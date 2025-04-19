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Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов

07:00, 19.04.2025

Ожидается переменная облачность без существенных осадков

Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 16 м/с. Утром температура составит порядка +10 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина

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