Россельхозцентр по Республике Татарстан
Органы федеральной власти
Общая информация
ФГБУ «Россельхозцентр» образовался в 2007 году, путем слияния Государственной семенной инспекции и станции защиты растений. На сегодняшний день работают 375 человек, в том числе в центральном аппарате 96 и в районах 279 человек.В районах Республики имеются 11 межрайонных, 32 районных отделов и 2 испытательные лаборатории.
Руководитель - Мингазов Вагиз Василович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань ул. Даурская, 14
- Телефон: (843) 277-82-09
- Email: rscrt@mail.ru
- Сайт: http://rosselzentr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 16.09.2017