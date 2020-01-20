Ираклий Саввиди-младший стал самым крупным землевладельцем казанской «Рублевки»

Вся недвижимость и земля в окрестностях санатория «Санта» в Боровом Матюшино перешла в руки сына беглого экс-депутата

Как выяснило «Реальное время», казанский бизнесмен Ираклий Саввиди — сын скандально известного экс-депутата Госсовета РТ Ираклия Саввиди, обвиненного в организации двойного убийства и бежавшего в Грецию, завладел самыми большими земельными наделами в Боровом Матюшино. Не сказать чтобы ранее эти участки были в чужих руках: большинство были записаны на аффилированные ему фирмы, еще часть — на родственницу. О том, как Саввиди-младший стал самым крупным собственником казанской «Рублевки», зачем его семье потребовалось сосредотачивать всю землю в одних руках и каковы перспективы бизнеса Саввиди в Боровом — в нашем материале.

Все — в одни руки



Как выяснило «Реальное время», в октябре — декабре 2019 года татарстанский бизнесмен Ираклий Ираклиевич Саввиди приобрел право собственности на 11 земельных участков общей площадью порядка 1,5 га в Боровом Матюшино. Большинство из них находятся на береговой линии — это пляж санатория «Санта».

В результате в руках сына Ираклия Саввиди — в непосредственном владении и владении аффилированных ему компаний ООО «Санаторий «Санта» и ООО «Триада» — оказалось более 12 га земли, это самый большой частный участок в казанском элитном поселке. Суммарная кадастровая стоимость этой земли — около 230 млн рублей.

Формально этот земельный куш разбит на множество участков площадью от 4 до 76 соток, но собственник у них теперь один — сын скрывшегося в Греции от ареста заслуженного врача Республики Татарстан, депутата Госсовета второго и третьего созывов Ираклия Саввиди.

Права на здания и землю непосредственно под санаторием «Санта» Ираклий Саввиди-младший частично приобрел еще в конце 2010 года — они отошли по договору купли-продажи ООО «Триада», единоличным собственником которого он является с 2010 года.

Другая часть санаторно-курортного комплекса в Боровом принадлежит ООО «Санаторий «Санта», в котором Ираклий Ираклиевич Саввиди имеет долю в 99,99% (99,05 % — напрямую, 0,94% — через ООО «Триада»).

Собственник у них теперь один — сын скрывшегося в Греции от ареста заслуженного врача Республики Татарстан, депутата Госсовета второго-третьего созывов Ираклия Саввиди (на фото Саввиди-старший). Фото gazeta.ru

Перепродавали внутри семьи

Земельные участки, которые перешли в собственность Саввиди-младшего, — не новое приобретение для его семьи. В 2011—2012 гг. часть из них приобрела у муниципалитета Мадлена Кяляшева — по данным информированного источника «Реального времени», близкая родственница супруги Ираклия Владимировича Саввиди-старшего Натэллы Геннадиевны. А часть земли выкупалась через сложную цепочку сделок. Например, согласно записям ЕГРН, участок 16:24:090401:63 площадью 11,2 га в марте 2010 года перешел в собственность ООО «Санаторий «Санта», в сентябре был продан компанией некоей Нелли Ахиллесовне Акопян, также явно имеющей греческие корни, а в ноябре того же года перепродан ею Кяляшевой, которая владела землей вплоть до перехода права собственности к Саввиди-младщему в конце 2019-го.

Семь земельных участков, которые с 2010—2011 гг. принадлежат ООО «Триада», также за короткий срок — менее года — прошли через сложную цепочку сделок. ООО «Санаторий «Санта», приобрел их в марте и спустя 3 месяца продал принадлежавшему Кяляшевой и в 2011 году ликвидированному ООО «Константинополь», которое в конце 2011 года уже перепродало их «Триаде».

Причины этих непрямых путей приобретения земельного капитала в самом дорогом и престижном пригороде Казани легко угадываются: именно в этот период правоохранительные органы предпринимали усилия по задержанию Ираклия Саввиди-старшего — по обвинению в двойном заказном убийстве. И чтобы собственность семьи не была, что называется, экспроприирована, ее провели через цепочку сделок, которые трудно оспорить.

Но вот зачем сейчас понадобилось сосредотачивать эту собственность в одних руках? Выяснить это напрямую у предпринимателя не удалось: в суде по гражданскому процессу представитель Саввиди-младшего обещал передать бизнесмену просьбу нашего издания связаться с ним, но в редакцию «Реального времени» так никто и не перезвонил. Тем не менее мы готовы предоставить Ираклию Ираклиевичу возможность высказать свою позицию.



