Гафиятуллин Мунир Минхайдарович

Общая информация

Родился 1 сентября 1953 года в г. Прокопьевск Кемеровской области.

Образование

1980 г. — окончил институт Советской торговли в г. Москве.

1991 г. — окончил Поволжский социально-политический институт г. Саратов.

Кандидат экономических наук (2004г.), доцент (2009 г.).

Трудовая деятельность

1974-1986 гг. — работал в «Татпотребсоюзе».

С 1989 г. — директор «Татспорткультторга» (1993 г. — «Татспорткультторг» реорганизован в ОАО «Спорткультавтотовары» («СКАТ»).



2001, 2008 гг. — проходил стажировку в Америке по программам Центра гражданских инициатив.



С 2007 г. — преподаватель кафедры «Коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг» Казанский институт филиал ФГБОУВПО (РГТЭУ), преподаватель кафедры «Маркетинга, коммерции и предпринимательства» Института управления и территориального развития.

2010-2019 гг. — вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.

Член Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, председатель Попечительского совета АНО Региональный центр «Сыны Отечества», который вошел в Сборник лучших практик НКО субъектов Российской Федерации.

Педседатель Государственной комиссии Института экономики и финансов КФУ г. Казани.

Председатель Общественного совета при УФАС при Республике Татарстан, председатель Общественного совета при министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республике Татарстан.

Автор ряда учебных пособий и статей.

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