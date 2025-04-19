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Начальником Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана стал Тимур Галеев

09:36, 19.04.2025

Начальником Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана стал Тимур Галеев. Указ о назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.

— Назначить Галеева Тимура Мирзануровича начальником главного управления ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан, — говорится в документе.

Ранее Галеев занимал должность начальника ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани».

Предыдущим главой Главного управления ветеринарии был Алмаз Хисамутдинов, которого в апреле назначили руководителем Арского района Татарстана.

Галия Гарифуллина

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