Россия денонсировала соглашение о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Речь идет о соглашении с Норвегией, Финляндией и Швецией, подписанном 15 ноября 2007 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России денонсировало соглашение о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

Речь идет о соглашении России с Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата, подписанном 15 ноября 2007 года. Кроме того, денонсировано соглашение между государствами — членами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) о сотрудничестве в области ЧС. Оно было заключено 11 декабря 2008 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в сентябре прошлого года в МИД объявили о выходе России из СБЕР.

— По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР, — было сказано в сообщении.

Галия Гарифуллина