Начальником Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана стал Тимур Галеев
Начальником Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана стал Тимур Галеев. Указ о назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.
— Назначить Галеева Тимура Мирзануровича начальником главного управления ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан, — говорится в документе.
Ранее Галеев занимал должность начальника ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».
Предыдущим главой Главного управления ветеринарии был Алмаз Хисамутдинов, которого в апреле назначили руководителем Арского района Татарстана.
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