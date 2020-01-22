«Это не весна, не осень и не зима» — в Татарстане страдают до 15 процентов сельхозплощадей

Из-за аномально теплого января аграрии переживают за озимые и будущий урожай

Аномально теплая и практически бесснежная зима в России создала серьезные проблемы для аграриев — страдают озимые. Работники сельхозотрасли внимательно наблюдают за посевами — на многих полях снежный покров минимален, а примерно половина сельхозугодий и вовсе открыта. Эксперты рассказали «Реальному времени», насколько может быть опасна непривычно теплая зима для сельского хозяйства, в том числе и для будущих посевов.

В теплую погоду у растений перерасходуются питательные вещества

Тревожная ситуация не на всех полях Татарстана: в разных районах, в зависимости от объемов снега, ситуация различается. Там, где его достаточно, всходы чувствуют себя хорошо. Но есть сельхозплощади совсем без снежного покрова, и это очень плохо, переживают аграрии.

По данным Гидрометцентра РТ, за 40 лет такая же аномально теплая погода в первой декаде января наблюдалась в 1981, 1984, 2001 и 2007 годах. Тогда в середине зимы столбик термометра удерживался на отметке +1—2 С. В прошлом году толщина снежного покрова в среднем по республике составляла 13 сантиметров. Сейчас, в зависимости от местности и районов, высота покрова от 9 до 20 сантиметров, под которым растения вполне жизнеспособны. Но часть полей открыта, что очень волнует фермеров.

— Есть и тревожные данные о том, что немалые площади озимых начали погибать в связи с непонятной погодой: то изморозь, то снег, то дождь. Речь пока не о потерях урожая, и все же в среднем 12—15 процентов площадей пострадали, — оценивает ущерб председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий (ЛПК и СХПК) РТ Камияр Байтемиров.

Байтемиров пояснил, что осенью озимые проходят своего рода закалку — в клетках растений образуются сахара, материал, который не дает посевам замерзнуть. Но высокая температура растапливает и без того малое количество снега на полях, дождь этому еще помогает. «Когда количество сахара снижается в клетках, озимые культуры могут замерзнуть и погибнуть». Озимые могут задохнуться и в том случае, когда после таяния снега на поле образуется ледяная корка.



— Перерасход сахаров сейчас идет. Если весна затянется и снежный покров будет долго лежать, при наступлении относительно высокой температуры, когда растения начнут активнее дышать, из-за нехватки питательных веществ они могут погибнуть, — подтвердил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

Тем не менее в Минсельхозпроде пока не отчаиваются: «Россельхозцентр РТ тоже еженедельно оценивает жизнеспособность растений. Гибель озимых не отмечается на значительных площадях. Мы трагедии пока не видим. В любом случае о потерях говорить пока рано».

В Поволжье ситуация благоприятнее, чем на юге. А за городом — холоднее, чем в его пределах

— Был в пятницу в Азнакаевском районе. На 50—60 процентах площадей снега практически нет, земля оттаивает. Возможно, корка и образуется, но и вода при этом уходит, влага впитывается. Воткнул штырь, наверное, на 8—12 сантиметров он спокойно прошел. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Это непривычно. Это не весна, не осень и не зима. Такой климат в Краснодарском крае, где озимые занимают почти 70 процентов угодий, в Волгоградской и на юге Саратовской области: то выпадает снег, то оттаивает. В городе пробиваются какие-то ростки, здесь на 4—5 градусов теплее, чем на полях. За городом же нет такого движения. Температура держится на уровне 2—3 градусов. Если не будет морозов, ничего в такой погоде плохого не вижу. Даже, наоборот, есть свои плюсы: для скота расходуется на 20—30 процентов меньше кормов, — отметил зампредседателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

— Больше беспокоит Юго-Запад европейской части России, где побиты рекорды по теплу. За всю историю наблюдения там не было столь теплой зимы. К тому же на юге очень сухо. Сейчас больших проблем еще пока нет. Но через полтора месяца озимые проснутся. И мы с большими опасениями смотрим в будущее. Это крайне необычная погода. В Поволжье, на мой взгляд, относительно более-менее нормальное положение. Подсчетов потерь сейчас нет и быть не может. Но условия этой зимы абсолютно необычны. Никто толком не может дать объяснений, они за пределами нашего понимания, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

«Погода провоцирует, но природа стремится сохранить себя»



Хоть снег, хоть дождь — накопление влаги на полях идет, уверен Камияр Байтемиров. Но осадки должны соответствовать сезону. Непривычно теплую зиму растения воспринимают как сигнал о начале весны: на деревьях распускаются почки, начинаются микробиологические процессы.

— Такая погода не соответствует зиме, и морозы обязательно придут. Распустившиеся почки погибнут, также есть опасность и гибели озимых. Говорить, что почву не затронет этот катаклизм, будет неправильно. Почва тоже участвует в общем процессе, в ней присутствуют аэробные, анаэробные микроорганизмы. Главное — чтобы не образовалась ледяная корка. Позже увидим, как повлияет погода на состояние почвы. Изучением причин погодных аномалий занимаются ученые, которые отмечают многофакторность теплой зимы. В любом случае, хотя люди и бессильны перед природой, у нее много резервов, которые она может задействовать, — считает председатель Ассоциации фермеров Татарстана.

Представитель Минсельхозпрода Ирек Садыков напомнил, что с осени запас влаги на полях был хороший. Он предполагает, что из-за невысокого снежного покрова ее определенный дефицит может возникнуть лишь к концу зимы. Но многое зависит от того, по какому сценарию придет весна.

— Если она будет дружная, талые воды уйдут в реки. При затяжной весне влага в большей степени уйдет в почву. Не думаю, что ситуация столь критична. Температура поднимается до +1 градуса, максимум — +2. До устойчивых положительных показателей, например до +5, столбик термометра не поднимается, и набухания почек пока не замечал.

Но даже на любой случай у погоды есть «подушка безопасности», добавил Тахир Хадеев: «Растения не вчера появились, спящие почки есть у всех, но при любых условиях природа стремится сохранить себя».

— Я же не зря попробовал почву. Да, есть такая опасность: когда почва оттаивает быстро, к сожалению, грунтовые воды уходят вниз. Но нужно оценить по сумме, сколько выпало осадков. Нельзя сказать, что не было ничего. Часть из них была в виде снега, а часть — в виде дождя. Этот год високосный. И складывающаяся ситуация подтверждает: наличие одного дополнительного дня обычно преподносит сюрпризы земледельцам, — прогнозирует депутат Госсовета РТ.

«Нужны холод и «шуба»



Хадеев обратил внимание на то, что и в благоприятные годы потери по определенным причинам могут составлять до 5—10 процентов, не в самые лучшие сезоны они достигают 40—50 процентов.

— Для стабильности нам сейчас нужен холод и «шуба» высотой 10—12 сантиметров. Думаю, еще будут морозы. Лучше, чтобы снег выпал на мерзлую землю. Не исключены две опасности. Если снег выпадет на талую землю, это может дать толчок болезням. А без снега мороз повредит растения. Но подумайте, в южных регионах аграрии так и живут: у них то оттепель, то морозы. И у нас такая аномалия не впервые. Помню, в 1972 году в январе шел дождь и с крыш лилась вода. Вся разница лишь в том, что такое тепло мы испытываем на протяжении 1,5—2 месяцев, что превышает прежние лимиты в несколько раз. В 2010 году была засуха. Рожь и пшеница адаптированы: как в человеческом организме заложены скрытые возможности, так же и у растений есть свои резервы, — подытожил зампредседателя аграрного комитета Госсовета.