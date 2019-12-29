Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работницы трикотажной фабрики, Чистополь, 1956 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 133-я

Фото: из фондов Чистопольского государственного архитектурного и литературного музея-заповедника

25 апреля 1952 года ЦК КПСС решил поделить Татарстан на Казанскую и Чистопольскую области. В последнюю вошли 34 района Закамья, востока и юго-востока ТАССР.

Благодаря этому в области начали строить железнодорожную ветку (Бугульма — Круглое Поле — Агрыз) и автодороги Бугульма — Набережные Челны и Альметьевск — Чистополь. Развивался нетфтепром, росла сеть культурно-просветительских учреждений.

На февраль 1953 года в области было 1025 домов культуры, клубов, изб-читален (да-да, они еще существовали), библиотек, четыре театра и два музея. Поднималось сельское хозяйство.

Но проблем по-прежнему хватало. Область страдала от отсутствия надежных транспортных путей: снежные заносы и весенняя распутица могли парализовать передвижение между населенными пунктами. Доходило до того, что из той же Бугульмы в областной центр (то есть Чистополь) порой можно было добраться только через Казань. Поэтому партия попыталась выйти из положения, создав третью область — Бугульминскую, к которой были отнесены восточные и юго-восточные районы республики.

Эксперимент был признан неудачным, и в 1953 году все три области были упразднены, ТАССР вернулась к прежнему административному состоянию.

Оборудование на Чистопольской трикотажной фабрике, 1956 год. Фото из фондов Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника

Но Чистополь за короткое время пребывания в статусе областного центра получил много хорошего. Здесь реконструировали кирпичный завод, начали строить мебельную фабрику с лесопильным цехом, многоквартирные жилые дома. Развивался часовой завод, эвакуированный сюда в годы войны. На реконструкцию хлебозавода было потрачено более 210 тысяч рублей. Частично реконструировали трикотажную фабрику.

Она тоже появилась здесь во время войны: в 1941 году в Чистополь эвакуировали Гомельскую галантерейную и Киевскую трикотажную фабрики, на их оборудовании и начала работать прядильно-ткацкая фабрика. В октябре 1941-го здесь начали собирать оборудование, а уже в декабре на фронт были отправлены теплые носки, варежки, свитера, подшлемники для летчиков и танкистов. После войны трикотажная фабрика работала на нужды мирного времени, выпускала обычные колготки, майки и носки. Все шло своим чередом до 1990-х годов. Турбулентности экономической перестройки фабрика не перенесла — предприятие было ликвидировано.

Фото из фондов Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника

Людмила Губаева