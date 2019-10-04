«Халяльный» саммит в Самаре: как Минкульт отдувался за туризм, а губернатор предлагал поднять бокал

Volga Investment Summit & World Halal Day: параллели с Татарстаном, «тосты» Азарова и шоу в хиджабах

Фото: Тимур Рахматуллин

В Самаре проходит форум Volga Investment Summit and World Halal Day. Помимо общих слов о развитии халяль-индустрии и исламских финансов участники съезда в кулуарах обсуждали и проблемы, которые не выносились на сессии. Корреспондент «Реального времени», присутствующий на площадках форума, выслушал чаяния делегатов и задал неудобные вопросы первым лицам правительства Самарской области. Подробнее о первом дне саммита — в нашем репортаже.

Недотянули до Татарстана

В Самаре в эти дни проходит форум Volga Investment Summit and World Halal Day. В залах отеля Lotte собрались более 500 делегатов из 20 стран мира. Надо отметить, что Россия принимает такой саммит впервые. Ранее мероприятие проходило в Великобритании, Индии, Южной Корее, Сингапуре и Хорватии.

Главными спикерами здесь выступают губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Марат Кабаев и основатель World Halal Day Мухаммад Джинна. Участники встречи обсуждают вопросы индустрии халяль, делятся опытом реализации инвестпроектов, подписывают соглашения — все это происходит на площадках отеля.

А на площади Куйбышева проходит международная выставка-ярмарка производителей и поставщиков халяльной продукции и услуг. По сути, она состояла из двух частей. Первая представляла собой восточный базар, где готовились шашлыки, плов и лепешки. В отдельном шатре разместилась экспозиция, в которой представлены мясная продукция, кондитерские изделия, средства гигиены, одежда, финансовые и туристические услуги. К слову, довольно заметно было наличие стендов компаний и организаций, предоставляющих медицинские услуги как местных (Самарского медуниверситета), так и зарубежных (особенно отличились гости из Южной Кореи) докторов. В остальном выставка напоминала лайт-версию той, что устраивается в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit», проводимого в столице Татарстана.

На площади Куйбышева проходит международная выставка-ярмарка производителей и поставщиков халяльной продукции и услуг

Надо отметить, что среди делегатов было немало татарстанцев. Например, вовсю общался с коллегами и фотографировался с другими участниками председатель комитета «Халяль» ДУМ РТ Ирек Зиганшин. Производители молочных продуктов и колбас из Татарстана представили свои товары и предлагали продегустировать их изделия. Многие признавали, что в Самаре масштабы недотягивают до казанских. Но то, что они озаботились темой халяля, наводит на некоторые мысли.

Почему Самара, а не Казань?

Некоторые гости даже удивлялись, почему именно Самара приняла форум, на котором обсуждают халяльное производство, исламский банкинг. Хотя эти темы давно стали коньком Казани, где проводятся соответствующие мероприятия (например, упомянутый выше KazanSummit). Муфтий Самарской области Талип Яруллин сообщил, что региональные власти возлагают большие надежды на этот саммит. Собственно, его слова подтвердил и глава областного правительства.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, отвечая корреспонденту «Реального времени», отметил, что Татарстан всегда был добрым соседом его региону. И в этом году республика и область вместе провели Сельский сабантуй. А вопрос «почему Самара, а не Казань?» задают ему довольно часто.

— Нельзя халяль ассоциировать исключительно с верой, — подчеркнул Кудряшов. — Все-таки халяль — нечто, связанное с чистотой, качеством продуктов, соблюдением самых высоких стандартов. Несмотря на то, что в Самарской области 8% населения являются мусульманами (в основном татары), количество потребителей халяльной продукции несравненно шире.

Виктор Кудряшов, отвечая корреспонденту «Реального времени», отметил, что Татарстан всегда был добрым соседом его региону. И в этом году республика и область вместе провели Сельский сабантуй

Он добавил, что географическое положение Самарской области обязывает регион развивать отношения со странами Востока. И производителей халяль-продукции в регионе уже достаточно много.

— Мы, проводя этот форум, преследуем свою цель — развитие экономики региона, — признался он.

Вице-губернатор во время беседы также отметил, что Самара выбрана для проведения неспроста. По его словам, регион экономически развит и здесь, где население обладает достаточно высокой покупательской способностью, иностранцы могут найти хороший рынок сбыта продукции халяль.

В свою очередь, губернатор Дмитрий Азаров во время приветственной речи рассказал, что регион имеет 135 стран — торговых партнеров, входит в десятку крупнейших экономик России, обладает огромным научным и промышленным потенциалом. В области работают более 200 предприятий с иностранным участием, развивается крупнейшая Самарско-Тольяттинская агломерация и Научно-образовательный центр. Всех участников саммита объединяют общие цели: развитие экономики, создание условий для привлечения инвестиций, для сотрудничества в сфере бизнеса между государствами и разными народами мира.

Также губернатор подчеркнул, что Самарская область готова конкурировать с ведущими товаропроизводителями.

— Конкуренция существует во всех секторах экономики — не только российской, но и мировой. Поэтому очень важно повышать уровень конкурентоспособности. Если продукция экспортируется, это свидетельствует о ее качестве, и компания имеет преимущества, что дает толчок для внедрения инноваций, привлечения инвестиций. Благодаря федеральным мерам поддержки компенсируются расходы на логистику. На уровне региона мы компенсируем затраты на акселерацию бизнеса.

