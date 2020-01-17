Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в главном читальном зале Национальной библиотеки, 1950-е годы

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Фото: из архива Национальной библиотеки РТ

Первая городская публичная библиотека Казани была открыта 10 января 1865 года. Тогда в основном здесь были книги из коллекции Ивана Второва, местного библиофила. В 1844 году его сын подарил 1908 томов из отцовского собрания городу.

Так что Национальной библиотеке РТ, которая стала наследницей той, первой городской библиотеки, в этом году исполнилось 155 лет!

С приходом советской власти библиотека получила имя Ленина, статус Центральной губернской, а потом и Центральной городской библиотеки, а главное — новое здание. Главный корпус переехал на Кремлевскую, 33, — в Дом Ушковой — в 1919 году, по ходатайству Надежды Константиновны Крупской, которая возмутилась тем, что библиотека находится в совершенно неподобающем для нее помещении.

Читальный зал библиотеки, 1950-е годы

Таким образом, вот уже 101 год национальное книгохранилище «живет» в одном из красивейших и уникальнейших особняков, оставшихся от старой Казани. Этот дом был построен в 1908 году по проекту архитектора Мюфке. Во многом благодаря тому, что здесь разместилось культурное учреждение, здание сохранило не только свою целостность, но и уникальные интерьеры. Помещения Дома Ушковой выполнены в разных стилях: в эпоху модерн это было модно и актуально. Лестница оформлена в восточном стиле и украшена драконами, парадный зал выполнен в стиле ампир, столовая напоминает о готике, бывшая курительная оформлена в мавританском стиле, а зимний сад — грот со свисающими с потолка сталактитами. Здесь сохранились даже исторические дверные ручки.

В 1934 году Центральная библиотека была преобразована в областную. Еще с 1927 года в ней работал отдел выдачи книг на дом, после 1934-го он стал отделом абонемента научной книги. Но очень многие книги можно было читать только в читальном зале, и этим пользовались очень многие, особенно студенты. В прохладных богато украшенных залах работать было уютно и комфортно.

В отделе абонемента научной книги, 1950-е

В 1941 году библиотека получила статус республиканской. Отсюда распространялась культура библиотечного дела по всей республике: в рамках борьбы с ликбезом и всеобщего образования библиотеки старались открывать в большинстве населенных пунктах (где-то в виде красных уголков, где-то их роль исполняли избы-читальни, но в райцентрах библиотеки к началу войны уже были повсеместно).

Выставка литературы в читальном зале, 1949 год

В 1945 году в Республиканской библиотеке открыли зал для научных работников: сюда приходили работать многие ученые, которые становились потом корифеями советской науки. Этому способствовало и географическое расположение прямо напротив главного корпуса Университета.

В читальном зале-гроте, 1950-е

В 1959 году здесь создали отдел патентно-технической литературы,а в 1960-м — пункт выдачи иностранной литературы. В 1965 году Республиканская библиотека им. Ленина получила статус научной.



Людмила Губаева