Изначально предполагалось, что елка у Центра семьи «Казан» будет стоять до марта.