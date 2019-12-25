Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники КМПО на демонстрации 1 мая 1955 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 129-я

Фото: предоставлено АО КМПО

Моторостроительный завод после войны переходил к мирной жизни и участвовал в обустройстве республики. Например, завод стал одним из инициаторов электрификации ТАССР и к 1950 году электрифицировал Апастовский район.

В 1946 году заводом было построено 3 сельских электростанции в районе, а в 1947 году — еще 12, обеспечивших электроэнергией 15 колхозов.

Но занималось предприятие и своими прямыми обязанностями: с 1946 года, по заданию правительства, осваивало выпуск турбореактивного двигателя РД-20. С этой целью на заводе создается опытно-конструкторское бюро. Коллектив завода успешно справился с этой задачей — уже на первомайском параде 1947 года в небе Москвы появились 45 реактивных самолетов МиГ-9, оснащенные реактивными двигателями РД-20 производства Казанского моторостроительного завода.



В послевоенный период реактивная техника развивалась гигантскими темпами — заводу приходилось в короткие сроки один за другим осваивать выпуск различных моделей двигателей. С 1951 по 1953 год был налажен выпуск двигателя ВК-1 конструкции В.Я. Климова с тягой 2 700 кг, ресурсом 200 часов для самолетов МиГ-15. С 1952 года запустили производство двигателя АМ-3 (РД-3М-500) конструкции А.А. Микулина. Он устанавливался на самолеты ТУ-16 и ТУ-104. Первый в СССР турбореактивный самолет гражданского воздушного флота Ту-104, оснащенный двигателем РД-3М-500, совершил свой первый полет 17 июня 1955 года.

Заводчанки на демонстрации 1 мая 1955 года. Фото из фондов Музея истории АО КМПО

Не забывали на заводе и об общественной жизни: например, как и все остальные предприятия республики, предприятие создавало свои колонны для майских и ноябрьских демонстраций. Заводчане выходили на них целыми отделами и цехами: наряжались во все лучшее, брали с собой транспаранты и портреты партийных лидеров и проходили маршем по центральным улицам города, отмечая главные советские праздники — День солидарности трудящихся и годовщину Великой Октябрьской революции.

Сотрудники завода на ноябрьской демонстрации 1955 года. Фото из фондов Музея истории АО КМПО

Людмила Губаева