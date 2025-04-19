Казань вошла в топ миллионников по доступности платежей по семейной ипотеке

Они составляют 90,6% от от средней ставки аренды

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла 10-е место среди городов-миллионников по доступности платежей по семейной ипотеке. Они составляют 90,6% от от средней ставки аренды, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Лидерами рейтинга стали Екатеринбург (71,1%), Ростов-на-Дону (74,2%) и Волгоград (74,5%). Также Казань уступила Новосибирску (74,5%), Самаре (75,7%), Москве (78,1%), Красноярску (79%), Челябинску (81,3%) и Санкт-Петербургу (84,6%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что в этом году ежемесячные платежи по семейной ипотеке были выше арендных ставок лишь в трех городах-миллионниках. Ими оказались Уфа, Нижний Новгород и Омск. В прошлом году в этот список также входили Казань и Самара.

Напомним, для получения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье в столице Татарстана потребуется ежемесячный доход не менее 105 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве эта планка составляет 199 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 126 тыс.



Галия Гарифуллина