Либо для продажи, либо для залога

— Переход всех земельных участков в одни руки может быть связан с множеством причин, — считает эксперт «Реального времени» — директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Одной из причин может быть подготовка к продаже, но это вовсе не обязательно! Не менее вероятно, что это связано с реализацией планов по освоению и развитию территории. Или, например, с подготовкой объекта залога для получения кредита.

Гизатова оценила количество земли, сосредоточенное в руках Саввиди-младшего, как «очень большое», а шансы выгодно ее распродать, если он это планирует, как достаточно высокие.

— Спрос на землю в Боровом Матюшино, вопреки бытующему сегодня в некоторых кругах мнению, не упал, — считает Гизатова. — Однако целевая аудитория поменялась — на смену одним социальным покупателям приходят другие. Это те, кто хотел приобрести участки в статусном месте, но до сих пор не имел такой возможности. Да, я знаю недавние случаи, когда землю в Матюшино продавали по более низкой цене, чем приобретали в середине 2000-х, когда цены там достигли предельных значений. Но причина не в том, что земля подешевела — просто ее покупали в период, когда она была переоценена, по завышенной цене.

Сегодняшнюю цену сотки в Боровом Гизатова считает вполне адекватной.

Низколиквидный «товар»

Другой эксперт «Реального времени», согласившийся прокомментировать метаморфозы с землями семьи Саввиди лишь на анонимных условиях, полагает, что наиболее вероятная причина того, что все участки сосредотачиваются в одних руках, все же связаны с планами ее продажи. По его мнению, Боровое Матюшино перестает быть центром притяжения для «больших людей» и больших денег — отдыхать в особняках на крошечных участках в окружении притертых друг к дружке заборов становится немодно, а люди уже готовы тратить на дорогу до места отдыха больше времени ради ожидающего их в конце пути комфорта.

— Продать из одних рук в одни руки проще, чем маленькими кусочками — меньше вероятности, что сделка застопорится из-за накладки с каким-то одним незначительным объектом, — считает специалист. — Но продать дорого, как раньше, уже не удастся. Борматюшино давно уже не «Рублевка» для Казани, она переместилась в Атабаево, Лаишево. А крупные участки и постройки вроде санатория — штучный, поэтому низколиквидный «товар». На санаторно-курортных услугах затраты быстро не отобьешь, а перепрофилировать их можно разве что под гостиницы с ресторанами, которые вряд ли будут пользоваться спросом.

Самые же грустные перспективы, по его мнению, у значительной части недавно переведенных Ираклием Саввиди на себя участков в первой — береговой линии. Многие из них предназначены под объекты общественно-делового значения, перевести их в другую категорию — для ИЖС — будет трудно, так как на общественных слушаниях население может взбунтоваться и потребовать сохранить пляж.



Рыбак также сообщил, что по его предложению впервые в практике российского следствия допрос Саввиди был осуществлен дистанционно. Фото Романа Хасаева

Заочный арест, дистанционный допрос

Самым крупным землевладельцем в Боровом Матюшино Ираклий Саввиди стал благодаря отцу: 64-летний Ираклий Владимирович Саввиди в 90-х годах прошлого века занимал должность главного врача, а затем и директора санатория «Строитель» в Боровом Матюшино, который и превратился под его управлением в частный санаторий. Саввиди-старший был депутатом Госсовета Татарстана двух созывов — второго и третьего.

Но в 2009 году Ираклия Владимировича заподозрили в заказном убийстве двух работников санатория «Санта» — начальника котельной Евгения Пьянова и водителя санатория Александра Титова. Первый оказался по совместительству еще и акционером ЗАО «Санаторий «Санта» — и даже после реорганизации компании в одноименное ООО и долгого судебного процесса его наследники Дарья и Артем Пьяновы, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», владеют микродолями в этой фирме.

11 сентября 2009 года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал Ираклия Саввиди. Автор этого материала тогда связалась с находившимся в Салониках Саввиди по телефону. Факт заказного убийства он отрицал, заявил, что невиновен, и позднее опубликовал в «Вечерней Казани» открытое письмо на эту тему. В январе 2010 года в СМИ появилась информация о задержании Саввиди греческой полицией, однако его адвокаты Генрих Падва и Борис Рыбак в разговоре с автором этого материала это опровергли. Рыбак также сообщил, что по его предложению впервые в практике российского следствия допрос Саввиди был осуществлен дистанционно, для чего его вызывали в полицейский участок, но сразу по окончании допроса отпустили.

«Расследование уголовного дела в отношении Саввиди приостановлено за розыском лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, — сообщили «Реальному времени» в Следкоме. — Экстрадировать его невозможно, поскольку он является гражданином Греции». К родственникам Ираклия Саввиди у правоохранителей претензий нет.

