Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
Общая информация
Родился 1 сентября 1953 года в г. Прокопьевск Кемеровской области.
Образование
1980 г. — окончил институт Советской торговли в г. Москве.
1991 г. — окончил Поволжский социально-политический институт г. Саратов.
Кандидат экономических наук (2004г.), доцент (2009 г.).
Трудовая деятельность
1974-1986 гг. — работал в «Татпотребсоюзе».
С 1989 г. — директор «Татспорткультторга» (1993 г. — «Татспорткультторг» реорганизован в ОАО «Спорткультавтотовары» («СКАТ»).
2001, 2008 гг. — проходил стажировку в Америке по программам Центра гражданских инициатив.
С 2007 г. — преподаватель кафедры «Коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг» Казанский институт филиал ФГБОУВПО (РГТЭУ), преподаватель кафедры «Маркетинга, коммерции и предпринимательства» Института управления и территориального развития.
2010-2019 гг. — вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.
Член Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, председатель Попечительского совета АНО Региональный центр «Сыны Отечества», который вошел в Сборник лучших практик НКО субъектов Российской Федерации.
Педседатель Государственной комиссии Института экономики и финансов КФУ г. Казани.
Председатель Общественного совета при УФАС при Республике Татарстан, председатель Общественного совета при министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республике Татарстан.
Автор ряда учебных пособий и статей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 72
- Телефон: (843) 292-85-50
Дата последнего обновления: 17.12.2020