Дмитрий Азаров во время приветственной речи рассказал, что регион имеет 135 стран — торговых партнеров, входит в десятку крупнейших экономик России, обладает огромным научным и промышленным потенциалом

Кто ответит за туризм?

Представители туриндустрии области, общаясь в кулуарах с нашим корреспондентом, признались, что в последний год работа правительства по поддержке этой сфера стала слабозаметной, в отличие от прошлых лет. По их словам, они многие годы чувствовали работу Департамента туризма — и отрасль заметно развивалась. Благодаря плодотворному взаимодействию с чиновниками чемпионат мира по футболу местные туроператоры встретили во всеооружии. По многим показателям было видно, что туризм в регионе активно развивается и наращивает обороты. И региональные власти неоднократно заявляли (в том числе Азаров), что будут продолжать работу по расширению туристической привлекательности губернии.

Надо отметить, что в течение 10 лет до начала 2019 года Департамент туризма Самарской области возглавлял Михаил Мальцев, которого представители отрасли называют «самым компетентным чиновником», понимающим все азы этого направления. Впоследствии ведомство лишили самостоятельности и включили в состав Министерства культуры. Сам Мальцев после ухода со своего поста возглавил пятизвездочный отель «7 Авеню». Такие изменения в структуре правительства вызвали некоторое недоумение у местных туроператоров.

— Сейчас мы даже не знаем, кто курирует туризм, ответственность размылась, — прокомментировал ситуацию один из самарских собеседников «Реального времени».

Регионы, которые намерены развивать туристическую отрасль, как правило, создают отдельные ведомства. Например, в Татарстане успешно функционирует Госкомитет по туризму. Аналогичный орган, по некоторым сведениям, хотят создать и в Башкирии. Соответствующие комитеты работают в Москве, Санкт-Петербурге, а в Краснодарском крае имеется целое министерство (курортов, туризма и олимпийского наследия).

Ирина Калягина, отвечая на вопрос нашего журналиста, сообщила, что главными направлениями туризма региона являются культурно-познавательный и событийный

Корреспондент «Реального времени», присутствуя на закрытой пленарной сессии с первыми лицами правительства Самарской области, поинтересовался у спикеров, почему в регионе пошли вопреки практике, существующей в других регионах с высоким туристическим потенциалом. Вместо этого здесь туризм оказался в введении Минкульта.

Врио министра культуры Ирина Калягина, отвечая на вопрос нашего журналиста, сообщила, что главными направлениями туризма региона являются культурно-познавательный и событийный. Кроме того, в Самарской области проходит немало фестивалей.

— Многое здесь роднит культуру и туризм — и пока нам это не мешает, но мы готовы прислушаться к нашим коллегам и изучить опыт других регионов, — Калягина осторожно оглянулась на Кудряшова. — Возможно, когда-то туризм станет системой министерства — это вполне оправдано. Тому будут способствовать такие форумы, как сегодняшний, чемпионаты мира по футболу и какие-то новые проекты. Спасибо вам за подсказку!

Однако ответ министра явно не устроил ее шефа.

— У чиновников всегда есть определенные ограничения, в первую очередь количественные, — вставил свое слово Кудряшов. — Мы объединили эти вопросы не только потому, что сказала Ирина Евгеньевна. Мы просто стараемся работать более эффективно: меньшим числом добиваемся прекрасных результатов. Поэтому вопрос по структуре пока не обсуждается.

Как отразится такое слияние разных ведомств на туротрасли, будет известно в начале следующего года, когда в правительстве Самарской области подведут все итоги 2019 года.

В завершение первого дня состоялась торжественная передача ключей «Мирового дня Халяль» следующему хозяину саммита — городу Дурбан (ЮАР)

«Поднять бокал» за мусульман

В завершение первого дня состоялась торжественная передача ключей «Мирового дня Халяль» следующему хозяину саммита — городу Дурбан (ЮАР). В церемонии принимали участие Дмитрий Азаров, Марат Кабаев, Мухаммад Джинна и южноафриканские чиновники. Южная Африка выбрана неслучайно. На форуме неоднократно отмечали, что в этой стране доля мусульман относительно невысока. Однако сфера халяль-услуг и производства товаров, соответствующих нормам шариата, весьма развита.

Губернатор не уставал благодарить Кабаева и Джинну за выбор Самары в качестве площадки саммита и организацию.

— И в духе наших традиций, традиций халяль, я предлагаю поднять бокал… — после этих слов Азарова многие в зале напряглись, ведь на мероприятии присутствовала значительная часть мусульман. — …бокал воды, чтоб были соблюдены все наши договоренности, — исправился он, чем вызвал одобрительный смех в зале. Хотя многие не поняли, была ли это случайная оговорка главы Самарской области или заранее спланированная шутка.

На «десерт» гостей «угостили» музыкальными номерами, некоторые из них исполняли на татарском дуэт Гузэлем и Салават Минниханов, а также показом мусульманской женской одежды. Фэшн-шоу девушек в хиджабах подготовил самарский дизайнерский центр Rich Islam.

1 / 48 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин