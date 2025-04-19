На установку шумозащитных экранов на Кировской дамбе в Казани и ее реконструкцию выделили 89 млн рублей

Экраны разместят на участке от ул. Кировская Дамба до Адмиралтейского моста

В Казани проведут реконструкцию Кировской дамбы. В частности, там установят шумозащитные экраны. На работы выделили 89 млн рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Экраны разместят на участке протяженностью 0,7 км от ул. Кировская Дамба до Адмиралтейского моста. На их установку направят 63 млн рублей. Средства потратят на устройство конструкций из алюминиевых или стальных оцинкованных панелей со звукопоглощающими вкладышами, на проведение земляных, строительно-монтажных, отделочных и других видов работ. Исполнитель должен завершить их к 19 ноября.

Кроме того, на Кировской дамбе запланирован ремонт тротуара. Он обойдется почти в 8 млн рублей. Еще 1,7 млн выделили на утилизацию строительного мусора. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ.

Напомним, в ноябре УФАС «наложило вето» на оплату спешной установки шумозащитных экранов на мосту «Миллениум» к началу саммита БРИКС. Причина — антимонопольное дело, возбужденное ведомством в связи с тем, что этот подряд был отдан без конкурса.

Замруководителя ведомства Алмаз Яфизов пояснил, что за нарушение антимонопольного законодательства ответило некое «должностное лицо» — на него наложен штраф в 50 тыс. рублей. Какая компания проводила работы по установке шумозащитных экранов, он не сообщил. Однако из документации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победителем проведенного задним числом конкурса признано ООО «Волга-Автодор».

Галия Гарифуллина