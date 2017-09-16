Россельхозцентр по Республике Татарстан

Общая информация

ФГБУ «Россельхозцентр» образовался в 2007 году, путем слияния Государственной семенной инспекции и станции защиты растений. На сегодняшний день работают 375 человек, в том числе в центральном аппарате 96 и в районах 279 человек.В районах Республики имеются 11 межрайонных, 32 районных отделов и 2 испытательные лаборатории.

Руководитель - Мингазов Вагиз Василович

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