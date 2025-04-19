План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 47%

Меньше всего жилья введено в сегменте коммерческого строительства — лишь 10% от годового объема

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 19 апреля план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 47% — введено 1,5 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.

Меньше всего жилья введено в сегменте коммерческого строительства. На сегодня сдано 34 дома площадью 175 тысяч кв. м — это лишь 10% от годового объема. По программе соципотеки построено четыре многоквартирных дома площадью 52 тысячи кв. м — 32% от плана. Что касается индивидуального жилищного строительства (ИЖС), площадь сданных домов составляет 1,3 млн кв. м. Годовой план выполнен на 93%.

Напомним, в 2024 году Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья, построив 3,5 млн кв. метров. Это соответствует 0,86 квадратного метра на одного жителя республики. Лидерами рейтинга стали Ленинградская область и Чечня.

Галия Гарифуллина